Хватит ли топлива для посевной в Крыму – что ответили власти
Савчук: топливо для начала посевных работ и обработки почвы у крымских аграриев в наличии
15:33 08.09.2023 (обновлено: 15:37 08.09.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Несмотря на увеличение цен на ГСМ, крымские аграрии к началу сева озимых культур готовы: дизтопливо в наличии есть. Об этом в комментарии РИА Новости Крым рассказал министр сельского хозяйства Республики Крым Андрей Савчук.
"Да, на сегодняшний день мы видим изменения в стоимости дизельного топлива, но у крымских сельхозтоваропроизводителей топливо для начала посевных работ и обработки почвы в наличии есть", - заверил министр.
Ранее сообщалось, что периодический дефицит бензина и дизеля связан с изменениями в логистике по железной дороге. Поезда с нефтепродуктами идут из центральной части России на несколько недель дольше обычных сроков. В результате в моменте образуется дефицит.
По словам Савчука, острая ситуация с повышением цен на нефтепродукты находится на особом контроле представителей власти. Минсельхоз Крыма держит связь как с аграриями, так и с нефтетрейдерами, ведь от того, как сельхозтоваропроизводители обеспечены дизтопливом и другими нефтепродуктами, напрямую зависит уборочная кампания и предстоящая посевная работа, а также продовольственная безопасность региона.
Как уточнили в профильном министерстве, под урожай 2024 года озимых планируется засеять на уровне прошлого года.
Учитывая рекомендации НИИ сельского хозяйства Крыма, сев озимых в регионе начнется в первой декаде октября.
В первых числах сентября в Крыму завершилась уборка ранних зерновых и зернобобовых культур.
"Наши аграрии убрали 100% площади - это около 590 тысяч гектаров. С них собрали больше 2,263 млн тонн урожая зерна в бункерном весе, – цитирует ведомство министра сельского хозяйства РК Андрея Савчука. – Средняя урожайность культур – 38,4 центнера с гектара".
Также, как рассказал в эфире радио "Спутник в Крыму" председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк, урожай зерновых и зернобобовых культур в Крыму в этом году составил почти 2,3 миллиона тонн, что является абсолютным рекордом для региона.
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