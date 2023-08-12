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В Крым привезли бензин и дизельное топливо – заявление - РИА Новости Крым, 12.08.2023
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В Крым привезли бензин и дизельное топливо – заявление
В Крым привезли бензин и дизельное топливо – заявление - РИА Новости Крым, 12.08.2023
В Крым привезли бензин и дизельное топливо – заявление
Дефицит автомобильного топлива на АЗС Крыма ликвидируют к 17 часам субботы. Об этом сообщил глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 12.08.2023
2023-08-12T13:14
2023-08-12T13:14
топливо
топливо в крыму
юрий гоцанюк
экономика
логистика
бензин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Дефицит автомобильного топлива на АЗС Крыма ликвидируют к 17 часам субботы. Об этом сообщил глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.Необходимые объемы горюче-смазочных материалов поступили на полуостров минувшей ночью.Председатель правительства также подчеркнул, что в случае завышения цен на заправках к владельцам будут применены все законные методы реагирования.Крымчан и гостей полуострова просят сообщать на прямые линии Совмина РК и в соцсети главы правительства о случаях отсутствия топлива на АЗС или завышения его стоимости.Власти Крыма пообещали увеличить поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95 на полуостров.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнениеОчереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топливаЧто происходит с бензином в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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топливо, топливо в крыму, юрий гоцанюк, экономика, логистика, бензин
В Крым привезли бензин и дизельное топливо – заявление

Дефицит бензина и дизельного топлива на АЗС Крыма ликвидируют к 17 часам субботы - власти

13:14 12.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Дефицит автомобильного топлива на АЗС Крыма ликвидируют к 17 часам субботы. Об этом сообщил глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.
Необходимые объемы горюче-смазочных материалов поступили на полуостров минувшей ночью.
"Сегодня ночью горюче-смазочные материалы поступили на полуостров Крым. До 17 часов сегодня они появятся на всех автозаправочных станциях Крыма. Ситуацию контролирую лично", – написал в своем Telegram-канале Гоцанюк.
Председатель правительства также подчеркнул, что в случае завышения цен на заправках к владельцам будут применены все законные методы реагирования.
Крымчан и гостей полуострова просят сообщать на прямые линии Совмина РК и в соцсети главы правительства о случаях отсутствия топлива на АЗС или завышения его стоимости.
Власти Крыма пообещали увеличить поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95 на полуостров.
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