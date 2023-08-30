https://crimea.ria.ru/20230830/tseny-na-benzin-v-krymu-vlasti-prokommentirovali-toplivnyy-vopros-1131048655.html

Цены на бензин в Крыму: власти прокомментировали топливный вопрос

Цены на бензин в Крыму: власти прокомментировали топливный вопрос - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Цены на бензин в Крыму: власти прокомментировали топливный вопрос

Крымские и федеральные власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в регионе, объективных предпосылок для дальнейшего подорожания бензина на... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T15:55

2023-08-30T15:55

2023-08-30T15:56

радио "спутник в крыму"

крым

владимир константинов

государственный совет рк (госсовет)

топливо

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Крымские и федеральные власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в регионе, объективных предпосылок для дальнейшего подорожания бензина на сегодняшний день нет. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".Владимир Константинов подчеркнул, что, несмотря на непростую логистику, Крым в достаточном объеме обеспечен необходимыми продовольственными и непродовольственными товарами.Как сообщалось, этим летом биржевые цены на топливо обновили рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По информации Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. В частности, речь идет об увеличении минимальной доли биржевых продаж автомобильного бензина до 13%, дизельного топлива – до 9, 5%. Данная мера начнет действовать в начале осени.Читайте также на РИА Новости Крым:Что будет дальше с ценой на бензин в России и Крыму - прогноз экспертаПочему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнениеФАС проанализирует цены на бензин в Севастополе – Развожаев

https://crimea.ria.ru/20230829/nedostatok-gaza-na-azs-v-krymu-toplivnye-kompanii-obyasnili-prichinu-1131002593.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, владимир константинов, государственный совет рк (госсовет), топливо, топливо в крыму, цены в крыму, цены и тарифы, общество, новости крыма