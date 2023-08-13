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Почему застройщики не смогут снизить цены на новостройки в Крыму
Почему застройщики не смогут снизить цены на новостройки в Крыму - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Почему застройщики не смогут снизить цены на новостройки в Крыму
Крымские застройщики не станут снижать цены на жилье даже в случае ухудшения ситуации на рынке и падения спроса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T08:01
2023-08-13T08:01
2023-08-13T08:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым. Крымские застройщики не станут снижать цены на жилье даже в случае ухудшения ситуации на рынке и падения спроса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила директор по маркетингу и продажам крупной крымской компании-застройщика Дарья Осадчая.Эксперт напомнила, что квартиры в Крыму не дешевели ни разу за всю историю. Даже в период кризисов 2008 и 2018 года рынок замирал, число сделок снижалось до минимума, однако цены не падали.Эксперт отметила, что в настоящее время средняя цена за метр жилья класса "стандарт" составляет 110-115 тысяч рублей за квадрат. При этом покупатели могут приобрести жилье несколько дешевле за счет дисконта от застройщика. Но рассчитывать на большую скидку не стоит."Дело не в жадности застройщиков, а в условиях кредита на проектное финансирование. Если данным договором предусмотрена стоимость метра в 110 тысяч рублей, то ниже застройщик продать не сможет", – пояснила Осадчая.Директор по маркетингу и продажам также отметила, что с февраля застройщики видят стойкую тенденцию на увеличение спроса в сравнении с февралем - мартом прошлого года. И если раньше в приоритете были небольшие апартаменты и маленькие однокомнатные квартиры, то сейчас гораздо охотнее приобретают двух-трех комнатные квартиры. Это говорит о том, что люди хотят не только инвестировать или вложить деньги, но и стремятся улучшить свои жилищные условия.Ранее директор по маркетингу и продажам крымской строительной компании Артур Дубровский заявил, что крымские застройщики лишены классических инструментов регулирования спроса на жилье в новостройках, в результате чего на региональном рынке недвижимости складывается не самая привлекательная ситуация для покупателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Рынок недвижимости Крыма спасут передовые проекты и "пожизненные" кредиты"Звездный час неликвида": что с рынком недвижимости в КрымуКак купить жилье в ипотеку в Крыму: пошаговая инструкция от специалистов
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крым, новости крыма, недвижимость, недвижимость в крыму
Почему застройщики не смогут снизить цены на новостройки в Крыму
Кредиты на проектное финансирование не позволят застройщикам Крыма снизить цены на жилье
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг - РИА Новости Крым.
Крымские застройщики не станут снижать цены на жилье даже в случае ухудшения ситуации на рынке и падения спроса. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщила директор по маркетингу и продажам крупной крымской компании-застройщика Дарья Осадчая.
Эксперт напомнила, что квартиры в Крыму не дешевели ни разу за всю историю. Даже в период кризисов 2008 и 2018 года рынок замирал, число сделок снижалось до минимума, однако цены не падали.
"Снижения цены на новостройки ожидать не стоит. Даже если ситуация будет ухудшаться - застройщики будут сокращать объем предложения на рынке и таким образом регулировать спрос", – уверена Осадчая.
Эксперт отметила, что в настоящее время средняя цена за метр жилья класса "стандарт" составляет 110-115 тысяч рублей за квадрат. При этом покупатели могут приобрести жилье несколько дешевле за счет дисконта от застройщика. Но рассчитывать на большую скидку не стоит.
"Дело не в жадности застройщиков, а в условиях кредита на проектное финансирование. Если данным договором предусмотрена стоимость метра в 110 тысяч рублей, то ниже застройщик продать не сможет", – пояснила Осадчая.
Директор по маркетингу и продажам также отметила, что с февраля застройщики видят стойкую тенденцию на увеличение спроса в сравнении с февралем - мартом прошлого года. И если раньше в приоритете были небольшие апартаменты и маленькие однокомнатные квартиры, то сейчас гораздо охотнее приобретают двух-трех комнатные квартиры. Это говорит о том, что люди хотят не только инвестировать или вложить деньги, но и стремятся улучшить свои жилищные условия.
Ранее директор по маркетингу и продажам крымской строительной компании Артур Дубровский заявил, что крымские застройщики лишены классических инструментов регулирования спроса
на жилье в новостройках, в результате чего на региональном рынке недвижимости складывается не самая привлекательная ситуация для покупателей.
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