https://crimea.ria.ru/20231225/benzin-i-diztoplivo-poshli-v-rost-kak-izmenilas-tsena-na-rossiyskoy-birzhe-1133787829.html

Бензин и дизтопливо пошли в рост: как изменилась цена на российской бирже

Бензин и дизтопливо пошли в рост: как изменилась цена на российской бирже - РИА Новости Крым, 25.12.2023

Бензин и дизтопливо пошли в рост: как изменилась цена на российской бирже

Цена бензина марки Аи-95 и летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже увеличилась на 0,08-0,1%, бензина Аи-92 - на... РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T17:10

2023-12-25T17:10

2023-12-25T17:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крым. Цена бензина марки Аи-95 и летнего дизельного топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже увеличилась на 0,08-0,1%, бензина Аи-92 - на 1%. Об этом со ссылкой на материалы торгов сообщает РИА Новости.Стоимость бензина марки Аи-92 по итогам торгового дня выросла на 1% и составила 38 259 рублей за тонну, Аи-95 вырос на 0,1%, до 41 236 рублей.Цена летнего дизтоплива поднялась незначительно - на 0,08%, до 52 208 рублей за тонну, межсезонного - на 0,22%, до 52 580 рублей. Зимнее ДТ, напротив, подешевело на 0,05% - до 64 011 рублей за тонну.Стал дороже и мазут – за день его стоимость выросла на 1,72%, до 14 678 рублей за тонну. Сжиженные углеводородные газы подорожали на 2,72% - до 21 166 рублей.Биржевые цены на топливо в России начали расти весной этого и несколько месяцев держались на рекордных уровнях. На фоне этого значительно ускорили темпы роста и розничные цены. Кабмин РФ с 21 сентября ввел запрет на экспорт нефтепродуктов. В начале октября был снят запрет на экспорт дизтоплива по трубопроводам для тех, кто поставляет на внутренний рынок не менее 50%. Затем кабмин в целом снял запрет на экспорт бензина. А через несколько дней правительство решило отменить и запрет на экспорт летнего дизельного топлива.Читайте также на РИА Новости Крым:Правительство РФ снимает временный запрет на экспорт бензинаОграничение топливного экспорта: упадут ли цены на бензин"Ничего не снижается": Путин высказался о ситуации с ценами на топливо

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бензин, россия, новости, топливо, общество, транспорт