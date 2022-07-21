https://crimea.ria.ru/20220721/kak-krym-obespechat-gazom-posle-intsidenta-s-chernomorneftezagom-1123917903.html

Как Крым обеспечат газом после инцидента с "Черноморнефтезагом"

Как Крым обеспечат газом после инцидента с "Черноморнефтезагом" - РИА Новости Крым, 21.07.2022

Как Крым обеспечат газом после инцидента с "Черноморнефтезагом"

Крым обеспечат газом за счет дополнительной закачки в Глебовское хранилище. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе встречи с президентом РИА Новости Крым, 21.07.2022

2022-07-21T14:57

2022-07-21T14:57

2022-07-21T15:10

крым

владимир путин (политик)

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Крым обеспечат газом за счет дополнительной закачки в Глебовское хранилище. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.Сейчас решается финансовая сторона вопроса."Необходимо решить вопрос финансирования. Сейчас как раз мы решаем с Минфином и с Республикой Крым по какому варианту действовать", - уточнил он.Также Шульгинов проинформировал президента о подготовке к зиме республик ДНР, ЛНР и освобожденных территорий."Мы работаем и по направлению подготовки к зиме, и по восстановлению линий и магистральных линий, связывающих республики, центры питания. Поэтому здесь работы много, и она только увеличивается", - заключил он.20 июня украинская сторона атаковала буровые вышки "Черноморнефтегаза". На платформах во время удара находились 109 человек, было спасено пять работников, трое из которых получили травмы. Их перевезли на лечение в Симферополь. Судьба семерых человек, находившихся на платформе, до сих пор остается неизвестной. Семьям пропавшим без вести работников выплатят по 6,5 млн рублей, пятерым спасенным работникам – по 3 млн рублей.По информации Минобороны РФ, удар ВСУ по газодобывающим платформам осуществлялся противокорабельными ракетами и беспилотным летательным аппаратом "Байрактар-ТБ2". В ответ на украинскую атаку платформ "Черноморнефтегаза" российская армия нанесла удары крылатыми ракетами по аэродрому в районе Одессы.

https://crimea.ria.ru/20220620/udar-po-burovym-chto-budet-dalshe-i-chego-zhdat-krymu-1123594560.html

https://crimea.ria.ru/20220507/kherson-i-zaporozhe-smogut-poluchit-gaz-i-svet-cherez-krym--aksenov-1123162002.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир путин (политик), экономика