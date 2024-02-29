https://crimea.ria.ru/20240229/v-rossii-vveli-zapret-na-eksport-benzina-1135323789.html

В России ввели запрет на экспорт бензина

В России ввели запрет на экспорт бензина - РИА Новости Крым, 29.02.2024

В России ввели запрет на экспорт бензина

Правительство России с 1 марта по 31 августа вводит запрет на экспорт бензина для сохранения стабильной ситуации на рынке в период весенних полевых работ,... РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T18:13

2024-02-29T18:13

2024-02-29T18:16

министерство топлива и энергетики рк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. Правительство России с 1 марта по 31 августа вводит запрет на экспорт бензина для сохранения стабильной ситуации на рынке в период весенних полевых работ, сообщается в Telegram-канале кабмина.Уточняется, что запрет на экспорт не касается топлива, вывозимого для оказания международной гуманитарной помощи и для личного пользования граждан. Ограничение также не распространяется на поставки в рамках межправсоглашений, включая страны ЕАЭС.Читайте также на РИА Новости Крым:"Ничего не снижается": Путин высказался о ситуации с ценами на топливоБиржевые цены на топливо в России снизились в среднем на 20% - НовакЭкспорт бензина из России планируют приостановить на полгода

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2024

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министерство топлива и энергетики рк, топливо, бензин, новости, россия, правительство россии, экономика