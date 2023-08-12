https://crimea.ria.ru/20230812/v-krym-privezli-benzin-i-dizelnoe-toplivo--zayavlenie-1130694139.html

В Крым привезли бензин и дизельное топливо – заявление

В Крым привезли бензин и дизельное топливо – заявление - РИА Новости Крым, 12.08.2023

В Крым привезли бензин и дизельное топливо – заявление

Дефицит автомобильного топлива на АЗС Крыма ликвидируют к 17 часам субботы. Об этом сообщил глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк. РИА Новости Крым, 12.08.2023

2023-08-12T13:14

2023-08-12T13:14

2023-08-12T13:14

топливо

топливо в крыму

юрий гоцанюк

экономика

логистика

бензин

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 авг – РИА Новости Крым. Дефицит автомобильного топлива на АЗС Крыма ликвидируют к 17 часам субботы. Об этом сообщил глава республиканского правительства Юрий Гоцанюк.Необходимые объемы горюче-смазочных материалов поступили на полуостров минувшей ночью.Председатель правительства также подчеркнул, что в случае завышения цен на заправках к владельцам будут применены все законные методы реагирования.Крымчан и гостей полуострова просят сообщать на прямые линии Совмина РК и в соцсети главы правительства о случаях отсутствия топлива на АЗС или завышения его стоимости.Власти Крыма пообещали увеличить поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95 на полуостров.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнениеОчереди на Керченской переправе: хватит ли Крыму топливаЧто происходит с бензином в Крыму

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

топливо, топливо в крыму, юрий гоцанюк, экономика, логистика, бензин