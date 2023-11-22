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Что в Китае говорят о России и США – взгляд эксперта изнутри - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Что в Китае говорят о России и США – взгляд эксперта изнутри
Что в Китае говорят о России и США – взгляд эксперта изнутри - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Что в Китае говорят о России и США – взгляд эксперта изнутри
Отношение людей в Китае к конфликту на Украине весьма сдержанное, а о России говорят все больше, с уважением и интересом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в... РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T09:17
2023-11-22T09:34
радио "спутник в крыму"
вадим колесниченко
китай
сша
россия
политика
мнения
украина
новости
новости крыма
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Вадим Колесниченко
Вадим Колесниченко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Отношение людей в Китае к конфликту на Украине весьма сдержанное, а о России говорят все больше, с уважением и интересом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, которые недавно вернулся из рабочей поездки в КНР.По словам Колесниченко, он был в Китае как раз в тот период, когда в США ожидалась встреча Си Цзиньпина с Джо Байденом.По словам Колесниченко, ему удалось тесно пообщаться со многими политиками, экономистами и бизнесменами, и главное, что он понял из этих бесед: китайцы хотели бы иметь "развязанные руки во внешней экономической политике", но пока не могут разорвать отношения с США, поскольку сегодня это их самый большой торговый партнер.Отношение к конфликту на Украине в Китае весьма сдержанное, считает политолог. При этом некоторые информационные посылы уже довольно явно прослеживаются, в том числе в государственных СМИ, сказал он.По словам Колесниченко, удивило и порадовало его то, что на китайском телевидении показывается довольно много передач о промышленном производстве в России и о ее ученых и разработчиках – о Циолковском, Королеве. И хотя в целом в повестке внутренней жизни Китая Россия пока присутствует мало, движение стран навстречу друг другу ощущается в атмосфере, где встречаются китайцы и россияне."Я попал на последнюю, завершающую стадию выставки в Шанхае. Самолеты из России шли переполненные: российские бизнесмены, предприниматели ехали на эту выставку. Китайцы с интересом с нами общаются. С точки зрения документов я поражен тем, как оперативно принимаются решения об улучшении отношений между Китаем и Россией так, что китайская глубинка даже не успевает на это быстро отреагировать. Это говорит о том, что наше движение друг другу навстречу очень стремительное и очень важное", – поделился эксперт.По словам Колесниченко, люди в Китае на разных уровнях относятся к России и россиянам "с уважением и одобрением".Отношения между нашими странами, безусловно, продолжат налаживаться, считает он. Для этого есть множество возможностей и ресурсов. Проблему составляет языковой вопрос, он мешает радикально поменять взаимодействие на рынке, между предпринимателями, несмотря на то, что договоренности на высшем уровне по ряду экономических вопросов уже есть, отмечает политолог."Менталитет китайский, конечно, серьезно отличается от европейского, к которому мы привыкли. Но проблема, в первую очередь, языковая. К сожалению, после распада Союза резко сократилось количество школ, курсов, где дети обучались на русском языке. Последние 3-4 года стал появляться интерес к русскому языку", – заметил Колесниченко.Многое, по его словам, будет зависеть и от президента РФ, и от российского правительства, и "от решений, которые будут приниматься в области таможенного регулирования", отметил эксперт.По словам Колесниченко, он успел убедиться, что Китай – страна, которая занята внутренними проблемами и вопросами, "а их, к сожалению, хватает", в частности в экономике. И это одна из причин, почему "для Китая сегодня очень важны торговые отношения и пути, которые дает Россия, а именно Северный морской путь, который существенно поможет расширить идею Великого шелкового", заключил эксперт.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым готов встречать туристов из Китая: перспективы и проблемы Что неразрывно свяжет Крым и Китай Эксперт раскрыл истинный смысл переговоров Китая и США
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вадим колесниченко, китай, сша, россия, политика, мнения, украина, новости, новости крыма
Что в Китае говорят о России и США – взгляд эксперта изнутри

Жители Китая сдержанно относятся к конфликту на Украине - эксперт

09:17 22.11.2023 (обновлено: 09:34 22.11.2023)
 
© РИА Новости . Нина Зотина / Перейти в фотобанкКитайский болельщик на чемпионате мира по футболу в России
Китайский болельщик на чемпионате мира по футболу в России - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Нина Зотина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Отношение людей в Китае к конфликту на Украине весьма сдержанное, а о России говорят все больше, с уважением и интересом. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог, зампредседателя президиума Международного совета российских соотечественников Вадим Колесниченко, которые недавно вернулся из рабочей поездки в КНР.
Вадим Колесниченко
09:17
По словам Колесниченко, он был в Китае как раз в тот период, когда в США ожидалась встреча Си Цзиньпина с Джо Байденом.

"Подготовка к ней очень аккуратно освещалась в китайских средствах массовой информации. Саму встречу они оценили очень осторожно – просто как встречу", – говорит политолог.

По словам Колесниченко, ему удалось тесно пообщаться со многими политиками, экономистами и бизнесменами, и главное, что он понял из этих бесед: китайцы хотели бы иметь "развязанные руки во внешней экономической политике", но пока не могут разорвать отношения с США, поскольку сегодня это их самый большой торговый партнер.
Отношение к конфликту на Украине в Китае весьма сдержанное, считает политолог. При этом некоторые информационные посылы уже довольно явно прослеживаются, в том числе в государственных СМИ, сказал он.
"За неделю анализа средств массовой информации я заметил интересную вещь, как подается этот конфликт. Была аналитическая передача, в которой показали страничку из журнала Time, где уходит Зеленский в даль далекую, давалась оценка действий со стороны Залужного и сектора оппозиции, а в завершение всего на экран вывели большой портрет Владимира Путина, который иронично улыбается", – рассказал Колесниченко.
По словам Колесниченко, удивило и порадовало его то, что на китайском телевидении показывается довольно много передач о промышленном производстве в России и о ее ученых и разработчиках – о Циолковском, Королеве. И хотя в целом в повестке внутренней жизни Китая Россия пока присутствует мало, движение стран навстречу друг другу ощущается в атмосфере, где встречаются китайцы и россияне.
"Я попал на последнюю, завершающую стадию выставки в Шанхае. Самолеты из России шли переполненные: российские бизнесмены, предприниматели ехали на эту выставку. Китайцы с интересом с нами общаются. С точки зрения документов я поражен тем, как оперативно принимаются решения об улучшении отношений между Китаем и Россией так, что китайская глубинка даже не успевает на это быстро отреагировать. Это говорит о том, что наше движение друг другу навстречу очень стремительное и очень важное", – поделился эксперт.
По словам Колесниченко, люди в Китае на разных уровнях относятся к России и россиянам "с уважением и одобрением".
Отношения между нашими странами, безусловно, продолжат налаживаться, считает он. Для этого есть множество возможностей и ресурсов. Проблему составляет языковой вопрос, он мешает радикально поменять взаимодействие на рынке, между предпринимателями, несмотря на то, что договоренности на высшем уровне по ряду экономических вопросов уже есть, отмечает политолог.
"Менталитет китайский, конечно, серьезно отличается от европейского, к которому мы привыкли. Но проблема, в первую очередь, языковая. К сожалению, после распада Союза резко сократилось количество школ, курсов, где дети обучались на русском языке. Последние 3-4 года стал появляться интерес к русскому языку", – заметил Колесниченко.
Многое, по его словам, будет зависеть и от президента РФ, и от российского правительства, и "от решений, которые будут приниматься в области таможенного регулирования", отметил эксперт.
По словам Колесниченко, он успел убедиться, что Китай – страна, которая занята внутренними проблемами и вопросами, "а их, к сожалению, хватает", в частности в экономике. И это одна из причин, почему "для Китая сегодня очень важны торговые отношения и пути, которые дает Россия, а именно Северный морской путь, который существенно поможет расширить идею Великого шелкового", заключил эксперт.
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