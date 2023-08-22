https://crimea.ria.ru/20230822/agrarnye-regiony-zayavili-o-nekhvatke-benzina-i-dizelya---v-chem-prichina-1130867221.html

Аграрные регионы заявили о нехватке бензина и дизеля - в чем причина

Аграрные регионы заявили о нехватке бензина и дизеля - в чем причина - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Аграрные регионы заявили о нехватке бензина и дизеля - в чем причина

Дефицит топлива усиливается на АЗС в некоторых регионах России. Об этом со ссылкой на региональные власти пишут "Известия". РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T09:57

2023-08-22T09:57

2023-08-22T09:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг - РИА Новости Крым. Дефицит топлива усиливается на АЗС в некоторых регионах России. Об этом со ссылкой на региональные власти пишут "Известия".В частности, речь идет о Республике Крым, Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Рязанской и Новосибирской областях и Калмыкии. Отметается, что в прошлом месяце на некоторых АЗС этих регионов ощущалась нехватка бензина марки АИ-95, сейчас заправки сообщают о точечном дефиците АИ-92 и дизеля. Поскольку недостаток топлива в южных аграрных регионах может отразиться на полевых работах, власти некоторых из них, в частности Ростовской и Рязанской областей подготовили запрос в Минсельхоз, а Хабаровского края – в Минэнерго РФ.Как удалось выяснить изданию, периодический дефицит бензина и дизеля связан с изменениями в логистике по железной дороге. Поезда с нефтепродуктами идут из центральной части России на несколько недель дольше обычных сроков. В результате в моменте образуется дефицит, пишет издание.При этом увеличение сроков поставок объясняется двукратным увеличением объемов перевозки топлива по железной дороге. В результате инфраструктура РЖД оказалась перегружена из-за необходимости переориентации экспорта угля с западных направлений на восток.В Минэнерго РФ сообщили, что данный вопрос находится на контроле, кроме того, с РЖД и нефтяными компаниями "были достигнуты договоренности по точечному решению проблемных вопросов, исходя из безусловного приоритета снабжения топливом аграриев в период уборки урожая и сева озимых зерновых культур". Кроме того, в Минэнерго порекомендовали производителям топлива изыскать возможность сдерживания мелкооптовых цен на дизельное топливо в сельскохозяйственных регионах страны.Как ранее сообщали в Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. В частности, речь идет об увеличении минимальной доли биржевых продаж автомобильного бензина до 13%, дизельного топлива - до 9, 5%. Данная мера начнет действовать в начале осени.Кроме того, министерство прорабатывает отдельные меры, направленные на стабилизацию цен на моторное топливо в Крыму и Севастополе.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев обратился в Минэнерго и Минтранс России с просьбой об увеличении пропускной способности паромной переправы и привлечении частных судов для своевременной доставки топлива в регион.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнениеОчереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топливаЧто происходит с бензином в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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