https://crimea.ria.ru/20240227/eksport-benzina-iz-rossii-planiruyut-priostanovit-na-polgoda-1135237540.html

Экспорт бензина из России планируют приостановить на полгода

Экспорт бензина из России планируют приостановить на полгода - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Экспорт бензина из России планируют приостановить на полгода

Приостановить на полгода экспорт бензина из России планирует правительство страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя вице-премьера РФ... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T10:45

2024-02-27T10:45

2024-02-27T10:47

бензин

новости

россия

топливо

александр новак

правительство россии

экспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости. Приостановить на полгода экспорт бензина из России планирует правительство страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя вице-премьера РФ Александра Новака.Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил временный запрет экспорта бензина с 1 марта на полгода. Кроме того, принято решение увеличить продажи дизельного топлива на бирже до 16%. Такую информацию опубликовало издание РБК.По данным РБК, временный запрет на экспорт топлива не затронет объемы поставок бензина в государства Евразийского экономического союза (ЕАЭС), а также в Монголию, Узбекистан, Абхазию и Южную Осетию, которые были согласованы ранее.Запрет на экспорт нефтепродуктов кабмин РФ ввел с 21 сентября прошлого года.В ноябре правительство сняло временный запрет на экспорт бензина с целью недопущения разгрузки нефтеперерабатывающих заводов и обеспечения высоких уровней производства топлива.В декабре прошлого года цены на бензин и дизельное топливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже увеличились. Бензин марки Аи-95 и летнее дизельное топливо стали дороже на 0,08-0,1%, бензин Аи-92 – на 1%.Читайте также на РИА Новости Крым:В Минэнерго заявили о нормализации ситуации с поставками топлива в КрымДефицит топлива в Севастополе: Развожаев грозит прокуратурой за рост цен"Ничего не снижается": Путин высказался о ситуации с ценами на топливо

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, новости, россия, топливо, александр новак, правительство россии, экспорт