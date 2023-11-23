https://crimea.ria.ru/20231123/pristavy-arestovali-inomarku-sevastopoltsa-za-dolgi-v-20-mln-rubley-1133002955.html

Приставы арестовали иномарку севастопольца за долги в 20 млн рублей

Приставы арестовали иномарку севастопольца за долги в 20 млн рублей - РИА Новости Крым, 23.11.2023

Приставы арестовали иномарку севастопольца за долги в 20 млн рублей

В Севастополе судебные приставы арестовали автомобиль Honda CR-V, владелец которого уклонялся от оплаты долгов по исполнительным производствам на общую сумму 20 РИА Новости Крым, 23.11.2023

2023-11-23T13:52

2023-11-23T13:52

2023-11-23T13:52

севастополь

новости крыма

полиция севастополя

пдд (правила дорожного движения)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе судебные приставы арестовали автомобиль Honda CR-V, владелец которого уклонялся от оплаты долгов по исполнительным производствам на общую сумму 20 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Как отметили в ведомстве, все нарушения ПДД выявлены средствами автоматической фиксации, копии постановлений направляли нарушителю по почте, но мужчина не оплачивал штрафы.На место прибыли судебные приставы, которые наложили арест на автомобиль с целью погашения задолженности.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане задолжали по кредитам около 13 млн – коллекторы активизировалисьДолговой капкан: почему растет задолженность россиян и что с этим делатьАлиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов

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2023

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севастополь, новости крыма, полиция севастополя, пдд (правила дорожного движения), происшествия, федеральная служба судебных приставов (фссп), общество