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Оборот грузов в портах Азовского и Черного морей увеличился на 10% за год - РИА Новости Крым, 17.01.2024
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Оборот грузов в портах Азовского и Черного морей увеличился на 10% за год
Оборот грузов в портах Азовского и Черного морей увеличился на 10% за год - РИА Новости Крым, 17.01.2024
Оборот грузов в портах Азовского и Черного морей увеличился на 10% за год
Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна по итогам 2023 года увеличился на 10,4% в сравнении с показателями 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.01.2024
2024-01-17T20:23
2024-01-17T20:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна по итогам 2023 года увеличился на 10,4% в сравнении с показателями 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.По информации министерства, объем оборота грузов в портах Азовского и Черного морей за прошлый год составил 291,4 млн тонн. Это лучший результат по стране.Так, в Каспийском море эта цифра составила 7,8 млн тонн, на Балтике - 248, 6 млн тонн, в Дальневосточном регионе - 238,1 млн тонн, в Арктике - 31 млн тонн.Совокупный грузооборот российских портов за год вырос на 5% в сравнении с итогами 2022 года и составил 838,8 млн тонн."Достигнутые в 2023 году темпы роста перевалки в морских портах РФ — лучший показатель с 2018 года",— говорится в сообщении.Объем перевалки сухих грузов составил 446,9 млн тонн, что на 10,4% больше, чем годом ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главную задачу РоссииЭкономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – ПутинПутин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемо
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минтранс россии, азовское море, черное море, новости, экономика, россия
Оборот грузов в портах Азовского и Черного морей увеличился на 10% за год

Оборот грузов в Азовском и Черном морях увеличился за год на 10% - Минтранс России

20:23 17.01.2024 (обновлено: 20:25 17.01.2024)
 
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата ХуснуллинаПорт Мариуполя
Порт Мариуполя
© Telegram-канал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна по итогам 2023 года увеличился на 10,4% в сравнении с показателями 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.
По информации министерства, объем оборота грузов в портах Азовского и Черного морей за прошлый год составил 291,4 млн тонн. Это лучший результат по стране.
Так, в Каспийском море эта цифра составила 7,8 млн тонн, на Балтике - 248, 6 млн тонн, в Дальневосточном регионе - 238,1 млн тонн, в Арктике - 31 млн тонн.
Совокупный грузооборот российских портов за год вырос на 5% в сравнении с итогами 2022 года и составил 838,8 млн тонн.
"Достигнутые в 2023 году темпы роста перевалки в морских портах РФ — лучший показатель с 2018 года",— говорится в сообщении.
Объем перевалки сухих грузов составил 446,9 млн тонн, что на 10,4% больше, чем годом ранее.
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