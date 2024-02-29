https://crimea.ria.ru/20240229/v-rossii-vveli-zapret-na-eksport-benzina-1135323789.html
В России ввели запрет на экспорт бензина
В России ввели запрет на экспорт бензина - РИА Новости Крым, 29.02.2024
В России ввели запрет на экспорт бензина
Правительство России с 1 марта по 31 августа вводит запрет на экспорт бензина для сохранения стабильной ситуации на рынке в период весенних полевых работ,... РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T18:13
2024-02-29T18:13
2024-02-29T18:16
министерство топлива и энергетики рк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Правительство России с 1 марта по 31 августа вводит запрет на экспорт бензина для сохранения стабильной ситуации на рынке в период весенних полевых работ, сообщается в Telegram-канале кабмина.Уточняется, что запрет на экспорт не касается топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи и для личного пользования граждан. Ограничение также не распространяется на поставки в рамках межправсоглашений, включая страны ЕАЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ничего не снижается": Путин высказался о ситуации с ценами на топливоБиржевые цены на топливо в России снизились в среднем на 20% - НовакЭкспорт бензина из России планируют приостановить на полгода
https://crimea.ria.ru/20240227/zachem-pravitelstvo-vvodit-zapret-na-eksport-benzina-iz-rossii-1135245263.html
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министерство топлива и энергетики рк, топливо, бензин, новости, россия, правительство россии, экономика
В России ввели запрет на экспорт бензина
Правительство России ввело временный запрет на экспорт бензина до 31 августа
18:13 29.02.2024 (обновлено: 18:16 29.02.2024)