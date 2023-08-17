https://crimea.ria.ru/20230817/v-krymu-podorozhali-ovoschi-myaso-i-benzin-1130788677.html

В Крыму подорожали овощи, мясо и бензин

В Крыму подорожали овощи, мясо и бензин - РИА Новости Крым, 17.08.2023

В Крыму подорожали овощи, мясо и бензин

В Крыму подорожали фрукты и овощи. Также увеличились темпы роста цен на мясо птицы, свинину, говядину и яйца. Об этом сообщает пресс-служба Банка России. РИА Новости Крым, 17.08.2023

2023-08-17T16:12

2023-08-17T16:12

2023-08-17T16:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Крыму подорожали фрукты и овощи. Также увеличились темпы роста цен на мясо птицы, свинину, говядину и яйца. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.Уточняется, что выросла стоимость импортных овощей и фруктов, что привело к ускорению роста цен на апельсины, бананы, лимоны, капусту и морковь в регионе. Также подорожали в годовом выражении картофель и свекла.Специалисты Банка России также указали, что в прошлом году импортные овощи стоили дешевле из-за укрепления рубля.В этом году влияние на рост цен на мясо птицы, свинину, говядину и яйца также оказал ослабленный рубль. В июле животноводы закупали импортные кормовые добавки и оборудование, стоимость которых отложилась на отпускной цене выпускаемой продукции.В непродовольственном сегменте особенно ощутимым было ускорение роста цен на бензин в Крыму. Основной причиной регулятор называет увеличение оптовых цен в России на фоне подорожания топлива на мировом рынке. При этом рост цен на коммунальные услуги замедлился.Согласно прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция в стране продолжит повышаться. Это будет связано с нарастанием ценового давления и выходом из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года.По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.Читайте также на РИА Новости Крым:Банк России повысил ключевую ставку до 12%Почему застройщики не смогут снизить цены на новостройки в КрымуВ Крым привезли бензин и дизельное топливо – заявление

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, банк россии, цены в крыму, деньги, общество, рубль, инфляция