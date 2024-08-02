https://crimea.ria.ru/20240802/v-krymu-podryadchika-zaderzhali-za-khischenie-26-mln-rubley-na-obekte-ftsp-1139311115.html

В Крыму подрядчика задержали за хищение 26 млн рублей на объекте ФЦП

В Крыму подрядчика задержали за хищение 26 млн рублей на объекте ФЦП - РИА Новости Крым, 02.08.2024

В Крыму подрядчика задержали за хищение 26 млн рублей на объекте ФЦП

Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю во взаимодействии с крымскими полицейскими задержали директора коммерческой фирмы по подозрению в... РИА Новости Крым, 02.08.2024

2024-08-02T09:48

2024-08-02T09:48

2024-08-02T09:48

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

реализация фцп в крыму и севастополе

закон и право

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю во взаимодействии с крымскими полицейскими задержали директора коммерческой фирмы по подозрению в хищении 26 миллионов рублей при строительстве очистных сооружений в Черноморском районе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.По данным ведомства, в 2021 году государственный заказчик подписал с частной фирмой контракт на завершение строительства очистных сооружений в селе Оленевка Черноморского района. Объект входил в федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Как уточнили в пресс-службе МВД по республике, общая стоимость контракта составляла 138 млн рублей.Таким образом, бюджету нанесен ущерб на указанную сумму, которая является особо крупным размером.В отношении директора фирмы-подрядчика возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.По данным МВД по Крыму, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Ранее в Крыму вынесли приговор директору компании-подрядчика из Дагестана, который похитил 15 миллионов рублей на махинациях с контрактами по благоустройству Ялты. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчика будут судить за хищение 15 млн рублейПрокуратура Севастополя требует 6 лет колонии для подрядчика за хищениеВ Крыму наказали подрядчика за "нарушение" на 63 миллиона

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), реализация фцп в крыму и севастополе, закон и право, новости крыма, крым