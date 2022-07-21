https://crimea.ria.ru/20220721/kak-krym-obespechat-gazom-posle-intsidenta-s-chernomorneftezagom-1123917903.html
Как Крым обеспечат газом после инцидента с "Черноморнефтезагом"
Как Крым обеспечат газом после инцидента с "Черноморнефтезагом" - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Как Крым обеспечат газом после инцидента с "Черноморнефтезагом"
Крым обеспечат газом за счет дополнительной закачки в Глебовское хранилище. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе встречи с президентом РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T14:57
2022-07-21T14:57
2022-07-21T15:10
крым
владимир путин (политик)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Крым обеспечат газом за счет дополнительной закачки в Глебовское хранилище. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.Сейчас решается финансовая сторона вопроса."Необходимо решить вопрос финансирования. Сейчас как раз мы решаем с Минфином и с Республикой Крым по какому варианту действовать", - уточнил он.Также Шульгинов проинформировал президента о подготовке к зиме республик ДНР, ЛНР и освобожденных территорий."Мы работаем и по направлению подготовки к зиме, и по восстановлению линий и магистральных линий, связывающих республики, центры питания. Поэтому здесь работы много, и она только увеличивается", - заключил он.20 июня украинская сторона атаковала буровые вышки "Черноморнефтегаза". На платформах во время удара находились 109 человек, было спасено пять работников, трое из которых получили травмы. Их перевезли на лечение в Симферополь. Судьба семерых человек, находившихся на платформе, до сих пор остается неизвестной. Семьям пропавшим без вести работников выплатят по 6,5 млн рублей, пятерым спасенным работникам – по 3 млн рублей.По информации Минобороны РФ, удар ВСУ по газодобывающим платформам осуществлялся противокорабельными ракетами и беспилотным летательным аппаратом "Байрактар-ТБ2". В ответ на украинскую атаку платформ "Черноморнефтегаза" российская армия нанесла удары крылатыми ракетами по аэродрому в районе Одессы.
https://crimea.ria.ru/20220620/udar-po-burovym-chto-budet-dalshe-i-chego-zhdat-krymu-1123594560.html
https://crimea.ria.ru/20220507/kherson-i-zaporozhe-smogut-poluchit-gaz-i-svet-cherez-krym--aksenov-1123162002.html
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Как Крым обеспечат газом после инцидента с "Черноморнефтезагом"
Глава Минэнерго Шульгинов: Крым обеспечат газом за счет закачки в Глебовское хранилище
14:57 21.07.2022 (обновлено: 15:10 21.07.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Крым обеспечат газом за счет дополнительной закачки в Глебовское хранилище. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Что касается Крыма, после прекращения добычи газа "Черноморнефтегазом" необходимо восполнить объем. Решения приняты: по закачке дополнительного газа в Глебовское газохранилище, для того чтобы больше активного газа было для покрытия пиков, и поставок газа по системе Краснодара в Крым", - рассказал глава Минэнерго.
Сейчас решается финансовая сторона вопроса.
"Необходимо решить вопрос финансирования. Сейчас как раз мы решаем с Минфином и с Республикой Крым по какому варианту действовать", - уточнил он.
Также Шульгинов проинформировал президента о подготовке к зиме республик ДНР, ЛНР и освобожденных территорий.
"Мы работаем и по направлению подготовки к зиме, и по восстановлению линий и магистральных линий, связывающих республики, центры питания. Поэтому здесь работы много, и она только увеличивается", - заключил он.
20 июня украинская сторона атаковала буровые вышки "Черноморнефтегаза". На платформах во время удара находились 109 человек, было
спасено пять работников, трое из которых получили травмы. Их перевезли на лечение в Симферополь. Судьба семерых человек, находившихся на платформе, до сих пор остается неизвестной. Семьям пропавшим без вести работников выплатят по 6,5 млн рублей, пятерым спасенным работникам – по 3 млн рублей.
По информации Минобороны РФ, удар ВСУ по газодобывающим платформам осуществлялся противокорабельными ракетами и беспилотным летательным аппаратом "Байрактар-ТБ2". В ответ на украинскую атаку платформ "Черноморнефтегаза" российская армия нанесла удары крылатыми ракетами по аэродрому в районе Одессы.