https://crimea.ria.ru/20230911/snova-rekord-tseny-na-ai-92-i-diztoplivo-obnovili-maksimum-1131323068.html

Снова рекорд: цены на Аи-92 и дизтопливо обновили максимум

Снова рекорд: цены на Аи-92 и дизтопливо обновили максимум - РИА Новости Крым, 11.09.2023

Снова рекорд: цены на Аи-92 и дизтопливо обновили максимум

Цены на дизельное топливо и бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в понедельник обновили рекорды. Об этом со ссылкой на РИА Новости Крым, 11.09.2023

2023-09-11T16:27

2023-09-11T16:27

2023-09-11T16:27

бензин

цены и тарифы

топливо

россия

экономика

инфляция

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Цены на дизельное топливо и бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в понедельник обновили рекорды. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.Цена на бензин на биржеДизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало за день на 1,39% и достигло 71 047 рублей за тонну. За сентябрь это уже седьмое рекордное значение цены на бирже. В целом за август дизтопливо подорожало на 18,5%.Стоимость бензина марки Аи-92 также обновила рекорд и выросла на 0,99%, составив 67 602 рубля за тонну. Вместе с тем бензин Аи-95 стал дешевле на 0,52% - сейчас его цена составляет 76 395 рублей за тонну.Сжиженные углеводородные газы подорожали на 0,46% - до 29 300 рублей за тонну, мазут, напротив, подешевел на 0,54% - до 35 736.Проверки ФАСБиржевые цены на топливо в России с лета бьют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. В понедельник ФАС заявила о предстоящих проверках экономической обоснованности стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены. Cпециалисты проанализируют цепочку формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензовозы уже в Керчи: Развожаев пообещал пополнение запасов топливаЦены на бензин в Крыму: власти прокомментировали топливный вопросХватит ли топлива для посевной в Крыму – что ответили власти

россия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, цены и тарифы, топливо, россия, экономика, инфляция, новости