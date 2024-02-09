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Азово-Черноморское направление – как вырос грузооборот - РИА Новости Крым, 09.02.2024
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Азово-Черноморское направление – как вырос грузооборот
Азово-Черноморское направление – как вырос грузооборот - РИА Новости Крым, 09.02.2024
Азово-Черноморское направление – как вырос грузооборот
Оборот грузов морем и железной дорогой на Азово-Черноморском направлении растет. Как сообщает пресс-служба кабмина РФ, наибольший рост показали нефть и зерно. РИА Новости Крым, 09.02.2024
2024-02-09T21:28
2024-02-09T21:28
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Оборот грузов морем и железной дорогой на Азово-Черноморском направлении растет. Как сообщает пресс-служба кабмина РФ, наибольший рост показали нефть и зерно.Морским транспортным коридором "Север – Юг" в прошлом году перевезли 5,54 млн тонн грузов, что на 55% больше предыдущих показателей. По железной дороге – 11,59 млн тонн грузов в 2023 и 10,21 млн тонн – в 2022 году. На Восточном направлении показатели этого года выросли почти на 9,5 млн тонн – до 189,69 млн тонн. По железной дороге перевезено 235,72 млн тонн и 217,05 млн тонн соответственно. При этом, железнодорожную инфраструктуру в Азово-Черноморском направлении планируют развивать – на эти цели направят 667,8 млрд рублей.Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29% и составил 6,2 тыс тонн, сообщало ранее Росрыболовство. Читайте также на РИА Новости Крым:Порты Мариуполь и Бердянск увеличат мощность на миллион тонн в 2024 годуОборот грузов в портах Азовского и Черного морей увеличился на 10% за годКак живут ученые на борту единственного в Черном море научного судна
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правительство россии, новости, россия, азово-черноморский бассейн, железная дорога, черное море, азовское море, логистика
Азово-Черноморское направление – как вырос грузооборот

Оборот грузов на Азово-Черноморском направлении растет – Кабмин

21:28 09.02.2024
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на морской порт
Вид на морской порт - РИА Новости, 1920, 09.02.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 фев - РИА Новости Крым. Оборот грузов морем и железной дорогой на Азово-Черноморском направлении растет. Как сообщает пресс-служба кабмина РФ, наибольший рост показали нефть и зерно.

"На Азово-Черноморском направлении в 2023 году по морю перевезено 207,8 млн тонн грузов, что на 7% больше, чем в 2022 году. Наибольший рост показали нефть и нефтепродукты, а также зерно. Железная дорога показала рост на 1% до 92,44 млн тонн", – сообщает пресс-служба по итогам заседания штаба по транспортно-логистическим коридорам.

Морским транспортным коридором "Север – Юг" в прошлом году перевезли 5,54 млн тонн грузов, что на 55% больше предыдущих показателей. По железной дороге – 11,59 млн тонн грузов в 2023 и 10,21 млн тонн – в 2022 году. На Восточном направлении показатели этого года выросли почти на 9,5 млн тонн – до 189,69 млн тонн. По железной дороге перевезено 235,72 млн тонн и 217,05 млн тонн соответственно. При этом, железнодорожную инфраструктуру в Азово-Черноморском направлении планируют развивать – на эти цели направят 667,8 млрд рублей.

"В настоящее время провозная способность составляет 125,1 млн тонн. К 2025 году планируется увеличить ее до 131 млн тонн, а к 2030-му – до 152 млн тонн", – сказано в сообщении.

Вылов рыбы в Азово-Черноморском бассейне с начала года вырос на 29% и составил 6,2 тыс тонн, сообщало ранее Росрыболовство.
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