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Алушта простилась с погибшим в Курской области героем СВО - РИА Новости Крым, 19.12.2024
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Алушта простилась с погибшим в Курской области героем СВО
Алушта простилась с погибшим в Курской области героем СВО - РИА Новости Крым, 19.12.2024
Алушта простилась с погибшим в Курской области героем СВО
В Алуште простились с погибшим в Курской области военнослужащим 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Андреем Дашкевичем... РИА Новости Крым, 19.12.2024
2024-12-19T19:37
2024-12-19T19:37
память
утраты
алушта
галина огнева
армия и флот
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Алуште простились с погибшим в Курской области военнослужащим 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Андреем Дашкевичем. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.По ее словам, Андрей Дашкевич подписал контракт с 810-й бригадой морской пехоты Черноморского флота, базирующейся в Севастополе, в октябре 2024 года.Герой погиб 1 декабря, выполняя свой воинский долг, при освобождении села Плехово Курской области.Ранее 19 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город простился с героями СВО Сергеем Соловьевым и Ильей Базовым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Героические ребята - Путин о крымских морпехах 810-й бригады ЧФ Отмеченная Путиным 810-я бригада ЧФ: кто они и какие задачи выполняют Боец 810-й бригады из Севастополя налаживает связь под огнем "птичек"
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РИА Новости Крым
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память, утраты, алушта, галина огнева, армия и флот, герои сво, новости крыма, крым
Алушта простилась с погибшим в Курской области героем СВО

В Алуште погибшего в Курской области героя СВО Дашкевича проводили в последний путь

19:37 19.12.2024
 
© Telegram Галина ОгневаАндрей Дашкевич
Андрей Дашкевич
© Telegram Галина Огнева
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек – РИА Новости Крым. В Алуште простились с погибшим в Курской области военнослужащим 810-й отдельной гвардейской орденов Жукова и Ушакова бригады морской пехоты Андреем Дашкевичем. Об этом сообщила глава администрации Алушты Галина Огнева.
"Сегодня, в светлый праздник Дня Святого Николая, к сожалению, мы простились с храбрым воином, замечательным человеком – военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации Дашкевичем Андреем Геннадьевичем… Выражаю искренние соболезнования родным и близким. Скорблю вместе с вами", – написала Огнева в Telegram-канале.
По ее словам, Андрей Дашкевич подписал контракт с 810-й бригадой морской пехоты Черноморского флота, базирующейся в Севастополе, в октябре 2024 года.
Герой погиб 1 декабря, выполняя свой воинский долг, при освобождении села Плехово Курской области.
Ранее 19 декабря губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что город простился с героями СВО Сергеем Соловьевым и Ильей Базовым.
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Читайте также на РИА Новости Крым:
Героические ребята - Путин о крымских морпехах 810-й бригады ЧФ
Отмеченная Путиным 810-я бригада ЧФ: кто они и какие задачи выполняют
Боец 810-й бригады из Севастополя налаживает связь под огнем "птичек"
ПамятьУтратыАлуштаГалина ОгневаАрмия и флотГерои СВОНовости КрымаКрым
 
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