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В Крыму подрядчика задержали за хищение 26 млн рублей на объекте ФЦП - РИА Новости Крым, 02.08.2024
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В Крыму подрядчика задержали за хищение 26 млн рублей на объекте ФЦП
В Крыму подрядчика задержали за хищение 26 млн рублей на объекте ФЦП - РИА Новости Крым, 02.08.2024
В Крыму подрядчика задержали за хищение 26 млн рублей на объекте ФЦП
Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю во взаимодействии с крымскими полицейскими задержали директора коммерческой фирмы по подозрению в... РИА Новости Крым, 02.08.2024
2024-08-02T09:48
2024-08-02T09:48
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
реализация фцп в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю во взаимодействии с крымскими полицейскими задержали директора коммерческой фирмы по подозрению в хищении 26 миллионов рублей при строительстве очистных сооружений в Черноморском районе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.По данным ведомства, в 2021 году государственный заказчик подписал с частной фирмой контракт на завершение строительства очистных сооружений в селе Оленевка Черноморского района. Объект входил в федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Как уточнили в пресс-службе МВД по республике, общая стоимость контракта составляла 138 млн рублей.Таким образом, бюджету нанесен ущерб на указанную сумму, которая является особо крупным размером.В отношении директора фирмы-подрядчика возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.По данным МВД по Крыму, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Ранее в Крыму вынесли приговор директору компании-подрядчика из Дагестана, который похитил 15 миллионов рублей на махинациях с контрактами по благоустройству Ялты. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму подрядчика будут судить за хищение 15 млн рублейПрокуратура Севастополя требует 6 лет колонии для подрядчика за хищениеВ Крыму наказали подрядчика за "нарушение" на 63 миллиона
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), реализация фцп в крыму и севастополе, закон и право, новости крыма, крым
В Крыму подрядчика задержали за хищение 26 млн рублей на объекте ФЦП

В Крыму задержали коммерсанта за хищение 26 млн рублей при строительстве очистных – ФСБ

09:48 02.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 02.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 авг – РИА Новости Крым. Сотрудники Управления ФСБ России по Крыму и Севастополю во взаимодействии с крымскими полицейскими задержали директора коммерческой фирмы по подозрению в хищении 26 миллионов рублей при строительстве очистных сооружений в Черноморском районе. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ.
По данным ведомства, в 2021 году государственный заказчик подписал с частной фирмой контракт на завершение строительства очистных сооружений в селе Оленевка Черноморского района. Объект входил в федеральную целевую программу социально-экономического развития Крыма и Севастополя. Как уточнили в пресс-службе МВД по республике, общая стоимость контракта составляла 138 млн рублей.
"В дальнейшем директор фирмы указал ложные сведения об объемах выполненных работ в актах приема, по которым заказчиком была произведена полная оплата. Согласно заключению экспертов, разница между работами оплаченными и выполненными составила 26 млн рублей", - говорится в сообщении.
Таким образом, бюджету нанесен ущерб на указанную сумму, которая является особо крупным размером.
В отношении директора фирмы-подрядчика возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.
По данным МВД по Крыму, подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Ранее в Крыму вынесли приговор директору компании-подрядчика из Дагестана, который похитил 15 миллионов рублей на махинациях с контрактами по благоустройству Ялты. Суд приговорил его к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.
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ФСБ РФ (Федеральная служба безопасности Российской Федерации)Реализация ФЦП в Крыму и СевастополеЗакон и правоНовости КрымаКрым
 
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