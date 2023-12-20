https://crimea.ria.ru/20231220/si-tszinpin-predlozhil-provesti-gody-rossiysko-kitayskoy-kultury-1133673085.html

Си Цзиньпин предложил провести Годы российско-китайской культуры

Си Цзиньпин предложил провести Годы российско-китайской культуры - РИА Новости Крым, 20.12.2023

Си Цзиньпин предложил провести Годы российско-китайской культуры

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил провести Годы российско-китайской культуры как символ передающейся из поколения в поколение дружбы народов России и... РИА Новости Крым, 20.12.2023

2023-12-20T09:33

2023-12-20T09:33

2023-12-20T09:33

си цзиньпин (председатель кнр)

михаил мишустин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин предложил провести Годы российско-китайской культуры как символ передающейся из поколения в поколение дружбы народов России и Китая. Об этом китайский лидер заявил в ходе переговоров с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в Пекине.Перекрестные Годы культуры России и Китая пройдут в 2024-2025 годах.На встрече Си Цзиньпин также отметил, что в отношениях России и Китая заложен "крепкий фундамент взаимодействия", что говорит о широкой перспективе взаимовыгодного сотрудничества двух стран.Премьер-министр РФ Мишустин 19-20 декабря находится с визитом в Пекине. Ранее он встретился с премьером Госсовета Ли Цяном.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Китае говорят о России и США – взгляд эксперта изнутриТорубарова: Китай должен стать главным спортивным соперником РоссииКрым готов встречать туристов из Китая: перспективы и проблемы

https://crimea.ria.ru/20231018/o-chem-zayavil-putin-v-pekine-1132161404.html

россия

китай

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си цзиньпин (председатель кнр), михаил мишустин, россия, китай, культура, общество, новости