Цены на бензин в Крыму: власти прокомментировали топливный вопрос
Глава парламента Крыма заявил об отсутствии предпосылок для подорожания бензина
15:55 30.08.2023 (обновлено: 15:56 30.08.2023)
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичАЗС
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг — РИА Новости Крым. Крымские и федеральные власти работают над стабилизацией ситуации с топливом в регионе, объективных предпосылок для дальнейшего подорожания бензина на сегодняшний день нет. Об этом заявил глава крымского парламента Владимир Константинов в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Объективно предпосылок нет. Мы работаем над тем, чтобы удержать ситуацию, - сказал он. - В вопросах ГСМ есть сложности не только с логистикой, это комплексная проблема, над которой работают все уровни власти. Все на данный момент обеспечено, но регулируется в ручном режиме. Селекторы на эту тему проходят несколько раз в день. Ситуация контролируется, региональные и федеральные власти работают над тем, чтобы ситуацию сделать более надежной и по обеспеченности, и по ценам".
Владимир Константинов подчеркнул, что, несмотря на непростую логистику, Крым в достаточном объеме обеспечен необходимыми продовольственными и непродовольственными товарами.
Как сообщалось, этим летом биржевые цены на топливо обновили рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По информации Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. В частности, речь идет об увеличении минимальной доли биржевых продаж автомобильного бензина до 13%, дизельного топлива – до 9, 5%. Данная мера начнет действовать в начале осени.
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