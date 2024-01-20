https://crimea.ria.ru/20240120/britanii-ne-privykat-ekspert-o-rybnoy-voyne-v-barentsevom-more-1134329465.html
Британии не привыкать: эксперт о "рыбной войне" в Баренцевом море
Британии не привыкать: эксперт о "рыбной войне" в Баренцевом море - РИА Новости Крым, 20.01.2024
Британии не привыкать: эксперт о "рыбной войне" в Баренцевом море
Англичанам не привыкать к "тресковым войнам" за рыбу, от которых еще в прошлом веке их спас СССР, но настало время Великобритании прочувствовать последствия... РИА Новости Крым, 20.01.2024
2024-01-20T09:16
2024-01-20T09:16
2024-01-20T09:16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым. Англичанам не привыкать к "тресковым войнам" за рыбу, от которых еще в прошлом веке их спас СССР, но настало время Великобритании прочувствовать последствия своих недружественных действий в отношении Москвы, а проконтролировать рыболовов вполне могут российские военные корабли. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал политолог и журналист Юрий Светов.Угроза британской "фишке"Правительство России готовится денонсировать соглашение с Великобританией о праве рыболовных судов, приписанных к портам Соединенного королевства, заниматься промыслом в водах Баренцева моря. Соответствующий документ был подписан почти 70 лет назад – в 1956-м. Запрет намерены ввести, учитывая решение Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.Газета Daily Mail опубликовала статью, в которой заявлялось, что "Британии объявлена рыбная война", и теперь из-за планов Кремля по денонсации соглашения "одно из любимых блюд британцев оказалось под угрозой".Речь о fish-end-chips (рыба с чипсами), в котором рыба запекается в кляре и подается с жареным картофелем. Для этого национального блюда традиционно используют пикшу и треску. По данным издания, британские компании вылавливают рыбу в территориальных водах Российской Арктики "в огромном количестве". Только в 2023 году в Баренцевом море было добыто свыше 566 тысяч тонн трески.Адекватный ответПо словам Светова, президент России Владимир Путин "постоянно говорит о том, что мы будем отвечать" на вновь принятые санкции против Москвы, нащупывая болевые точки у недружественных стран."Вот некий ответный шаг мы и предпринимаем", – отметил Светов.Он напомнил, что в прошлом веке Великобритания вела целую серию "рыбных войн" за право вылова трески в территориальных водах Дании, которые та считала своими, а также Исландии, постоянно расширявшей свою зону контроля."Так что англичанам не привыкать. И как раз 1956 год, когда мы подписали соглашение, я думаю, потому что в это время шло активное оттеснение их от берегов Исландии. И там шли истории, связанные с применением военных судов с обеих сторон. Эти тресковые войны тогда заполняли все информационное пространство", – сказал Светов.Новой тресковой войны, на этот раз с Россией, по его мнению, не будет. "Но последствия своих действий англичане ощутят".Опасения британцев относительно того, что английские рыболовные суда будут блокироваться российскими военными, вполне оправдано, поскольку никто после запрета пускать недружественные корабли в свои территориальные воды не будет, сказал эксперт."А почему бы нет? У нас есть чем ответить, чтобы Британия ловила рыбу только в своих территориальных водах", – заключил он.Светов напомнил, что в вопросах Арктики активизировались и США, что указывает на то, что запасы ресурсов в зоне их ведения истощаются, и они намерены двигаться дальше.В декабре 2023 года Госдепартамент США опубликовал карту территориальных претензий, согласно которой Штаты намерены в одностороннем порядке присоединить до 1 млн кв. км площади континентального шельфа в Северном Ледовитом, Тихом и Атлантическом океанах. Большая часть территорий находится в Арктике и Беринговом море. В Госдепе заявили, что обозначенные границы не создают территориальных споров с Россией. В Госдуме заявили, что принятое в одностороннем порядке решение США расширить границы в Арктике недопустимо, а сама претензия на территории требует доказательств их геологической принадлежности Америке, какие в свое время предоставила Россия.Читайте также на РИА Новости Крым:США ввели "рыбные" санкции против РоссииЛедовитый океан вместо Красного моря: как Россия и арабы обыграли СШАКак изменение климата отразилось на количестве рыбы у берегов Крыма
https://crimea.ria.ru/20240109/razvozhaev-rybzavod-atlantika-khotyat-vozrodit-v-sevastopole-1134062093.html
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мнения, великобритания, россия, арктика, баренцево море, в мире, санкции, санкции против россии, политика, экономика, юрий светов
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 янв – РИА Новости Крым.
