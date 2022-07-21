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Как Крым обеспечат газом после инцидента с "Черноморнефтезагом" - РИА Новости Крым, 21.07.2022
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Как Крым обеспечат газом после инцидента с "Черноморнефтезагом"
Как Крым обеспечат газом после инцидента с "Черноморнефтезагом" - РИА Новости Крым, 21.07.2022
Как Крым обеспечат газом после инцидента с "Черноморнефтезагом"
Крым обеспечат газом за счет дополнительной закачки в Глебовское хранилище. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе встречи с президентом РИА Новости Крым, 21.07.2022
2022-07-21T14:57
2022-07-21T15:10
крым
владимир путин (политик)
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Крым обеспечат газом за счет дополнительной закачки в Глебовское хранилище. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.Сейчас решается финансовая сторона вопроса."Необходимо решить вопрос финансирования. Сейчас как раз мы решаем с Минфином и с Республикой Крым по какому варианту действовать", - уточнил он.Также Шульгинов проинформировал президента о подготовке к зиме республик ДНР, ЛНР и освобожденных территорий."Мы работаем и по направлению подготовки к зиме, и по восстановлению линий и магистральных линий, связывающих республики, центры питания. Поэтому здесь работы много, и она только увеличивается", - заключил он.20 июня украинская сторона атаковала буровые вышки "Черноморнефтегаза". На платформах во время удара находились 109 человек, было спасено пять работников, трое из которых получили травмы. Их перевезли на лечение в Симферополь. Судьба семерых человек, находившихся на платформе, до сих пор остается неизвестной. Семьям пропавшим без вести работников выплатят по 6,5 млн рублей, пятерым спасенным работникам – по 3 млн рублей.По информации Минобороны РФ, удар ВСУ по газодобывающим платформам осуществлялся противокорабельными ракетами и беспилотным летательным аппаратом "Байрактар-ТБ2". В ответ на украинскую атаку платформ "Черноморнефтегаза" российская армия нанесла удары крылатыми ракетами по аэродрому в районе Одессы.
https://crimea.ria.ru/20220620/udar-po-burovym-chto-budet-dalshe-i-chego-zhdat-krymu-1123594560.html
https://crimea.ria.ru/20220507/kherson-i-zaporozhe-smogut-poluchit-gaz-i-svet-cherez-krym--aksenov-1123162002.html
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крым, владимир путин (политик), экономика
Как Крым обеспечат газом после инцидента с "Черноморнефтезагом"

Глава Минэнерго Шульгинов: Крым обеспечат газом за счет закачки в Глебовское хранилище

14:57 21.07.2022 (обновлено: 15:10 21.07.2022)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПредприятие ООО РН-Пурнефтегаз в Ямало-Ненецком автономном округе
Предприятие ООО РН-Пурнефтегаз в Ямало-Ненецком автономном округе - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июл – РИА Новости Крым. Крым обеспечат газом за счет дополнительной закачки в Глебовское хранилище. Об этом сообщил министр энергетики РФ Николай Шульгинов в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
"Что касается Крыма, после прекращения добычи газа "Черноморнефтегазом" необходимо восполнить объем. Решения приняты: по закачке дополнительного газа в Глебовское газохранилище, для того чтобы больше активного газа было для покрытия пиков, и поставок газа по системе Краснодара в Крым", - рассказал глава Минэнерго.
Сейчас решается финансовая сторона вопроса.
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"Необходимо решить вопрос финансирования. Сейчас как раз мы решаем с Минфином и с Республикой Крым по какому варианту действовать", - уточнил он.
Также Шульгинов проинформировал президента о подготовке к зиме республик ДНР, ЛНР и освобожденных территорий.
"Мы работаем и по направлению подготовки к зиме, и по восстановлению линий и магистральных линий, связывающих республики, центры питания. Поэтому здесь работы много, и она только увеличивается", - заключил он.
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20 июня украинская сторона атаковала буровые вышки "Черноморнефтегаза". На платформах во время удара находились 109 человек, было спасено пять работников, трое из которых получили травмы. Их перевезли на лечение в Симферополь. Судьба семерых человек, находившихся на платформе, до сих пор остается неизвестной. Семьям пропавшим без вести работников выплатят по 6,5 млн рублей, пятерым спасенным работникам – по 3 млн рублей.
По информации Минобороны РФ, удар ВСУ по газодобывающим платформам осуществлялся противокорабельными ракетами и беспилотным летательным аппаратом "Байрактар-ТБ2". В ответ на украинскую атаку платформ "Черноморнефтегаза" российская армия нанесла удары крылатыми ракетами по аэродрому в районе Одессы.
 
КрымВладимир Путин (политик)Экономика
 
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