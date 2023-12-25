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В минздраве Крыма рассказали о состоянии детей из лагеря в Евпатории - РИА Новости Крым, 25.12.2023
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В минздраве Крыма рассказали о состоянии детей из лагеря в Евпатории
В минздраве Крыма рассказали о состоянии детей из лагеря в Евпатории - РИА Новости Крым, 25.12.2023
В минздраве Крыма рассказали о состоянии детей из лагеря в Евпатории
Лечение в стационаре продолжают пятеро детей из числа ранее госпитализированных их детского лагеря в Евпатории. Об этом сообщает региональный минздрав. РИА Новости Крым, 25.12.2023
2023-12-25T10:49
2023-12-25T10:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крыма. Лечение в стационаре продолжают пятеро детей из числа ранее госпитализированных их детского лагеря в Евпатории. Об этом сообщает региональный минздрав. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в одном из евпаторийских детских оздоровительных лагерей отравились восемь детей. Предположительно, водой, которую поставила водообеспечивающая организация на период временного отключения централизованного водоснабжения.Пресс-служба компании "Вода Крыма" сообщила, что качество привозной воды соответствует нормам, жалоб из других объектов не поступало.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю крымского Следкома Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, а также установить обстоятельства, способствовавшие произошедшему, и принять меры к их устранению.Также по поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова организована проверка в связи с информацией, размещенной в социальных сетях, об отравлении детей в одном из оздоровительных лагерей региона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщение об отравлении водой в крымском лагере – ответ "Воды Крыма"Отравление детей в лагере в Крыму – сообщение проверяет РоспотребнадзорВ Минздраве рассказали о состоянии детей из поезда Тюмень – Адлер
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евпатория, дети, новости, новости крыма, крым, крымский следком, прокуратура республики крым
В минздраве Крыма рассказали о состоянии детей из лагеря в Евпатории

Пятеро детей из евпаторийского лагеря продолжают оставаться в стационаре - минздрав Крыма

10:49 25.12.2023 (обновлено: 10:58 25.12.2023)
 
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Медсестра - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крыма. Лечение в стационаре продолжают пятеро детей из числа ранее госпитализированных их детского лагеря в Евпатории. Об этом сообщает региональный минздрав.
"На сегодняшний день стационарное лечение продолжают пять детей, их состояние удовлетворительное", - говорится в сообщении.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в одном из евпаторийских детских оздоровительных лагерей отравились восемь детей. Предположительно, водой, которую поставила водообеспечивающая организация на период временного отключения централизованного водоснабжения.
Пресс-служба компании "Вода Крыма" сообщила, что качество привозной воды соответствует нормам, жалоб из других объектов не поступало.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю крымского Следкома Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, а также установить обстоятельства, способствовавшие произошедшему, и принять меры к их устранению.
Также по поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова организована проверка в связи с информацией, размещенной в социальных сетях, об отравлении детей в одном из оздоровительных лагерей региона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.
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Отравление детей в лагере в Крыму – сообщение проверяет Роспотребнадзор
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