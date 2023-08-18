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Бензин АИ-95 превысил 70 тыс. рублей на бирже в пятницу, дизель подешевел - РИА Новости Крым, 18.08.2023
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Бензин АИ-95 превысил 70 тыс. рублей на бирже в пятницу, дизель подешевел
Бензин АИ-95 превысил 70 тыс. рублей на бирже в пятницу, дизель подешевел - РИА Новости Крым, 18.08.2023
Бензин АИ-95 превысил 70 тыс. рублей на бирже в пятницу, дизель подешевел
Биржевая цена тонны автомобильного бензина Аи-95 побила очередной рекорд и превысила 701 тысяч рублей в пятницу, при этом стоимость тонны АИ-95 и дизеля... РИА Новости Крым, 18.08.2023
2023-08-18T17:44
2023-08-18T17:44
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Биржевая цена тонны автомобильного бензина Аи-95 побила очередной рекорд и превысила 701 тысяч рублей в пятницу, при этом стоимость тонны АИ-95 и дизеля несколько снизились. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.Бензин марки Аи-95 в пятницу 18 августа обновил ценовой рекорд. Стоимость тонны этого вида топлива достигла 70 123 рублей. Рост котировок составил 0,23%.В тоже время стоимость тонны бензина АИ-92 снизилась на 0,6% до 62 455 рублей. Также произошла незначительная коррекция цены летний дизель. Стоимость тонны дизеля снизилась на 0,28% до 67 658 рублей.Биржевые цены на основные виды автомобильного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) показывают устойчивый рост на протяжении уже нескольких недель. Среди основных причин называются пиковый спрос на автомобильное топливо в период отпусков, а также сезонные ремонты на нефтеперерабатывающих заводах.Причины роста цен на бензин в КрымуЛетом биржевые цены на топливо обновили рекорды: в его начале своих максимальных значений достигла стоимость бензина, а в конце — дизельного топлива. Рост цены бензина объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Минэнерго РФ, комментируя рекордный рост стоимости дизельного топлива в августе, заявило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, а производство превышает потребление.Специалисты банка России в свою очередь уверены, что причина ускорению роста цен на топливо связано с подорожанием топлива на мировом рынке.По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, переломить ситуацию с удорожанием бензина в Крыму можно при помощи организации прямых закупок топлива у производителей.Госмеры по снижению цен на топливо в странеДобиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж.В министерстве также подчеркнули, что проводят ежесуточный мониторинг ситуации с обеспечением внутреннего рынка моторными топливами и доводят до компаний рекомендации по увеличению поставок на внутренний рынок."Вопрос принятия отдельных мер для стабилизации цен на моторное топливо в Крыму и Севастополе сейчас прорабатывается. О конкретных предложениях в случае их принятия будет сообщено дополнительно", – добавили в Минэнерго России.Ранее глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк обратился к крымчанам и гостям полуострова с просьбой сообщать на прямые линии Совмина РК и в соцсети главы правительства о случаях отсутствия топлива на АЗС или завышения его стоимости.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнениеОчереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топливаЧто происходит с бензином в Крыму
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РИА Новости Крым
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96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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топливо, топливо в крыму, цены в крыму, цены и тарифы, новости крыма
Бензин АИ-95 превысил 70 тыс. рублей на бирже в пятницу, дизель подешевел

АИ-95 превысил 70 тыс. рублей на Санкт-Петербургской бирже, дизель и АИ-92 подешевел

17:44 18.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 18.08.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 авг – РИА Новости Крым. Биржевая цена тонны автомобильного бензина Аи-95 побила очередной рекорд и превысила 701 тысяч рублей в пятницу, при этом стоимость тонны АИ-95 и дизеля несколько снизились. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.
Бензин марки Аи-95 в пятницу 18 августа обновил ценовой рекорд. Стоимость тонны этого вида топлива достигла 70 123 рублей. Рост котировок составил 0,23%.
В тоже время стоимость тонны бензина АИ-92 снизилась на 0,6% до 62 455 рублей. Также произошла незначительная коррекция цены летний дизель. Стоимость тонны дизеля снизилась на 0,28% до 67 658 рублей.
Биржевые цены на основные виды автомобильного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) показывают устойчивый рост на протяжении уже нескольких недель. Среди основных причин называются пиковый спрос на автомобильное топливо в период отпусков, а также сезонные ремонты на нефтеперерабатывающих заводах.

Причины роста цен на бензин в Крыму

Летом биржевые цены на топливо обновили рекорды: в его начале своих максимальных значений достигла стоимость бензина, а в конце — дизельного топлива. Рост цены бензина объяснялся экспертами сезонными ремонтными работами на НПЗ и "серым" экспортом. Минэнерго РФ, комментируя рекордный рост стоимости дизельного топлива в августе, заявило, что спрос на него на внутреннем рынке России полностью обеспечен предложением, а производство превышает потребление.
Специалисты банка России в свою очередь уверены, что причина ускорению роста цен на топливо связано с подорожанием топлива на мировом рынке.
По мнению эксперта Финансового университета при правительстве РФ, ведущего аналитика Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова, переломить ситуацию с удорожанием бензина в Крыму можно при помощи организации прямых закупок топлива у производителей.

Госмеры по снижению цен на топливо в стране

Добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж.
"Предпринимаются шаги, направленные на снижение волатильности. В частности, уже принято решение об увеличении минимальной доли биржевых продаж автомобильного бензина до 13%, и дизельного топлива - до 9, 5%. Оно вступит в силу с начала осени", – сообщили РИА Новости Крым в Минэнерго РФ.
В министерстве также подчеркнули, что проводят ежесуточный мониторинг ситуации с обеспечением внутреннего рынка моторными топливами и доводят до компаний рекомендации по увеличению поставок на внутренний рынок.
"Вопрос принятия отдельных мер для стабилизации цен на моторное топливо в Крыму и Севастополе сейчас прорабатывается. О конкретных предложениях в случае их принятия будет сообщено дополнительно", – добавили в Минэнерго России.
Ранее глава правительства Крыма Юрий Гоцанюк обратился к крымчанам и гостям полуострова с просьбой сообщать на прямые линии Совмина РК и в соцсети главы правительства о случаях отсутствия топлива на АЗС или завышения его стоимости.
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