https://crimea.ria.ru/20230909/benzovozy-uzhe-v-kerchi-razvozhaev-poobeschal-popolnenie-zapasov-topliva-1131280734.html

Бензовозы уже в Керчи: Развожаев пообещал пополнение запасов топлива

Бензовозы уже в Керчи: Развожаев пообещал пополнение запасов топлива - РИА Новости Крым, 09.09.2023

Бензовозы уже в Керчи: Развожаев пообещал пополнение запасов топлива

В Севастополе дизель появится на тех заправках, где топливо отсутствовало, уже в течение субботы, 9 сентября. Такое заявление сделал губернатор города Михаил... РИА Новости Крым, 09.09.2023

2023-09-09T13:55

2023-09-09T13:55

2023-09-09T13:57

севастополь

новости крыма

михаил развожаев

топливо в крыму

бензин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/09/1131280494_0:0:3025:1702_1920x0_80_0_0_dcf6d18ff874a817224ddc5e5171794d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе дизель появится на тех заправках, где топливо отсутствовало, уже в течение субботы, 9 сентября. Такое заявление сделал губернатор города Михаил РазвожаевПо его информации, в Севастополе из-за логистических проблем имели место перебои с дизелем на некоторых заправках.Кроме того, он отметил, что его первый заместитель Алексей Парикин находится на связи с владельцами АЗС, ситуация находится на постоянном контроле.Ранее сообщалось, что периодический дефицит бензина и дизеля связан с изменениями в логистике по железной дороге. Поезда с нефтепродуктами идут из центральной части России на несколько недель дольше обычных сроков. В результате в моменте образуется дефицит.Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический рекорд, превысив 76 тысяч рублей за тонну, рекордный рост также показали бензин Аи-92 и дизтопливо.С начала мая бензин и дизель "прибавили" 11 и более процентов.Читайте также на РИА Новости Крым:Хватит ли топлива для посевной в Крыму – что ответили властиЦены на бензин в Крыму: власти прокомментировали топливный вопросФАС проанализирует цены на бензин в Севастополе – Развожаев

севастополь

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости крыма, михаил развожаев, топливо в крыму, бензин