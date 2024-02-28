https://crimea.ria.ru/20240228/genprokuratura-provela-masshtabnuyu-proverku-raboty-sudebnykh-pristavov-1135274170.html

Генпрокуратура провела масштабную проверку работы судебных приставов

Генпрокуратура провела масштабную проверку работы судебных приставов - РИА Новости Крым, 28.02.2024

Генпрокуратура провела масштабную проверку работы судебных приставов

Судебные приставы нарушили права более тысячи участников СВО и членов их семей. О результатах двухлетней проверки по поручениям генерального прокурора Игоря... РИА Новости Крым, 28.02.2024

2024-02-28T22:10

2024-02-28T22:10

2024-02-28T22:10

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев - РИА Новости Крым. Судебные приставы нарушили права более тысячи участников СВО и членов их семей. О результатах двухлетней проверки по поручениям генерального прокурора Игоря Краснова сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.По информации Генпрокуратуры, судебные приставы взыскивали средства с пенсий, зарплат и иных доходов должников, при этом у них не оставался даже прожиточный минимум. Так военный пенсионер в течение 5 месяцев не получал полагающиеся ему социальные выплаты. После вмешательства прокуратуры, ему вернули необоснованно удержанные 63 тысяч рублей. А виновный судебный пристав привлечен к дисциплинарной ответственности.Кроме того, были выявлены факты возбуждения исполнительных производств в отношении людей, у которых не было долгов, но их анкетные данные совпали с реальными должниками.Пресечены прокуратурой и факты оказания психологического давления на людей с использованием личных данных, а также несоблюдения порядка взаимодействия с должниками и неправомерного взыскания средств.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осудят пристава за подлог с ущербом для граждан более 2 млнСудебный пристав из Бахчисарая попалась на должностных преступленияхПриставы арестовали иномарку севастопольца за долги в 20 млн рублей

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

генеральная прокуратура россии, россия, общество, происшествия, федеральная служба судебных приставов (фссп), новости