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В Севастополе задержали похищенную на Карибских островах яхту - РИА Новости Крым, 16.02.2024
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В Севастополе задержали похищенную на Карибских островах яхту
В Севастополе задержали похищенную на Карибских островах яхту - РИА Новости Крым, 16.02.2024
В Севастополе задержали похищенную на Карибских островах яхту
В Севастополе задержана яхта, которую в 2019 году похитила на Карибских островах группа россиян. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольской таможни. РИА Новости Крым, 16.02.2024
2024-02-16T11:51
2024-02-16T11:55
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе задержана яхта, которую в 2019 году похитила на Карибских островах группа россиян. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольской таможни.После подозреваемые организовали бизнес: они стали сдавать яхту в аренду для морских прогулок по российскому и турецкому побережью Черного моря. Там транспортное средство и попало в поле зрения оперативников Севастопольской таможни.Против россиян возбуждено два уголовных дела об уклонении от уплаты таможенных платежей и о легализации имущества, приобретенного преступным путем. На данный момент расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму таможенники конфисковали раритетный BentleyГражданка Украины пыталась незаконно ввезти в Крым старинные монетыПроверки на границе: пять самых значимых крымских контрабандных "уловов"
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севастополь, таможня, кража, происшествия, закон и право, новости крыма
В Севастополе задержали похищенную на Карибских островах яхту

Туристы из России похитили яхту на Карибских островах - судно задержано в Севастополе

11:51 16.02.2024 (обновлено: 11:55 16.02.2024)
 
© Пресс-служба Севастопольской таможниВ Севастополе задержали похищенную на Карибских островах яхту
В Севастополе задержали похищенную на Карибских островах яхту
© Пресс-служба Севастопольской таможни
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе задержана яхта, которую в 2019 году похитила на Карибских островах группа россиян. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольской таможни.
"Туристы из России отдыхали на островах Антигуа и Барбуда, где взяли напрокат у иностранной чартерной компании парусно-моторную яхту стоимостью 30 миллионов рублей. Они перегнали судно на родину, зарегистрировав его по поддельным документам", - сказано в сообщении.
После подозреваемые организовали бизнес: они стали сдавать яхту в аренду для морских прогулок по российскому и турецкому побережью Черного моря. Там транспортное средство и попало в поле зрения оперативников Севастопольской таможни.
"Яхта была задержана. Экспертиза установила, что она имеет два идентификационных номера, один из которых нанесен кустарным способом и является поддельным. Кроме того, судно не было задекларировано и имеет статус иностранного товара. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила 8 млн рублей. Иностранная фирма, собственник транспортного средства, подтвердила информацию о его хищении. Главарь преступной банды находится в международном розыске", - уточнили в таможне.
Против россиян возбуждено два уголовных дела об уклонении от уплаты таможенных платежей и о легализации имущества, приобретенного преступным путем. На данный момент расследование продолжается.
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