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Россия сократит добычу и экспорт нефти с рядом стран-участниц ОПЕК+
Россия сократит добычу и экспорт нефти с рядом стран-участниц ОПЕК+ - РИА Новости Крым, 03.03.2024
Россия сократит добычу и экспорт нефти с рядом стран-участниц ОПЕК+
Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами-участницами РИА Новости Крым, 03.03.2024
2024-03-03T19:10
2024-03-03T19:10
2024-03-03T19:14
александр новак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.Это добровольное сокращение добычи является дополнением к добровольному сокращению на 500 тысяч баррелей в сутки, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года. Сокращение экспорта будет произведено исходя из средних уровней экспорта за май и июнь 2023 года, также говорится в заявлении.Отмечается, что Россия продолжит работу со вторичными источниками, чтобы повысить точность и надежность их оценки.В пятницу стало известно, что правительство России с 1 марта по 31 августа вводит запрет на экспорт бензина для сохранения стабильной ситуации на рынке в период весенних полевых работ.Запрет правительства на экспорт бензина из России призван сдержать рост цен на топливо в стране. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель аналитического центра независимого топливного союза Григорий Баженов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минэнерго заявили о нормализации ситуации с поставками топлива в КрымДефицит топлива в Севастополе: Развожаев грозит прокуратурой за рост ценБиржевые цены на топливо в России снизились в среднем на 20% - Новак
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александр новак, новости, россия, опек+, нефть, российская нефть, правительство россии
Россия сократит добычу и экспорт нефти с рядом стран-участниц ОПЕК+
Новак: Россия сократит добычу и экспорт нефти с рядом стран-участниц ОПЕК+
19:10 03.03.2024 (обновлено: 19:14 03.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.
"Россия осуществит дополнительное добровольное сокращение добычи и экспорта нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале 2024 года в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+", – цитирует РИА Новости заявление Новака о ситуации на рынке нефти.
Это добровольное сокращение добычи является дополнением к добровольному сокращению на 500 тысяч баррелей в сутки, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года. Сокращение экспорта будет произведено исходя из средних уровней экспорта за май и июнь 2023 года, также говорится в заявлении.
Отмечается, что Россия продолжит работу со вторичными источниками, чтобы повысить точность и надежность их оценки.
"Это дополнительное добровольное сокращение направлено на усиление мер предосторожности, предпринимаемых странами ОПЕК+ с целью поддержания стабильности и баланса нефтяных рынков", – указано в заявлении.
В пятницу стало известно
, что правительство России с 1 марта по 31 августа вводит запрет на экспорт бензина для сохранения стабильной ситуации на рынке в период весенних полевых работ.
Запрет правительства на экспорт бензина из России призван сдержать рост цен на топливо в стране. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал руководитель аналитического центра независимого топливного союза Григорий Баженов.
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