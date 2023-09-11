https://crimea.ria.ru/20230911/defitsit-topliva-v-sevastopole-razvozhaev-grozit-prokuraturoy-za-rost-tsen-1131330186.html

Дефицит топлива в Севастополе: Развожаев грозит прокуратурой за рост цен

Дефицит топлива в Севастополе: Развожаев грозит прокуратурой за рост цен - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Дефицит топлива в Севастополе: Развожаев грозит прокуратурой за рост цен

Первые бензовозы прибыли в Севастополь в понедельник вечером. Они доставили в город 30 тысяч дизельного топлива. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T22:53

2023-09-11T22:53

2023-09-11T22:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Первые бензовозы прибыли в Севастополь в понедельник вечером. Они доставили в город 30 тысяч дизельного топлива. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Дизельное топливо должно было поступить в сети АЗС города 9 сентября. Тогда, по данным Развожаева, бензовозы прибыли в Керчь. Губернатор отметил, что купить дизельное топливо на данный момент можно на четырех заправках. Завтра разгрузка начнется на остальных АЗС. При этом, по его данным, ряд автозаправочных станций стал завышать цены на топливо. Решить этот вопрос власти намерены с привлечением прокуратуры.Ранее сообщалось, что периодический дефицит бензина и дизеля связан с изменениями в логистике по железной дороге. Поезда с нефтепродуктами идут из центральной части России на несколько недель дольше обычных сроков. В результате в моменте образуется дефицит.В понедельник цены на дизельное топливо и бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в понедельник обновили рекорды. Дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало за день на 1,39% и достигло 71 047 рублей за тонну. За сентябрь это уже седьмое рекордное значение цены на бирже. В целом за август дизтопливо подорожало на 18,5%.Читайте также на РИА Новости Крым:Снова рекорд: цены на Аи-92 и дизтопливо обновили максимумХватит ли топлива для посевной в Крыму – что ответили властиКогда снизятся цены на топливо в Крыму: сезон окончен, посевная тоже

https://crimea.ria.ru/20230829/nedostatok-gaza-na-azs-v-krymu-toplivnye-kompanii-obyasnili-prichinu-1131002593.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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