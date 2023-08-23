https://crimea.ria.ru/20230823/tseny-na-benzin-v-rossii-obnovili-rekord-1130896057.html

Цены на бензин в России обновили рекорд

Цены на бензин в России обновили рекорд - РИА Новости Крым, 23.08.2023

Цены на бензин в России обновили рекорд

Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среду обновила ценовой рекорд, достигнув почти 71 тысячи рублей за тонну... РИА Новости Крым, 23.08.2023

2023-08-23T16:16

2023-08-23T16:16

2023-08-23T16:16

бензин

топливо

цены и тарифы

россия

экономика

новости

инфляция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среду обновила ценовой рекорд, достигнув почти 71 тысячи рублей за тонну. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.Стало дороже и дизельное топливо. По данным торгов на среду, цена летнего дизеля выросла на 0,27%, до 66 397 рублей за тонну, и это после того, как в течение нескольких дней стоимость снижалась. Ранее в августе его максимальная цена составляла 67 848 рублей за тонну.Также прибавил в цене мазут – сейчас тонна обойдется в 32 580 рублей. Сжиженные углеводородные газы подорожали на 18,14% - до 29 012 рублей.Этим летом биржевые цены на топливо обновили рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По информации Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. В частности, речь идет об увеличении минимальной доли биржевых продаж автомобильного бензина до 13%, дизельного топлива - до 9, 5%. Данная мера начнет действовать в начале осени.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнениеФАС проанализирует цены на бензин в Севастополе – РазвожаевАграрные регионы заявили о нехватке бензина и дизеля - в чем причина

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, топливо, цены и тарифы, россия, экономика, новости, инфляция