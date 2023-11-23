Рейтинг@Mail.ru
Приставы арестовали иномарку севастопольца за долги в 20 млн рублей - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231123/pristavy-arestovali-inomarku-sevastopoltsa-za-dolgi-v-20-mln-rubley-1133002955.html
Приставы арестовали иномарку севастопольца за долги в 20 млн рублей
Приставы арестовали иномарку севастопольца за долги в 20 млн рублей - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Приставы арестовали иномарку севастопольца за долги в 20 млн рублей
В Севастополе судебные приставы арестовали автомобиль Honda CR-V, владелец которого уклонялся от оплаты долгов по исполнительным производствам на общую сумму 20 РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T13:52
2023-11-23T13:52
севастополь
новости крыма
полиция севастополя
пдд (правила дорожного движения)
происшествия
федеральная служба судебных приставов (фссп)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133002630_0:189:1280:909_1920x0_80_0_0_95d69fa033076462fca39874a7bba3a1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе судебные приставы арестовали автомобиль Honda CR-V, владелец которого уклонялся от оплаты долгов по исполнительным производствам на общую сумму 20 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Как отметили в ведомстве, все нарушения ПДД выявлены средствами автоматической фиксации, копии постановлений направляли нарушителю по почте, но мужчина не оплачивал штрафы.На место прибыли судебные приставы, которые наложили арест на автомобиль с целью погашения задолженности.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане задолжали по кредитам около 13 млн – коллекторы активизировалисьДолговой капкан: почему растет задолженность россиян и что с этим делатьАлиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/17/1133002630_0:160:1280:1120_1920x0_80_0_0_5d93ab69c0112b11b08ab7977e85044f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости крыма, полиция севастополя, пдд (правила дорожного движения), происшествия, федеральная служба судебных приставов (фссп), общество
Приставы арестовали иномарку севастопольца за долги в 20 млн рублей

В Севастополе приставы арестовали иномарку из-за долгов ее владельца на 20 млн рублей

13:52 23.11.2023
 
© Полиция СевастополяВ Севастополе приставы арестовали иномарку из-за долгов ее владельца на 20 млн рублей
В Севастополе приставы арестовали иномарку из-за долгов ее владельца на 20 млн рублей
© Полиция Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе судебные приставы арестовали автомобиль Honda CR-V, владелец которого уклонялся от оплаты долгов по исполнительным производствам на общую сумму 20 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

"В ходе надзора за дорожным движением сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Honda CR-V под управлением 41-летнего водителя. В результате проверки установлено, что в отношении владельца иномарки возбуждены исполнительные производства на общую сумму около 20 миллионов рублей, в том числе за нарушения правил дорожного движения", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, все нарушения ПДД выявлены средствами автоматической фиксации, копии постановлений направляли нарушителю по почте, но мужчина не оплачивал штрафы.
На место прибыли судебные приставы, которые наложили арест на автомобиль с целью погашения задолженности.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчане задолжали по кредитам около 13 млн – коллекторы активизировались
Долговой капкан: почему растет задолженность россиян и что с этим делать
Алиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов
 
СевастопольНовости КрымаПолиция СевастополяПДД (Правила дорожного движения)ПроисшествияФедеральная служба судебных приставов (ФССП)Общество
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:23Ситуация по кори в Крыму серьезно ухудшилась – Роспотребнадзор
14:11Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводов
14:01Путин принимает участие в саммите ОДКБ. Трансляция
13:52Приставы арестовали иномарку севастопольца за долги в 20 млн рублей
13:37За взрыв в мелитопольском МРЭО украинец получил 18 лет колонии
13:20Машину разорвало пополам: в жутком ДТП на Кубани погибли три человека
13:14В Крыму водитель ВАЗа погиб в лобовом столкновении с иномаркой
13:06Сила рук и воли: байдарочница из Севастополя взяла золото на Кубке РФ
12:49"Крымэнерго" получит 50 млн рублей на замену электроподстанций
12:43Ураганный ветер, ливни и снег: на Крым надвигается погодный апокалипсис
12:37Осколками посекло ноги: при атаке ВСУ ранен мужчина на Белгородщине
12:25Террор левобережья: ВСУ обрушили град снарядов на мирную Херсонщину
12:12Водохранилища Крыма за сутки пополнились еще на 2 млн кубометров
11:58В Крыму дешевеет картошка и дорожает аренда квартир – Центробанк
11:35"Газель" влетела в грузовик на трассе в Крыму – двое госпитализированы
11:14Разгул стихии на Кубани – нет света и воды, закрыты сады и школы
11:06На выборах в Нидерландах побеждают противники поддержки Украины
10:55"Пал смертью храбрых": Дмитрий Киселев о гибели журналиста Максудова
10:45Агент военной разведки Украины готовился подорвать российского офицера
10:22Волны и ветер: как работает Керченская переправа в четверг
Лента новостейМолния