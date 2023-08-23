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Цены на бензин в России обновили рекорд - РИА Новости Крым, 23.08.2023
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Цены на бензин в России обновили рекорд
Цены на бензин в России обновили рекорд - РИА Новости Крым, 23.08.2023
Цены на бензин в России обновили рекорд
Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среду обновила ценовой рекорд, достигнув почти 71 тысячи рублей за тонну... РИА Новости Крым, 23.08.2023
2023-08-23T16:16
2023-08-23T16:16
бензин
топливо
цены и тарифы
россия
экономика
новости
инфляция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среду обновила ценовой рекорд, достигнув почти 71 тысячи рублей за тонну. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.Стало дороже и дизельное топливо. По данным торгов на среду, цена летнего дизеля выросла на 0,27%, до 66 397 рублей за тонну, и это после того, как в течение нескольких дней стоимость снижалась. Ранее в августе его максимальная цена составляла 67 848 рублей за тонну.Также прибавил в цене мазут – сейчас тонна обойдется в 32 580 рублей. Сжиженные углеводородные газы подорожали на 18,14% - до 29 012 рублей.Этим летом биржевые цены на топливо обновили рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По информации Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. В частности, речь идет об увеличении минимальной доли биржевых продаж автомобильного бензина до 13%, дизельного топлива - до 9, 5%. Данная мера начнет действовать в начале осени.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнениеФАС проанализирует цены на бензин в Севастополе – РазвожаевАграрные регионы заявили о нехватке бензина и дизеля - в чем причина
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бензин, топливо, цены и тарифы, россия, экономика, новости, инфляция
Цены на бензин в России обновили рекорд

Цена Аи-95 на Санкт-Петербургской бирже обновила рекорд и составила 70 959 рублей за тонну

16:16 23.08.2023
 
© РИА Новости Крым . Александр ДружиновичЗаправка автомобиля
Заправка автомобиля - РИА Новости, 1920, 23.08.2023
© РИА Новости Крым . Александр Дружинович
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости Крым. Стоимость бензина Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в среду обновила ценовой рекорд, достигнув почти 71 тысячи рублей за тонну. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.
Так, марка бензина Аи-95 по территориальному индексу Европейской части России за день стала дороже на 1,32% и составила 70 959 рублей за тонну. Цена на Аи-92 увеличилась на 1,63% и достигла 62 694 рубля за тонну.
Стало дороже и дизельное топливо. По данным торгов на среду, цена летнего дизеля выросла на 0,27%, до 66 397 рублей за тонну, и это после того, как в течение нескольких дней стоимость снижалась. Ранее в августе его максимальная цена составляла 67 848 рублей за тонну.
Также прибавил в цене мазут – сейчас тонна обойдется в 32 580 рублей. Сжиженные углеводородные газы подорожали на 18,14% - до 29 012 рублей.
Этим летом биржевые цены на топливо обновили рекорды: сначала максимальных значений достигла стоимость бензина, затем в рост пошло и дизтопливо. По информации Минэнерго, добиться снижения оптовых цен в правительстве РФ планируют путем увеличения объема биржевых продаж. В частности, речь идет об увеличении минимальной доли биржевых продаж автомобильного бензина до 13%, дизельного топлива - до 9, 5%. Данная мера начнет действовать в начале осени.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Почему растут цены на бензин на биржах и АЗС - мнение
ФАС проанализирует цены на бензин в Севастополе – Развожаев
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