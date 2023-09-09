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Бензовозы уже в Керчи: Развожаев пообещал пополнение запасов топлива - РИА Новости Крым, 09.09.2023
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Бензовозы уже в Керчи: Развожаев пообещал пополнение запасов топлива
Бензовозы уже в Керчи: Развожаев пообещал пополнение запасов топлива - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Бензовозы уже в Керчи: Развожаев пообещал пополнение запасов топлива
В Севастополе дизель появится на тех заправках, где топливо отсутствовало, уже в течение субботы, 9 сентября. Такое заявление сделал губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T13:55
2023-09-09T13:57
севастополь
новости крыма
михаил развожаев
топливо в крыму
бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе дизель появится на тех заправках, где топливо отсутствовало, уже в течение субботы, 9 сентября. Такое заявление сделал губернатор города Михаил РазвожаевПо его информации, в Севастополе из-за логистических проблем имели место перебои с дизелем на некоторых заправках.Кроме того, он отметил, что его первый заместитель Алексей Парикин находится на связи с владельцами АЗС, ситуация находится на постоянном контроле.Ранее сообщалось, что периодический дефицит бензина и дизеля связан с изменениями в логистике по железной дороге. Поезда с нефтепродуктами идут из центральной части России на несколько недель дольше обычных сроков. В результате в моменте образуется дефицит.Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический рекорд, превысив 76 тысяч рублей за тонну, рекордный рост также показали бензин Аи-92 и дизтопливо.С начала мая бензин и дизель "прибавили" 11 и более процентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Хватит ли топлива для посевной в Крыму – что ответили властиЦены на бензин в Крыму: власти прокомментировали топливный вопросФАС проанализирует цены на бензин в Севастополе – Развожаев
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севастополь, новости крыма, михаил развожаев, топливо в крыму, бензин
Бензовозы уже в Керчи: Развожаев пообещал пополнение запасов топлива

Развожаев: дизель появится на заправках Севастополя в течение субботы, 9 сентября

13:55 09.09.2023 (обновлено: 13:57 09.09.2023)
 
© РИА Новости . Мария Девахина / Перейти в фотобанкБензовоз
Бензовоз - РИА Новости, 1920, 09.09.2023
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе дизель появится на тех заправках, где топливо отсутствовало, уже в течение субботы, 9 сентября. Такое заявление сделал губернатор города Михаил Развожаев
По его информации, в Севастополе из-за логистических проблем имели место перебои с дизелем на некоторых заправках.

"Сейчас бензовозы уже в Керчи, в течение сегодняшнего дня дизель должен появиться на тех заправках, где вчера топливо отсутствовало", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Кроме того, он отметил, что его первый заместитель Алексей Парикин находится на связи с владельцами АЗС, ситуация находится на постоянном контроле.

"В ближайшее время ситуация с логистикой должна улучшиться, также должно произойти увеличение лимитов продажи топлива на бирже, ожидаем, что это поможет стабилизироваться ценам на топливо в рознице", – заверил губернатор

Ранее сообщалось, что периодический дефицит бензина и дизеля связан с изменениями в логистике по железной дороге. Поезда с нефтепродуктами идут из центральной части России на несколько недель дольше обычных сроков. В результате в моменте образуется дефицит.
Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический рекорд, превысив 76 тысяч рублей за тонну, рекордный рост также показали бензин Аи-92 и дизтопливо.
С начала мая бензин и дизель "прибавили" 11 и более процентов.
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СевастопольНовости КрымаМихаил РазвожаевТопливо в КрымуБензин
 
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