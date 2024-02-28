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Генпрокуратура провела масштабную проверку работы судебных приставов - РИА Новости Крым, 28.02.2024
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Генпрокуратура провела масштабную проверку работы судебных приставов
Генпрокуратура провела масштабную проверку работы судебных приставов - РИА Новости Крым, 28.02.2024
Генпрокуратура провела масштабную проверку работы судебных приставов
Судебные приставы нарушили права более тысячи участников СВО и членов их семей. О результатах двухлетней проверки по поручениям генерального прокурора Игоря... РИА Новости Крым, 28.02.2024
2024-02-28T22:10
2024-02-28T22:10
генеральная прокуратура россии
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общество
происшествия
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новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Судебные приставы нарушили права более тысячи участников СВО и членов их семей. О результатах двухлетней проверки по поручениям генерального прокурора Игоря Краснова сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.По информации Генпрокуратуры, судебные приставы взыскивали средства с пенсий, зарплат и иных доходов должников, при этом у них не оставался даже прожиточный минимум. Так военный пенсионер в течение 5 месяцев не получал полагающиеся ему социальные выплаты. После вмешательства прокуратуры, ему вернули необоснованно удержанные 63 тысяч рублей. А виновный судебный пристав привлечен к дисциплинарной ответственности.Кроме того, были выявлены факты возбуждения исполнительных производств в отношении людей, у которых не было долгов, но их анкетные данные совпали с реальными должниками.Пресечены прокуратурой и факты оказания психологического давления на людей с использованием личных данных, а также несоблюдения порядка взаимодействия с должниками и неправомерного взыскания средств.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осудят пристава за подлог с ущербом для граждан более 2 млнСудебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступленияхПриставы арестовали иномарку севастопольца за долги в 20 млн рублей
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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генеральная прокуратура россии, россия, общество, происшествия, федеральная служба судебных приставов (фссп), новости
Генпрокуратура провела масштабную проверку работы судебных приставов

В Генпрокуратуре РФ сообщили о результатах масштабной проверки работы судебных приставов

22:10 28.02.2024
 
© РИА Новости . Владимир Корнев / Перейти в фотобанкСудебный пристав. Архивное фото
Судебный пристав. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 28.02.2024
© РИА Новости . Владимир Корнев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Судебные приставы нарушили права более тысячи участников СВО и членов их семей. О результатах двухлетней проверки по поручениям генерального прокурора Игоря Краснова сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
"Восстановлены нарушенные в результате неправомерных действий приставов права свыше 60 тысяч граждан. Им выплачено более 650 млн рублей. Кроме того, защищены интересы должников и взыскателей, включая 20 тыс. граждан из числа социально уязвимых категорий, более 1 тысячи участников специальной военной операции и членов их семей", - говорится сообщении.
По информации Генпрокуратуры, судебные приставы взыскивали средства с пенсий, зарплат и иных доходов должников, при этом у них не оставался даже прожиточный минимум. Так военный пенсионер в течение 5 месяцев не получал полагающиеся ему социальные выплаты. После вмешательства прокуратуры, ему вернули необоснованно удержанные 63 тысяч рублей. А виновный судебный пристав привлечен к дисциплинарной ответственности.
Кроме того, были выявлены факты возбуждения исполнительных производств в отношении людей, у которых не было долгов, но их анкетные данные совпали с реальными должниками.
"За два года в этой сфере восстановлены права свыше 1,5 тыс. граждан, им возвращено более 15,9 млн рублей необоснованно взысканных средств, ошибочно наложенные ограничения отменены", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Пресечены прокуратурой и факты оказания психологического давления на людей с использованием личных данных, а также несоблюдения порядка взаимодействия с должниками и неправомерного взыскания средств.
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