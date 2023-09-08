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Хватит ли топлива для посевной в Крыму – что ответили власти

Хватит ли топлива для посевной в Крыму – что ответили власти - РИА Новости Крым, 08.09.2023

Хватит ли топлива для посевной в Крыму – что ответили власти

Несмотря на увеличение цен на ГСМ, крымские аграрии к началу сева озимых культур готовы: дизтопливо в наличии есть. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 08.09.2023

2023-09-08T15:33

2023-09-08T15:33

2023-09-08T15:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Несмотря на увеличение цен на ГСМ, крымские аграрии к началу сева озимых культур готовы: дизтопливо в наличии есть. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.Ранее сообщалось, что периодический дефицит бензина и дизеля связан с изменениями в логистике по железной дороге. Поезда с нефтепродуктами идут из центральной части России на несколько недель дольше обычных сроков. В результате в моменте образуется дефицит.По словам Савчука, острая ситуация с повышением цен на нефтепродукты находится на особом контроле представителей власти. Минсельхоз Крыма держит связь как с аграриями, так и с нефтетрейдерами, ведь от того, как сельхозтоваропроизводители обеспечены дизтопливом и другими нефтепродуктами, напрямую зависит уборочная кампания и предстоящая посевная работа, а также продовольственная безопасность региона.Как уточнили в профильном министерстве, под урожай 2024 года озимых планируется засеять на уровне прошлого года.Учитывая рекомендации НИИ сельского хозяйства Крыма, сев озимых в регионе начнется в первой декаде октября.В первых числах сентября в Крыму завершилась уборка ранних зерновых и зернобобовых культур.Также, как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму в этом году составил почти 2,3 миллиона тонн, что является абсолютным рекордом для региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикамСильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в КрымуВ Крыму впервые за много лет рискнули посеять гречиху

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2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

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