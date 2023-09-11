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Дефицит топлива в Севастополе: Развожаев грозит прокуратурой за рост цен - РИА Новости Крым, 11.09.2023
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Дефицит топлива в Севастополе: Развожаев грозит прокуратурой за рост цен
Дефицит топлива в Севастополе: Развожаев грозит прокуратурой за рост цен - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Дефицит топлива в Севастополе: Развожаев грозит прокуратурой за рост цен
Первые бензовозы прибыли в Севастополь в понедельник вечером. Они доставили в город 30 тысяч дизельного топлива. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T22:53
2023-09-11T22:59
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Первые бензовозы прибыли в Севастополь в понедельник вечером. Они доставили в город 30 тысяч дизельного топлива. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.Дизельное топливо должно было поступить в сети АЗС города 9 сентября. Тогда, по данным Развожаева, бензовозы прибыли в Керчь. Губернатор отметил, что купить дизельное топливо на данный момент можно на четырех заправках. Завтра разгрузка начнется на остальных АЗС. При этом, по его данным, ряд автозаправочных станций стал завышать цены на топливо. Решить этот вопрос власти намерены с привлечением прокуратуры.Ранее сообщалось, что периодический дефицит бензина и дизеля связан с изменениями в логистике по железной дороге. Поезда с нефтепродуктами идут из центральной части России на несколько недель дольше обычных сроков. В результате в моменте образуется дефицит.В понедельник цены на дизельное топливо и бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в понедельник обновили рекорды. Дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало за день на 1,39% и достигло 71 047 рублей за тонну. За сентябрь это уже седьмое рекордное значение цены на бирже. В целом за август дизтопливо подорожало на 18,5%.Читайте также на РИА Новости Крым:Снова рекорд: цены на Аи-92 и дизтопливо обновили максимумХватит ли топлива для посевной в Крыму – что ответили властиКогда снизятся цены на топливо в Крыму: сезон окончен, посевная тоже
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севастополь, топливо, топливо в крыму, бензин, цены в крыму, цены и тарифы, общество, новости крыма
Дефицит топлива в Севастополе: Развожаев грозит прокуратурой за рост цен

В Севастополь прибыли первые бензовозы с дизелем – Развожаев

22:53 11.09.2023 (обновлено: 22:59 11.09.2023)
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЗаправка автомобиля на АЗС
Заправка автомобиля на АЗС - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Первые бензовозы прибыли в Севастополь в понедельник вечером. Они доставили в город 30 тысяч дизельного топлива. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
Дизельное топливо должно было поступить в сети АЗС города 9 сентября. Тогда, по данным Развожаева, бензовозы прибыли в Керчь.
"Что касается бензина, нам удалось пока обеспечить синхронность поставок, но последние дни в городе ажиотаж по поводу дизельного топлива. "Ультра" есть, а вот с самым ходовым возникли перебои. Мы ожидали, что бензовозы придут в город вечером в субботу, но они смогли прийти только сейчас и выгрузили в Севастополе 30 тысяч литров дизельного топлива", - написал он в своем Telegram-канале по итогам заседания правительства.
Губернатор отметил, что купить дизельное топливо на данный момент можно на четырех заправках. Завтра разгрузка начнется на остальных АЗС.
При этом, по его данным, ряд автозаправочных станций стал завышать цены на топливо. Решить этот вопрос власти намерены с привлечением прокуратуры.
"Договорились с прокуратурой, что вместе начнем разбираться с заправками, на которых ценообразование вызывает вопросы. Передаем все данные в ФАС, ждем итогов расследования. Продолжаем работу с Минэнерго", - заключил губернатор.
Ранее сообщалось, что периодический дефицит бензина и дизеля связан с изменениями в логистике по железной дороге. Поезда с нефтепродуктами идут из центральной части России на несколько недель дольше обычных сроков. В результате в моменте образуется дефицит.
В понедельник цены на дизельное топливо и бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в понедельник обновили рекорды. Дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало за день на 1,39% и достигло 71 047 рублей за тонну. За сентябрь это уже седьмое рекордное значение цены на бирже. В целом за август дизтопливо подорожало на 18,5%.
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23:16Главные события и заявления дня: 11 сентября
22:53Дефицит топлива в Севастополе: Развожаев грозит прокуратурой за рост цен
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