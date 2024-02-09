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Азово-Черноморское направление – как вырос грузооборот

Азово-Черноморское направление – как вырос грузооборот - РИА Новости Крым, 09.02.2024

Азово-Черноморское направление – как вырос грузооборот

Оборот грузов морем и железной дорогой на Азово-Черноморском направлении растет. Как сообщает пресс-служба кабмина РФ, наибольший рост показали нефть и зерно. РИА Новости Крым, 09.02.2024

2024-02-09T21:28

2024-02-09T21:28

2024-02-09T21:28

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Оборот грузов морем и железной дорогой на Азово-Черноморском направлении растет. Как сообщает пресс-служба кабмина РФ, наибольший рост показали нефть и зерно.Морским транспортным коридором "Север – Юг" в прошлом году перевезли 5,54 млн тонн грузов, что на 55% больше предыдущих показателей. По железной дороге – 11,59 млн тонн грузов в 2023 и 10,21 млн тонн – в 2022 году. На Восточном направлении показатели этого года выросли почти на 9,5 млн тонн – до 189,69 млн тонн. По железной дороге перевезено 235,72 млн тонн и 217,05 млн тонн соответственно. При этом, железнодорожную инфраструктуру в Азово-Черноморском направлении планируют развивать – на эти цели направят 667,8 млрд рублей.Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29% и составил 6,2 тыс тонн, сообщало ранее Росрыболовство. Читайте также на РИА Новости Крым:Порты Мариуполь и Бердянск увеличат мощность на миллион тонн в 2024 годуОборот грузов в портах Азовского и Черного морей увеличился на 10% за годКак живут ученые на борту единственного в Черном море научного судна

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азово-черноморский бассейн

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

правительство россии, новости, россия, азово-черноморский бассейн, железная дорога, черное море, азовское море, логистика