https://crimea.ria.ru/20230214/v-krymu-proburyat-novye-skvazhiny-dlya-dobychi-gaza-1126967587.html

В Крыму пробурят новые скважины для добычи газа

В Крыму пробурят новые скважины для добычи газа - РИА Новости Крым, 14.02.2023

В Крыму пробурят новые скважины для добычи газа

Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам проведения экспертизы проектно-сметной документации на обустройство Западно-Октябрьского... РИА Новости Крым, 14.02.2023

2023-02-14T12:09

2023-02-14T12:09

2023-02-14T12:09

крым

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главгосэкспертиза

черноморнефтегаз

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черноморский район

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топливо в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 фев – РИА Новости Крым. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по итогам проведения экспертизы проектно-сметной документации на обустройство Западно-Октябрьского месторождения в Черноморском районе Крыма. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.Новая жизнь газового месторожденияКак отметили в Главгосэкспертизе, разработка Западно-Октябрьского месторождения велась с конца 1950-х до середины 1980-х годов, после чего эксплуатация была прекращена из-за снижения дебитов газа и падения рабочего давления.Государственное унитарное предприятие Крыма "Черноморнефтегаз" планирует возродить добычу на этом месторождении, пробурив здесь три новые эксплуатационные скважины."Проектной документацией, рассмотренной экспертами Главгосэкспертизы, запланировано обустройство эксплуатационных скважин с необходимым набором прискважинных сооружений, сбор газоконденсатной смеси от шлейфов в общий коллектор с последующим подключением его к газосборному трубопроводу системы сбора газоконденсатной смеси и другие необходимые работы", - говорится в сообщении.Трассы трубопроводов расположены вдали от объектов инфраструктуры. Основным критерием выбора трасс трубопроводов служили минимизация ущерба окружающей среде и обеспечение высокой эксплуатационной надежности.Атаки на буровые в КрымуВ июне прошлого года украинские военные нанесли удар по газодобывающим платформам "Черноморнефтегаза" в 70 километрах от Одессы. Удар осуществлялся противокорабельными ракетами и ударным беспилотником Bayraktar-TB2.Добыча газа на атакованном месторождении была приостановлена. В результате нападения БК-1 полностью сгорела, серьезный урон нанесен самоподъемной плавучей буровой установке "Крым-1".Власти республики отмечали, что террористическая атака на буровые никак не повлияла на газоснабжение полуострова, который получает "голубое топливо" по трубопроводу с материковой части страны.В то же время, по данным Крымстата, в том числе в результате прекращения добычи газа на месторождении, добыча полезных ископаемых в Крыму снизилась почти на треть.Читайте также на РИА Новости Крым:У берегов Крыма обнаружены три района с метановыми "факелами"Как Крым обеспечат газом после инцидента с "Черноморнефтегазом"Стало известно о состоянии раненых с буровых платформ "Черноморнефтегаза"

https://crimea.ria.ru/20210513/Sud-zapretil-firme-dobyvat-neft-i-gaz-na-mestorozhdenii-v-Krymu-1119576059.html

https://crimea.ria.ru/20220930/rossiya-i-krym-obespechivayut-khersonskuyu-oblast-uglem-i-gazom-1124671985.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, газ, главгосэкспертиза, черноморнефтегаз, экономика, черноморский район, новости крыма, топливо в крыму