https://crimea.ria.ru/20230911/snova-rekord-tseny-na-ai-92-i-diztoplivo-obnovili-maksimum-1131323068.html
Снова рекорд: цены на Аи-92 и дизтопливо обновили максимум
Снова рекорд: цены на Аи-92 и дизтопливо обновили максимум - РИА Новости Крым, 11.09.2023
Снова рекорд: цены на Аи-92 и дизтопливо обновили максимум
Цены на дизельное топливо и бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в понедельник обновили рекорды. Об этом со ссылкой на РИА Новости Крым, 11.09.2023
2023-09-11T16:27
2023-09-11T16:27
2023-09-11T16:27
бензин
цены и тарифы
топливо
россия
экономика
инфляция
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Цены на дизельное топливо и бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в понедельник обновили рекорды. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.Цена на бензин на биржеДизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало за день на 1,39% и достигло 71 047 рублей за тонну. За сентябрь это уже седьмое рекордное значение цены на бирже. В целом за август дизтопливо подорожало на 18,5%.Стоимость бензина марки Аи-92 также обновила рекорд и выросла на 0,99%, составив 67 602 рубля за тонну. Вместе с тем бензин Аи-95 стал дешевле на 0,52% - сейчас его цена составляет 76 395 рублей за тонну.Сжиженные углеводородные газы подорожали на 0,46% - до 29 300 рублей за тонну, мазут, напротив, подешевел на 0,54% - до 35 736.Проверки ФАСБиржевые цены на топливо в России с лета бьют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. В понедельник ФАС заявила о предстоящих проверках экономической обоснованности стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены. Cпециалисты проанализируют цепочку формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.Читайте также на РИА Новости Крым:Бензовозы уже в Керчи: Развожаев пообещал пополнение запасов топливаЦены на бензин в Крыму: власти прокомментировали топливный вопросХватит ли топлива для посевной в Крыму – что ответили власти
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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бензин, цены и тарифы, топливо, россия, экономика, инфляция, новости
Снова рекорд: цены на Аи-92 и дизтопливо обновили максимум
Цены бензина Аи-92 и дизтоплива на бирже в России обновили рекорды
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - РИА Новости Крым. Цены на дизельное топливо и бензин марки Аи-92 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже в понедельник обновили рекорды. Об этом со ссылкой на данные торгов сообщает РИА Новости.
Цена на бензин на бирже
Дизельное топливо по территориальному индексу Европейской части России подорожало за день на 1,39% и достигло 71 047 рублей за тонну. За сентябрь это уже седьмое рекордное значение цены на бирже. В целом за август дизтопливо подорожало на 18,5%.
Стоимость бензина марки Аи-92 также обновила рекорд и выросла на 0,99%, составив 67 602 рубля за тонну. Вместе с тем бензин Аи-95 стал дешевле на 0,52% - сейчас его цена составляет 76 395 рублей за тонну.
Сжиженные углеводородные газы подорожали на 0,46% - до 29 300 рублей за тонну, мазут, напротив, подешевел на 0,54% - до 35 736.
Проверки ФАС
Биржевые цены на топливо в России с лета бьют рекорды. Значительно ускорили темпы роста и розничные цены. В понедельник ФАС заявила о предстоящих проверках экономической обоснованности стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также другие составляющие, которые включаются в конечные цены. Cпециалисты проанализируют цепочку формирования ценообразования от закупки на нефтеперерабатывающем заводе до реализации потребителю. В случае выявления нарушений будут приняты меры антимонопольного реагирования.
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