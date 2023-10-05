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Сбыл килограмм наркотиков – крымчанин предстанет перед судом
Сбыл килограмм наркотиков – крымчанин предстанет перед судом - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Сбыл килограмм наркотиков – крымчанин предстанет перед судом
Крымчанин предстанет перед судом за незаконный сбыт почти килограмма наркотиков в регионе. Уголовное дело в отношении злоумышленника направлено в Сакский... РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T11:26
2023-10-05T11:26
2023-10-05T11:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Крымчанин предстанет перед судом за незаконный сбыт почти килограмма наркотиков в регионе. Уголовное дело в отношении злоумышленника направлено в Сакский районный суд, сообщили в прокуратуре Крыма.Следствие полагает, что мужчина, действуя сообща, участвовал в незаконном сбыте наркотических средств на территории полуострова. Злоумышленник получал оптовые партии синтетических наркотиков и расфасовывал их для дальнейшего сбыта.После получения указаний, мужчина привез партию наркотиков к себе в квартиру, где расфасовал все на дозы. Получилось больше 290 свертков, которые он спрятал на территории нескольких населенных пунктов.Ранее жителя Ялты приговорили к восьми годам лишения свободы за то, что он намеревался сбыть больше килограмма наркотиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма сядет на 8 лет за килограмм марихуаныВ Крыму 60-летний мужчина принес домой три килограмма наркотиков
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наркотики, прокуратура республики крым, крым, новости крыма, суд
Сбыл килограмм наркотиков – крымчанин предстанет перед судом
Прокуратура: крымчанина будут судить за сбыт почти килограмма синтетических наркотиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Крымчанин предстанет перед судом за незаконный сбыт почти килограмма наркотиков в регионе. Уголовное дело в отношении злоумышленника направлено в Сакский районный суд, сообщили в прокуратуре Крыма.
Следствие полагает, что мужчина, действуя сообща, участвовал в незаконном сбыте наркотических средств на территории полуострова. Злоумышленник получал оптовые партии синтетических наркотиков и расфасовывал их для дальнейшего сбыта.
"Получив указание "куратора", он извлек из "тайниковой" закладки производное N-метилэфедрона массой более 700 г, а также мефедрона - 105 г", - сказано в сообщении.
После получения указаний, мужчина привез партию наркотиков к себе в квартиру, где расфасовал все на дозы. Получилось больше 290 свертков, которые он спрятал на территории нескольких населенных пунктов.
Ранее жителя Ялты приговорили
к восьми годам лишения свободы за то, что он намеревался сбыть больше килограмма наркотиков.
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