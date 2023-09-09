Бензовозы уже в Керчи: Развожаев пообещал пополнение запасов топлива
Развожаев: дизель появится на заправках Севастополя в течение субботы, 9 сентября
13:55 09.09.2023 (обновлено: 13:57 09.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. В Севастополе дизель появится на тех заправках, где топливо отсутствовало, уже в течение субботы, 9 сентября. Такое заявление сделал губернатор города Михаил Развожаев
По его информации, в Севастополе из-за логистических проблем имели место перебои с дизелем на некоторых заправках.
"Сейчас бензовозы уже в Керчи, в течение сегодняшнего дня дизель должен появиться на тех заправках, где вчера топливо отсутствовало", – написал Развожаев в своем Telegram-канале.
Кроме того, он отметил, что его первый заместитель Алексей Парикин находится на связи с владельцами АЗС, ситуация находится на постоянном контроле.
"В ближайшее время ситуация с логистикой должна улучшиться, также должно произойти увеличение лимитов продажи топлива на бирже, ожидаем, что это поможет стабилизироваться ценам на топливо в рознице", – заверил губернатор
Ранее сообщалось, что периодический дефицит бензина и дизеля связан с изменениями в логистике по железной дороге. Поезда с нефтепродуктами идут из центральной части России на несколько недель дольше обычных сроков. В результате в моменте образуется дефицит.
Цена бензина марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже обновила исторический рекорд, превысив 76 тысяч рублей за тонну, рекордный рост также показали бензин Аи-92 и дизтопливо.
С начала мая бензин и дизель "прибавили" 11 и более процентов.
Читайте также на РИА Новости Крым: