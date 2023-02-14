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В Крыму пробурят новые скважины для добычи газа - РИА Новости Крым, 14.02.2023
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В Крыму пробурят новые скважины для добычи газа
В Крыму пробурят новые скважины для добычи газа - РИА Новости Крым, 14.02.2023
В Крыму пробурят новые скважины для добычи газа
Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам проведения экспертизы проектно-сметной документации на обустройство Западно-Октябрьского... РИА Новости Крым, 14.02.2023
2023-02-14T12:09
2023-02-14T12:09
крым
газ
главгосэкспертиза
черноморнефтегаз
экономика
черноморский район
новости крыма
топливо в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам проведения экспертизы проектно-сметной документации на обустройство Западно-Октябрьского месторождения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Новая жизнь газового месторожденияКак отметили в Главгосэкспертизе, разработка Западно-Октябрьского месторождения велась с конца 1950-х до середины 1980-х годов, после чего эксплуатация была прекращена из-за снижения дебитов газа и падения рабочего давления.Государственное унитарное предприятие Крыма "Черноморнефтегаз" планирует возродить добычу на этом месторождении, пробурив здесь три новые эксплуатационные скважины."Проектной документацией, рассмотренной экспертами Главгосэкспертизы, запланировано обустройство эксплуатационных скважин с необходимым набором прискважинных сооружений, сбор газоконденсатной смеси от шлейфов в общий коллектор с последующим подключением его к газосборному трубопроводу системы сбора газоконденсатной смеси и другие необходимые работы", - говорится в сообщении.Трассы трубопроводов расположены вдали от объектов инфраструктуры. Основным критерием выбора трасс трубопроводов служили минимизация ущерба окружающей среде и обеспечение высокой эксплуатационной надежности.Атаки на буровые в КрымуВ июне прошлого года украинские военные нанесли удар по газодобывающим платформам "Черноморнефтегаза" в 70 километрах от Одессы. Удар осуществлялся противокорабельными ракетами и ударным беспилотником Bayraktar-TB2.Добыча газа на атакованном месторождении была приостановлена. В результате нападения БК-1 полностью сгорела, серьезный урон нанесен самоподъемной плавучей буровой установке "Крым-1".Власти республики отмечали, что террористическая атака на буровые никак не повлияла на газоснабжение полуострова, который получает "голубое топливо" по трубопроводу с материковой части страны.В то же время, по данным Крымстата, в том числе в результате прекращения добычи газа на месторождении, добыча полезных ископаемых в Крыму снизилась почти на треть.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма обнаружены три района с метановыми "факелами"Как Крым обеспечат газом после инцидента с "Черноморнефтегазом"Стало известно о состоянии раненых с буровых платформ "Черноморнефтегаза"
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крым, газ, главгосэкспертиза, черноморнефтегаз, экономика, черноморский район, новости крыма, топливо в крыму
В Крыму пробурят новые скважины для добычи газа

Главгосэкспертиза одобрила бурение новых газовых скважин в Черноморском районе Крыма

12:09 14.02.2023
 
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкГлавгосэкспертиза одобрила бурение новых газовых скважин в Черноморском районе Крыма
Главгосэкспертиза одобрила бурение новых газовых скважин в Черноморском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам проведения экспертизы проектно-сметной документации на обустройство Западно-Октябрьского месторождения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Новая жизнь газового месторождения

Как отметили в Главгосэкспертизе, разработка Западно-Октябрьского месторождения велась с конца 1950-х до середины 1980-х годов, после чего эксплуатация была прекращена из-за снижения дебитов газа и падения рабочего давления.
Государственное унитарное предприятие Крыма "Черноморнефтегаз" планирует возродить добычу на этом месторождении, пробурив здесь три новые эксплуатационные скважины.
"Проектной документацией, рассмотренной экспертами Главгосэкспертизы, запланировано обустройство эксплуатационных скважин с необходимым набором прискважинных сооружений, сбор газоконденсатной смеси от шлейфов в общий коллектор с последующим подключением его к газосборному трубопроводу системы сбора газоконденсатной смеси и другие необходимые работы", - говорится в сообщении.
Трассы трубопроводов расположены вдали от объектов инфраструктуры. Основным критерием выбора трасс трубопроводов служили минимизация ущерба окружающей среде и обеспечение высокой эксплуатационной надежности.
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В июне прошлого года украинские военные нанесли удар по газодобывающим платформам "Черноморнефтегаза" в 70 километрах от Одессы. Удар осуществлялся противокорабельными ракетами и ударным беспилотником Bayraktar-TB2.
Добыча газа на атакованном месторождении была приостановлена. В результате нападения БК-1 полностью сгорела, серьезный урон нанесен самоподъемной плавучей буровой установке "Крым-1".
Власти республики отмечали, что террористическая атака на буровые никак не повлияла на газоснабжение полуострова, который получает "голубое топливо" по трубопроводу с материковой части страны.
В то же время, по данным Крымстата, в том числе в результате прекращения добычи газа на месторождении, добыча полезных ископаемых в Крыму снизилась почти на треть.
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