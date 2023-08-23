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Что будет дальше с ценой на бензин в России и Крыму - прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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Что будет дальше с ценой на бензин в России и Крыму - прогноз эксперта
Что будет дальше с ценой на бензин в России и Крыму - прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Что будет дальше с ценой на бензин в России и Крыму - прогноз эксперта
Цена бензина в России растет из-за сезонного фактора, роста налогообложения российских компаний и падения курса рубля, осенью ситуация должна стабилизироваться. РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T19:33
2023-08-23T19:33
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бензин
топливо
топливо в крыму
цены и тарифы
станислав митрахович
мнения
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Цена бензина в России растет из-за сезонного фактора, роста налогообложения российских компаний и падения курса рубля, осенью ситуация должна стабилизироваться. Такое мнение РИА Новости Крым выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович и дал отдельный прогноз для Крыма.Ценовой прогнозПо его мнению, ситуация стабилизируется осенью, когда закончится время отпусков и компании "отыграют" налоговый фактор."Сезонный фактор выбывает, демпфер (компенсационные выплаты со стороны правительства нефтепеработчикам за высокие налоги - ред.) изменяется, поэтому, думаю, в октябре можно ждать стабилизации цен. Некоторое снижение цены вероятно только по отдельным сетям. В целом она останется на том уровне, который есть сейчас", - считает Митрахович.Чего ждать в КрымуСитуация в Крыму сложнее, чем в ряде других регионов, поскольку на полуострове до сих пор не представлены крупные вертикально интегрированные компании с их заправками, продолжает эксперт."Независимые заправщики, которые работают в Крыму, находятся в самом трудном положении, поскольку им приходится закупать бензин по высоким оптовым ценам и продавать по розничным, которые тоже растут, но не так быстро, как оптовые. Ответом независимых заправщиков на сложившуюся ситуацию может стать дефицит топлива - будут придерживать", - предположил Митрахович.В среду цены на бензин в России обновили рекорд. Стоимость топлива марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла почти 71 тысячи рублей за тонну.Власти Крыма ранее пообещали увеличить поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95 на полуостров.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнениеАграрные регионы заявили о нехватке бензина и дизеля - в чем причинаФАС проанализирует цены на бензин в Севастополе – Развожаев
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РИА Новости Крым
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4.7
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бензин, топливо, топливо в крыму, цены и тарифы, станислав митрахович, мнения, экономика, крым, россия
Что будет дальше с ценой на бензин в России и Крыму - прогноз эксперта

Эксперт Митрахович: цены на бензин должны стабилизироваться осенью

19:33 23.08.2023
 
© РИА Новости . Евгений Переверзев / Перейти в фотобанкДеньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото
Деньги на оплату топлива на АЗС. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости . Евгений Переверзев
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Галина Оленева, собственный корреспондент МИА Россия сегодня
Галина Оленева
Собственный корреспондент
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Цена бензина в России растет из-за сезонного фактора, роста налогообложения российских компаний и падения курса рубля, осенью ситуация должна стабилизироваться. Такое мнение РИА Новости Крым выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович и дал отдельный прогноз для Крыма.

Ценовой прогноз

"Существует сезонный фактор - летом топливо традиционно дорожает. Но это не основное. Фундаментальные факторы роста цен связаны с ростом налогообложения российским компаний - они пытаются отыгрываться на рынке, и наличием экспортной альтернативы. В условиях подешевевшего рубля везти за рубеж оказывается существенно выгоднее. На внутреннем рынке цены в валюте получаются слишком низкими ", - поясняет специалист.
По его мнению, ситуация стабилизируется осенью, когда закончится время отпусков и компании "отыграют" налоговый фактор.
"Сезонный фактор выбывает, демпфер (компенсационные выплаты со стороны правительства нефтепеработчикам за высокие налоги - ред.) изменяется, поэтому, думаю, в октябре можно ждать стабилизации цен. Некоторое снижение цены вероятно только по отдельным сетям. В целом она останется на том уровне, который есть сейчас", - считает Митрахович.

Чего ждать в Крыму

Ситуация в Крыму сложнее, чем в ряде других регионов, поскольку на полуострове до сих пор не представлены крупные вертикально интегрированные компании с их заправками, продолжает эксперт.
"Независимые заправщики, которые работают в Крыму, находятся в самом трудном положении, поскольку им приходится закупать бензин по высоким оптовым ценам и продавать по розничным, которые тоже растут, но не так быстро, как оптовые. Ответом независимых заправщиков на сложившуюся ситуацию может стать дефицит топлива - будут придерживать", - предположил Митрахович.
В среду цены на бензин в России обновили рекорд. Стоимость топлива марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла почти 71 тысячи рублей за тонну.
Власти Крыма ранее пообещали увеличить поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95 на полуостров.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымБензинТопливоТопливо в КрымуЦены и тарифыСтанислав МитраховичМненияЭкономикаКрымРоссия
 
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