https://crimea.ria.ru/20240131/grazhdanka-ukrainy-pytalas-nezakonno-vvezti-v-krym-starinnye-monety-1134583664.html

Гражданка Украины пыталась незаконно ввезти в Крым старинные монеты

Гражданка Украины пыталась незаконно ввезти в Крым старинные монеты - РИА Новости Крым, 31.01.2024

Гражданка Украины пыталась незаконно ввезти в Крым старинные монеты

Три старинные монеты, выпущенные при Александре III и Николае II, которые гражданка Украины попыталась незаконно провезти в Крым, были переданы Министерству... РИА Новости Крым, 31.01.2024

2024-01-31T13:48

2024-01-31T13:48

2024-01-31T13:50

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости Крым. Три старинные монеты, выпущенные при Александре III и Николае II, которые гражданка Украины попыталась незаконно провезти в Крым, были переданы Министерству культуры. Об этом сообщает пресс-служба Крымской таможни.Выявленные и изъятые на КПП Джанкой в 2021 году монеты признаны судом культурной ценностью и обращены в собственность Российской Федерации.В настоящее время монеты, чья культурная ценность подтверждена соответствующей экспертизой, переданы в ведение Министерства культуры РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Перекрыт канал контрабанды военной продукции из КрымаРога в багаже: Крымская таможня передала в вуз изъятые на границе трофеиПроверки на границе: пять самых значимых крымских контрабандных "уловов"

https://crimea.ria.ru/20221021/izyatye-na-tamozhne-v-krymu-raritetnye-izdaniya-peredali-minkultu-rf-1125002042.html

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2024

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