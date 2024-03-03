https://crimea.ria.ru/20240303/rossiya-sokratit-dobychu-i-eksport-nefti-s-ryadom-stran-uchastnits-opek-1135383635.html

Россия сократит добычу и экспорт нефти с рядом стран-участниц ОПЕК+

Россия сократит добычу и экспорт нефти с рядом стран-участниц ОПЕК+ - РИА Новости Крым, 03.03.2024

Россия сократит добычу и экспорт нефти с рядом стран-участниц ОПЕК+

Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами-участницами РИА Новости Крым, 03.03.2024

2024-03-03T19:10

2024-03-03T19:10

2024-03-03T19:14

александр новак

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российская нефть

правительство россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости Крым. Россия дополнительно сократит добычу и экспорт нефти совокупно на 471 тысячу баррелей в сутки во втором квартале в координации с некоторыми странами-участницами ОПЕК+, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.Это добровольное сокращение добычи является дополнением к добровольному сокращению на 500 тысяч баррелей в сутки, ранее объявленному Россией в апреле 2023 года, которое продлится до конца декабря 2024 года. Сокращение экспорта будет произведено исходя из средних уровней экспорта за май и июнь 2023 года, также говорится в заявлении.Отмечается, что Россия продолжит работу со вторичными источниками, чтобы повысить точность и надежность их оценки.В пятницу стало известно, что правительство России с 1 марта по 31 августа вводит запрет на экспорт бензина для сохранения стабильной ситуации на рынке в период весенних полевых работ.Запрет правительства на экспорт бензина из России призван сдержать рост цен на топливо в стране. Такое мнение РИА Новости Крым высказал руководитель аналитического центра независимого топливного союза Григорий Баженов.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минэнерго заявили о нормализации ситуации с поставками топлива в КрымДефицит топлива в Севастополе: Развожаев грозит прокуратурой за рост ценБиржевые цены на топливо в России снизились в среднем на 20% - Новак

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр новак, новости, россия, опек+, нефть, российская нефть, правительство россии