https://crimea.ria.ru/20240216/v-sevastopole-zaderzhali-pokhischennuyu-na-karibskikh-ostrovakh-yakhtu-1134992552.html

В Севастополе задержали похищенную на Карибских островах яхту

В Севастополе задержали похищенную на Карибских островах яхту - РИА Новости Крым, 16.02.2024

В Севастополе задержали похищенную на Карибских островах яхту

В Севастополе задержана яхта, которую в 2019 году похитила на Карибских островах группа россиян. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольской таможни. РИА Новости Крым, 16.02.2024

2024-02-16T11:51

2024-02-16T11:51

2024-02-16T11:55

севастополь

таможня

кража

происшествия

закон и право

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости Крым. В Севастополе задержана яхта, которую в 2019 году похитила на Карибских островах группа россиян. Об этом сообщает пресс-служба Севастопольской таможни.После подозреваемые организовали бизнес: они стали сдавать яхту в аренду для морских прогулок по российскому и турецкому побережью Черного моря. Там транспортное средство и попало в поле зрения оперативников Севастопольской таможни.Против россиян возбуждено два уголовных дела об уклонении от уплаты таможенных платежей и о легализации имущества, приобретенного преступным путем. На данный момент расследование продолжается.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму таможенники конфисковали раритетный BentleyГражданка Украины пыталась незаконно ввезти в Крым старинные монетыПроверки на границе: пять самых значимых крымских контрабандных "уловов"

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, таможня, кража, происшествия, закон и право, новости крыма