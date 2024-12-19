https://crimea.ria.ru/20241219/alushta-prostilas-s-pogibshim-v-kurskoy-oblasti-geroem-svo-1142778081.html

Алушта простилась с погибшим в Курской области героем СВО

Алушта простилась с погибшим в Курской области героем СВО - РИА Новости Крым, 19.12.2024

Алушта простилась с погибшим в Курской области героем СВО

В Алуште простились с погибшим в Курской области военнослужащим 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Андреем Дашкевичем... РИА Новости Крым, 19.12.2024

2024-12-19T19:37

2024-12-19T19:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Алуште простились с погибшим в Курской области военнослужащим 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Андреем Дашкевичем. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.По ее словам, Андрей Дашкевич подписал контракт с 810-й бригадой морской пехоты Черноморского флота, базирующейся в Севастополе, в октябре 2024 года.Герой погиб 1 декабря, выполняя свой воинский долг, при освобождении села Плехово Курской области.Ранее 19 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город простился с героями СВО Сергеем Соловьевым и Ильей Базовым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Героические ребята - Путин о крымских морпехах 810-й бригады ЧФ Отмеченная Путиным 810-я бригада ЧФ: кто они и какие задачи выполняют Боец 810-й бригады из Севастополя налаживает связь под огнем "птичек"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

память, утраты, алушта, галина огнева, армия и флот, герои сво, новости крыма, крым