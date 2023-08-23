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Что будет дальше с ценой на бензин в России и Крыму - прогноз эксперта

Что будет дальше с ценой на бензин в России и Крыму - прогноз эксперта - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Что будет дальше с ценой на бензин в России и Крыму - прогноз эксперта

Цена бензина в России растет из-за сезонного фактора, роста налогообложения российских компаний и падения курса рубля, осенью ситуация должна стабилизироваться. РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T19:33

2023-08-23T19:33

2023-08-23T19:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Цена бензина в России растет из-за сезонного фактора, роста налогообложения российских компаний и падения курса рубля, осенью ситуация должна стабилизироваться. Такое мнение РИА Новости Крым выразил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович и дал отдельный прогноз для Крыма.Ценовой прогнозПо его мнению, ситуация стабилизируется осенью, когда закончится время отпусков и компании "отыграют" налоговый фактор."Сезонный фактор выбывает, демпфер (компенсационные выплаты со стороны правительства нефтепеработчикам за высокие налоги - ред.) изменяется, поэтому, думаю, в октябре можно ждать стабилизации цен. Некоторое снижение цены вероятно только по отдельным сетям. В целом она останется на том уровне, который есть сейчас", - считает Митрахович.Чего ждать в КрымуСитуация в Крыму сложнее, чем в ряде других регионов, поскольку на полуострове до сих пор не представлены крупные вертикально интегрированные компании с их заправками, продолжает эксперт."Независимые заправщики, которые работают в Крыму, находятся в самом трудном положении, поскольку им приходится закупать бензин по высоким оптовым ценам и продавать по розничным, которые тоже растут, но не так быстро, как оптовые. Ответом независимых заправщиков на сложившуюся ситуацию может стать дефицит топлива - будут придерживать", - предположил Митрахович.В среду цены на бензин в России обновили рекорд. Стоимость топлива марки Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже достигла почти 71 тысячи рублей за тонну.Власти Крыма ранее пообещали увеличить поставки горюче-смазочных материалов, дизеля, бензина Аи-92 и Аи-95 на полуостров.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнениеАграрные регионы заявили о нехватке бензина и дизеля - в чем причинаФАС проанализирует цены на бензин в Севастополе – Развожаев

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2023

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Галина Оленева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0b/1123202584_276:0:1356:1080_100x100_80_0_0_05e62ebe044d26cdd489a8c57948ca83.jpg

бензин, топливо, топливо в крыму, цены и тарифы, станислав митрахович, мнения, экономика, крым, россия