Англичанам не привыкать к "тресковым войнам" за рыбу, от которых еще в прошлом веке их спас СССР, но настало время Великобритании прочувствовать последствия своих недружественных действий в отношении Москвы, а проконтролировать рыболовов вполне могут российские военные корабли. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
высказал политолог и журналист Юрий Светов.
Угроза британской "фишке"
Правительство России готовится денонсировать соглашение с Великобританией о праве рыболовных судов, приписанных к портам Соединенного королевства, заниматься промыслом в водах Баренцева моря. Соответствующий документ был подписан почти 70 лет назад – в 1956-м. Запрет намерены ввести, учитывая решение Великобритании от 15 марта 2022 года о прекращении действия режима наибольшего благоприятствования в двусторонней торговле.
Газета Daily Mail опубликовала статью, в которой заявлялось, что "Британии объявлена рыбная война", и теперь из-за планов Кремля по денонсации соглашения "одно из любимых блюд британцев оказалось под угрозой".
Речь о fish-end-chips (рыба с чипсами), в котором рыба запекается в кляре и подается с жареным картофелем. Для этого национального блюда традиционно используют пикшу и треску. По данным издания, британские компании вылавливают рыбу в территориальных водах Российской Арктики "в огромном количестве". Только в 2023 году в Баренцевом море было добыто свыше 566 тысяч тонн трески.
Адекватный ответ
По словам Светова, президент России Владимир Путин "постоянно говорит о том, что мы будем отвечать" на вновь принятые санкции против Москвы, нащупывая болевые точки у недружественных стран.
"Вот некий ответный шаг мы и предпринимаем", – отметил Светов.
Он напомнил, что в прошлом веке Великобритания вела целую серию "рыбных войн" за право вылова трески в территориальных водах Дании, которые та считала своими, а также Исландии, постоянно расширявшей свою зону контроля.
"Так что англичанам не привыкать. И как раз 1956 год, когда мы подписали соглашение, я думаю, потому что в это время шло активное оттеснение их от берегов Исландии. И там шли истории, связанные с применением военных судов с обеих сторон. Эти тресковые войны тогда заполняли все информационное пространство", – сказал Светов.
Новой тресковой войны, на этот раз с Россией, по его мнению, не будет. "Но последствия своих действий англичане ощутят".
"Я думаю, что это и некий ответ на заявления англичан, что они поставят два тральщика Украине, и на их готовность оказать помощь Украине в контроле Черного моря. Наведения беспилотников были с помощью англичан и так далее", – отметил он.
Опасения британцев относительно того, что английские рыболовные суда будут блокироваться российскими военными, вполне оправдано, поскольку никто после запрета пускать недружественные корабли в свои территориальные воды не будет, сказал эксперт.
"А почему бы нет? У нас есть чем ответить, чтобы Британия ловила рыбу только в своих территориальных водах", – заключил он.
Светов напомнил, что в вопросах Арктики активизировались и США
, что указывает на то, что запасы ресурсов в зоне их ведения истощаются, и они намерены двигаться дальше.
В декабре 2023 года Госдепартамент США опубликовал карту территориальных претензий, согласно которой Штаты намерены в одностороннем порядке присоединить до 1 млн кв. км площади континентального шельфа в Северном Ледовитом, Тихом и Атлантическом океанах. Большая часть территорий находится в Арктике и Беринговом море. В Госдепе заявили, что обозначенные границы не создают территориальных споров с Россией.
В Госдуме заявили, что принятое в одностороннем порядке решение США расширить границы в Арктике недопустимо, а сама претензия на территории требует доказательств их геологической принадлежности Америке, какие в свое время предоставила Россия.
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