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Приставы арестовали иномарку севастопольца за долги в 20 млн рублей
Приставы арестовали иномарку севастопольца за долги в 20 млн рублей - РИА Новости Крым, 23.11.2023
Приставы арестовали иномарку севастопольца за долги в 20 млн рублей
В Севастополе судебные приставы арестовали автомобиль Honda CR-V, владелец которого уклонялся от оплаты долгов по исполнительным производствам на общую сумму 20 РИА Новости Крым, 23.11.2023
2023-11-23T13:52
2023-11-23T13:52
2023-11-23T13:52
севастополь
новости крыма
полиция севастополя
пдд (правила дорожного движения)
происшествия
федеральная служба судебных приставов (фссп)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе судебные приставы арестовали автомобиль Honda CR-V, владелец которого уклонялся от оплаты долгов по исполнительным производствам на общую сумму 20 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.Как отметили в ведомстве, все нарушения ПДД выявлены средствами автоматической фиксации, копии постановлений направляли нарушителю по почте, но мужчина не оплачивал штрафы.На место прибыли судебные приставы, которые наложили арест на автомобиль с целью погашения задолженности.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчане задолжали по кредитам около 13 млн – коллекторы активизировалисьДолговой капкан: почему растет задолженность россиян и что с этим делатьАлиментчик из Балаклавы задолжал дочери 1,5 млн и бегал от приставов
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости крыма, полиция севастополя, пдд (правила дорожного движения), происшествия, федеральная служба судебных приставов (фссп), общество
Приставы арестовали иномарку севастопольца за долги в 20 млн рублей
В Севастополе приставы арестовали иномарку из-за долгов ее владельца на 20 млн рублей