https://crimea.ria.ru/20231225/v-minzdrave-kryma-rasskazali-o-sostoyanii-detey-iz-lagerya-v-evpatorii-1133777375.html

В минздраве Крыма рассказали о состоянии детей из лагеря в Евпатории

В минздраве Крыма рассказали о состоянии детей из лагеря в Евпатории - РИА Новости Крым, 25.12.2023

В минздраве Крыма рассказали о состоянии детей из лагеря в Евпатории

Лечение в стационаре продолжают пятеро детей из числа ранее госпитализированных их детского лагеря в Евпатории. Об этом сообщает региональный минздрав. РИА Новости Крым, 25.12.2023

2023-12-25T10:49

2023-12-25T10:49

2023-12-25T10:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 дек - РИА Новости Крыма. Лечение в стационаре продолжают пятеро детей из числа ранее госпитализированных их детского лагеря в Евпатории. Об этом сообщает региональный минздрав. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что в одном из евпаторийских детских оздоровительных лагерей отравились восемь детей. Предположительно, водой, которую поставила водообеспечивающая организация на период временного отключения централизованного водоснабжения.Пресс-служба компании "Вода Крыма" сообщила, что качество привозной воды соответствует нормам, жалоб из других объектов не поступало.Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю крымского Следкома Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования, а также установить обстоятельства, способствовавшие произошедшему, и принять меры к их устранению.Также по поручению прокурора Республики Крым Олега Камшилова организована проверка в связи с информацией, размещенной в социальных сетях, об отравлении детей в одном из оздоровительных лагерей региона. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры РК.Читайте также на РИА Новости Крым:Сообщение об отравлении водой в крымском лагере – ответ "Воды Крыма"Отравление детей в лагере в Крыму – сообщение проверяет РоспотребнадзорВ Минздраве рассказали о состоянии детей из поезда Тюмень – Адлер

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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