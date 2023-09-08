Рейтинг@Mail.ru
Хватит ли топлива для посевной в Крыму – что ответили власти - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230908/khvatit-li-topliva-dlya-posevnoy-v-krymu--chto-otvetili-vlasti-1131260899.html
Хватит ли топлива для посевной в Крыму – что ответили власти
Хватит ли топлива для посевной в Крыму – что ответили власти - РИА Новости Крым, 08.09.2023
Хватит ли топлива для посевной в Крыму – что ответили власти
Несмотря на увеличение цен на ГСМ, крымские аграрии к началу сева озимых культур готовы: дизтопливо в наличии есть. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 08.09.2023
2023-09-08T15:33
2023-09-08T15:37
эксклюзивы риа новости крым
новости крыма
андрей савчук
сельское хозяйство
минсельхоз крыма
новости
крым
топливо
топливо в крыму
цены в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/06/1129868780_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_516775d7030714a4840682d7b5f7a048.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Несмотря на увеличение цен на ГСМ, крымские аграрии к началу сева озимых культур готовы: дизтопливо в наличии есть. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.Ранее сообщалось, что периодический дефицит бензина и дизеля связан с изменениями в логистике по железной дороге. Поезда с нефтепродуктами идут из центральной части России на несколько недель дольше обычных сроков. В результате в моменте образуется дефицит.По словам Савчука, острая ситуация с повышением цен на нефтепродукты находится на особом контроле представителей власти. Минсельхоз Крыма держит связь как с аграриями, так и с нефтетрейдерами, ведь от того, как сельхозтоваропроизводители обеспечены дизтопливом и другими нефтепродуктами, напрямую зависит уборочная кампания и предстоящая посевная работа, а также продовольственная безопасность региона.Как уточнили в профильном министерстве, под урожай 2024 года озимых планируется засеять на уровне прошлого года.Учитывая рекомендации НИИ сельского хозяйства Крыма, сев озимых в регионе начнется в первой декаде октября.В первых числах сентября в Крыму завершилась уборка ранних зерновых и зернобобовых культур.Также, как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму в этом году составил почти 2,3 миллиона тонн, что является абсолютным рекордом для региона.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикамСильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в КрымуВ Крыму впервые за много лет рискнули посеять гречиху
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Ирина Мезенцева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/06/1129868780_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_42244c77c9761d1c3b0c63125ed09d87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, андрей савчук, сельское хозяйство, минсельхоз крыма, новости, крым, топливо, топливо в крыму, цены в крыму
Хватит ли топлива для посевной в Крыму – что ответили власти

Савчук: топливо для начала посевных работ и обработки почвы у крымских аграриев в наличии

15:33 08.09.2023 (обновлено: 15:37 08.09.2023)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТрактора "Кировец
Трактора Кировец - РИА Новости, 1920, 08.09.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
Ирина Мезенцева, собственный корреспондент РИА Новости Крым
Ирина Мезенцева
корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Несмотря на увеличение цен на ГСМ, крымские аграрии к началу сева озимых культур готовы: дизтопливо в наличии есть. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.
"Да, на сегодняшний день мы видим изменения в стоимости дизельного топлива, но у крымских сельхозтоваропроизводителей топливо для начала посевных работ и обработки почвы в наличии есть", - заверил министр.
Ранее сообщалось, что периодический дефицит бензина и дизеля связан с изменениями в логистике по железной дороге. Поезда с нефтепродуктами идут из центральной части России на несколько недель дольше обычных сроков. В результате в моменте образуется дефицит.
По словам Савчука, острая ситуация с повышением цен на нефтепродукты находится на особом контроле представителей власти. Минсельхоз Крыма держит связь как с аграриями, так и с нефтетрейдерами, ведь от того, как сельхозтоваропроизводители обеспечены дизтопливом и другими нефтепродуктами, напрямую зависит уборочная кампания и предстоящая посевная работа, а также продовольственная безопасность региона.
Как уточнили в профильном министерстве, под урожай 2024 года озимых планируется засеять на уровне прошлого года.
Учитывая рекомендации НИИ сельского хозяйства Крыма, сев озимых в регионе начнется в первой декаде октября.
В первых числах сентября в Крыму завершилась уборка ранних зерновых и зернобобовых культур.
"Наши аграрии убрали 100% площади - это около 590 тысяч гектаров. С них собрали больше 2,263 млн тонн урожая зерна в бункерном весе, – цитирует ведомство министра сельского хозяйства РК Андрея Савчука. – Средняя урожайность культур – 38,4 центнера с гектара".
Также, как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму в этом году составил почти 2,3 миллиона тонн, что является абсолютным рекордом для региона.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымские ученые предложили безопасную альтернативу антибиотикам
Сильные осадки осложнят уборку: эксперт о ситуации с урожаем в Крыму
В Крыму впервые за много лет рискнули посеять гречиху
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымНовости КрымаАндрей СавчукСельское хозяйствоМинсельхоз КрымаНовостиКрымТопливоТопливо в КрымуЦены в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:48Хуснуллин: движение по Крымскому мосту запустят в ближайшее время
16:31Жителя Севастополя задержали за надругательство над флагом РФ
16:10Выборы на Херсонщине: что больше всего поразило иностранных экспертов
15:57ВСУ за сутки более 120 раз обстреляли левобережье Херсонской области
15:49Морпех ВСУ осужден на 18 лет за покушение на убийство жителей Мариуполя
15:33Хватит ли топлива для посевной в Крыму – что ответили власти
14:51"Крымэнерго" проверяют на предмет коррупции – Аксенов
14:28На Крымском мосту очередь: сколько ждать проезда
14:09Сальдо проголосовал на выборах в Херсонской области - видео
13:59Катастрофические потери: сколько боевиков ВСУ полегло в боях за Работино
13:54Беспилотники ВСУ атаковали избирательные участки в Херсонской области
13:36Фестиваль здорового образа жизни "Энергия Юга" стартует 9 сентября
13:24В Запорожской области уничтожены подразделения резерва и склад пехоты ВСУ
13:15Балицкий сообщил об уничтожении двух танков Challenger 2 на Запорожье
13:05Угорел ребенок: крымчанина осудят за смертельную неисправность котла
12:41Купить билет из Питера в Севастополь снова можно за 90 дней
12:39В Севастополе будут стрелять - где, когда и почему
12:32Работает "Днепр": ВСУ потеряли еще 38 боевиков на Херсонском направлении
11:23Задержанный в Крыму диверсант рассказал, о чем его просило ГУР Украины
11:14На севере Крыма сбили украинский беспилотник - Аксенов
Лента новостейМолния