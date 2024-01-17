https://crimea.ria.ru/20240117/oborot-gruzov-v-portakh-azovskogo-i-chernogo-morey-uvelichilsya-na-10-za-god-1134270137.html

Оборот грузов в портах Азовского и Черного морей увеличился на 10% за год

Оборот грузов в портах Азовского и Черного морей увеличился на 10% за год - РИА Новости Крым, 17.01.2024

Оборот грузов в портах Азовского и Черного морей увеличился на 10% за год

Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна по итогам 2023 года увеличился на 10,4% в сравнении с показателями 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.01.2024

2024-01-17T20:23

2024-01-17T20:23

2024-01-17T20:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости Крым. Грузооборот портов Азово-Черноморского бассейна по итогам 2023 года увеличился на 10,4% в сравнении с показателями 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса России.По информации министерства, объем оборота грузов в портах Азовского и Черного морей за прошлый год составил 291,4 млн тонн. Это лучший результат по стране.Так, в Каспийском море эта цифра составила 7,8 млн тонн, на Балтике - 248, 6 млн тонн, в Дальневосточном регионе - 238,1 млн тонн, в Арктике - 31 млн тонн.Совокупный грузооборот российских портов за год вырос на 5% в сравнении с итогами 2022 года и составил 838,8 млн тонн."Достигнутые в 2023 году темпы роста перевалки в морских портах РФ — лучший показатель с 2018 года",— говорится в сообщении.Объем перевалки сухих грузов составил 446,9 млн тонн, что на 10,4% больше, чем годом ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин назвал главную задачу РоссииЭкономика России по темпам роста опережает ведущие страны ЕС – ПутинПутин: экономическая ситуация в РФ развивается предсказуемо

https://crimea.ria.ru/20231101/v-evpatorii-zavershili-remont-dorogi-k-portu-mirnyy-1132486428.html

азовское море

черное море

россия

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минтранс россии, азовское море, черное море, новости, экономика, россия