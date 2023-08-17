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В Крыму подорожали овощи, мясо и бензин
В Крыму подорожали овощи, мясо и бензин - РИА Новости Крым, 17.08.2023
В Крыму подорожали овощи, мясо и бензин
В Крыму подорожали фрукты и овощи. Также увеличились темпы роста цен на мясо птицы, свинину, говядину и яйца. Об этом сообщает пресс-служба Банка России. РИА Новости Крым, 17.08.2023
2023-08-17T16:12
2023-08-17T16:12
2023-08-17T16:12
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Крыму подорожали фрукты и овощи. Также увеличились темпы роста цен на мясо птицы, свинину, говядину и яйца. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.Уточняется, что выросла стоимость импортных овощей и фруктов, что привело к ускорению роста цен на апельсины, бананы, лимоны, капусту и морковь в регионе. Также подорожали в годовом выражении картофель и свекла.Специалисты Банка России также указали, что в прошлом году импортные овощи стоили дешевле из-за укрепления рубля.В этом году влияние на рост цен на мясо птицы, свинину, говядину и яйца также оказал ослабленный рубль. В июле животноводы закупали импортные кормовые добавки и оборудование, стоимость которых отложилась на отпускной цене выпускаемой продукции.В непродовольственном сегменте особенно ощутимым было ускорение роста цен на бензин в Крыму. Основной причиной регулятор называет увеличение оптовых цен в России на фоне подорожания топлива на мировом рынке. При этом рост цен на коммунальные услуги замедлился.Согласно прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция в стране продолжит повышаться. Это будет связано с нарастанием ценового давления и выходом из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года.По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.Читайте также на РИА Новости Крым:Банк России повысил ключевую ставку до 12%Почему застройщики не смогут снизить цены на новостройки в КрымуВ Крым привезли бензин и дизельное топливо – заявление
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новости крыма, банк россии, цены в крыму, деньги, общество, рубль, инфляция
В Крыму подорожали овощи, мясо и бензин
В Крыму ускорился рост цен на фрукты, мясо, птицу и бензин
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В Крыму подорожали фрукты и овощи. Также увеличились темпы роста цен на мясо птицы, свинину, говядину и яйца. Об этом сообщает пресс-служба Банка России.
"Годовая инфляция в Республике Крым продолжила ускоряться и в июле 2023 года составила 5,1% после 4,4% месяцем ранее. На цены в регионе повлияли ослабление рубля и рост спроса на отдельные товары", – сказано в сообщении.
Уточняется, что выросла стоимость импортных овощей и фруктов, что привело к ускорению роста цен на апельсины, бананы, лимоны, капусту и морковь в регионе. Также подорожали в годовом выражении картофель и свекла.
"Дополнительно на динамике цен на овощи отразился эффект низкой сравнительной базы прошлого года. Тогда цены на них существенно снизились – увеличилось предложение за счет дополнительных поставок из соседних регионов и действовали временные нулевые пошлины", – отмечается в сообщении.
Специалисты Банка России также указали, что в прошлом году импортные овощи стоили дешевле из-за укрепления рубля.
В этом году влияние на рост цен на мясо птицы, свинину, говядину и яйца также оказал ослабленный рубль. В июле животноводы закупали импортные кормовые добавки и оборудование, стоимость которых отложилась на отпускной цене выпускаемой продукции.
В непродовольственном сегменте особенно ощутимым было ускорение роста цен на бензин в Крыму. Основной причиной регулятор называет увеличение оптовых цен в России на фоне подорожания топлива на мировом рынке. При этом рост цен на коммунальные услуги замедлился.
Согласно прогнозу Банка России, в ближайшие месяцы годовая инфляция в стране продолжит повышаться. Это будет связано с нарастанием ценового давления и выходом из расчета годовой инфляции низких значений месячных приростов летнего периода 2022 года.
По прогнозу регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2024 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
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