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В России ввели запрет на экспорт бензина - РИА Новости Крым, 29.02.2024
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В России ввели запрет на экспорт бензина
В России ввели запрет на экспорт бензина - РИА Новости Крым, 29.02.2024
В России ввели запрет на экспорт бензина
Правительство России с 1 марта по 31 августа вводит запрет на экспорт бензина для сохранения стабильной ситуации на рынке в период весенних полевых работ,... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T18:13
2024-02-29T18:16
министерство топлива и энергетики рк
топливо
бензин
новости
россия
правительство россии
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Правительство России с 1 марта по 31 августа вводит запрет на экспорт бензина для сохранения стабильной ситуации на рынке в период весенних полевых работ, сообщается в Telegram-канале кабмина.Уточняется, что запрет на экспорт не касается топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи и для личного пользования граждан. Ограничение также не распространяется на поставки в рамках межправсоглашений, включая страны ЕАЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ничего не снижается": Путин высказался о ситуации с ценами на топливоБиржевые цены на топливо в России снизились в среднем на 20% - НовакЭкспорт бензина из России планируют приостановить на полгода
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министерство топлива и энергетики рк, топливо, бензин, новости, россия, правительство россии, экономика
В России ввели запрет на экспорт бензина

Правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина до 31 августа

18:13 29.02.2024 (обновлено: 18:16 29.02.2024)
 
© РИА Новости КрымАЗС
АЗС - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Правительство России с 1 марта по 31 августа вводит запрет на экспорт бензина для сохранения стабильной ситуации на рынке в период весенних полевых работ, сообщается в Telegram-канале кабмина.
"Правительство приняло меры для сохранения стабильной ситуации на рынке топлива в период весенних полевых работ. Правительство с 1 марта вводит временный запрет на экспорт бензина… Ограничения на экспорт бензина вводятся на полгода - с 1 марта по 31 августа", - говорится в сообщении.
Уточняется, что запрет на экспорт не касается топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи и для личного пользования граждан. Ограничение также не распространяется на поставки в рамках межправсоглашений, включая страны ЕАЭС.
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