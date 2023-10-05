https://crimea.ria.ru/20231005/sbyl-kilogramm-narkotikov--krymchanin-predstanet-pered-sudom-1131870625.html

Сбыл килограмм наркотиков – крымчанин предстанет перед судом

Сбыл килограмм наркотиков – крымчанин предстанет перед судом - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Сбыл килограмм наркотиков – крымчанин предстанет перед судом

Крымчанин предстанет перед судом за незаконный сбыт почти килограмма наркотиков в регионе. Уголовное дело в отношении злоумышленника направлено в Сакский... РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T11:26

2023-10-05T11:26

2023-10-05T11:26

наркотики

прокуратура республики крым

крым

новости крыма

суд

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт – РИА Новости Крым. Крымчанин предстанет перед судом за незаконный сбыт почти килограмма наркотиков в регионе. Уголовное дело в отношении злоумышленника направлено в Сакский районный суд, сообщили в прокуратуре Крыма.Следствие полагает, что мужчина, действуя сообща, участвовал в незаконном сбыте наркотических средств на территории полуострова. Злоумышленник получал оптовые партии синтетических наркотиков и расфасовывал их для дальнейшего сбыта.После получения указаний, мужчина привез партию наркотиков к себе в квартиру, где расфасовал все на дозы. Получилось больше 290 свертков, которые он спрятал на территории нескольких населенных пунктов.Ранее жителя Ялты приговорили к восьми годам лишения свободы за то, что он намеревался сбыть больше килограмма наркотиков.Читайте также на РИА Новости Крым:Житель Крыма сядет на 8 лет за килограмм марихуаныВ Крыму 60-летний мужчина принес домой три килограмма наркотиков

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

наркотики, прокуратура республики крым, крым, новости крыма, суд