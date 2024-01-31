Гражданка Украины пыталась незаконно ввезти в Крым старинные монеты
Гражданка Украины пыталась незаконно ввезти в Крым старинные монеты
13:48 31.01.2024 (обновлено: 13:50 31.01.2024)
© Южное таможенное управлениеТри монеты, выпущенные при Александре III и Николае II, передала Крымская таможня Министерству культуры
© Южное таможенное управление
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Три старинные монеты, выпущенные при Александре III и Николае II, которые гражданка Украины попыталась незаконно провезти в Крым, были переданы Министерству культуры. Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни.
Выявленные и изъятые на КПП Джанкой в 2021 году монеты признаны судом культурной ценностью и обращены в собственность Российской Федерации.
"В ноябре 2021 года должностные лица Джанкойского таможенного поста Крымской таможни в ходе проведения таможенного контроля лиц, прибывающих в пешем порядке на территорию Российской Федерации, выявили у гражданки Украины три монеты: монета номиналом 1 копейка 1882 года, чеканенная при правителе Александре III на Санкт-Петербургском монетном дворе, монета номиналом 1 копейка 1914 года выпуска и монета номиналом 3 копейки 1909 года, изготовленные при правителе Николае II", – говорится в сообщении.
В настоящее время монеты, чья культурная ценность подтверждена соответствующей экспертизой, переданы в ведение Министерства культуры РФ.
© Южное таможенное управлениеТри монеты, выпущенные при Александре III и Николае II, передала Крымская таможня Министерству культуры
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Три монеты, выпущенные при Александре III и Николае II, передала Крымская таможня Министерству культуры
© Южное таможенное управление
© Южное таможенное управлениеТри монеты, выпущенные при Александре III и Николае II, передала Крымская таможня Министерству культуры
2 из 4
Три монеты, выпущенные при Александре III и Николае II, передала Крымская таможня Министерству культуры
© Южное таможенное управление
© Южное таможенное управлениеТри монеты, выпущенные при Александре III и Николае II, передала Крымская таможня Министерству культуры
3 из 4
Три монеты, выпущенные при Александре III и Николае II, передала Крымская таможня Министерству культуры
© Южное таможенное управление
© Южное таможенное управлениеТри монеты, выпущенные при Александре III и Николае II, передала Крымская таможня Министерству культуры
4 из 4
Три монеты, выпущенные при Александре III и Николае II, передала Крымская таможня Министерству культуры
© Южное таможенное управление
1 из 4
Три монеты, выпущенные при Александре III и Николае II, передала Крымская таможня Министерству культуры
© Южное таможенное управление
2 из 4
Три монеты, выпущенные при Александре III и Николае II, передала Крымская таможня Министерству культуры
© Южное таможенное управление
3 из 4
Три монеты, выпущенные при Александре III и Николае II, передала Крымская таможня Министерству культуры
© Южное таможенное управление
4 из 4
Три монеты, выпущенные при Александре III и Николае II, передала Крымская таможня Министерству культуры
© Южное таможенное управление
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