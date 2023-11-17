https://crimea.ria.ru/20231117/krymchane-zadolzhali-po-kreditam-okolo-13-mln--kollektory-aktivizirovalis-1132837673.html

Крымчане задолжали по кредитам около 13 млн – коллекторы активизировались

Крымчане задолжали по кредитам около 13 млн – коллекторы активизировались - РИА Новости Крым, 17.11.2023

Крымчане задолжали по кредитам около 13 млн – коллекторы активизировались

Крымчане задолжали банкам и микрокредитным организациям около 13 миллионов рублей, это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Во столько же выросло и число... РИА Новости Крым, 17.11.2023

2023-11-17T08:31

2023-11-17T08:31

2023-11-17T09:19

крым

радио "спутник в крыму"

кредит

долги

екатерина андреева

федеральная служба судебных приставов (фссп)

новости крыма

общество

деньги

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Крымчане задолжали банкам и микрокредитным организациям около 13 миллионов рублей, это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Во столько же выросло и число жалоб граждан на коллекторов и МФО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замначальника отдела крымского управления Федеральной службы судебных приставов Екатерина Андреева.Для сравнения, за аналогичный период прошлого года производств было 188, а долг крымчан в ноябре составлял 7 млн рублей, то есть почти вдвое меньше.При этом вдвое увеличилось число жалоб граждан на коллекторов и микрокредитные организации, отмечает представитель ведомства. По словам Андреевой, за минувший период года главное управление ФССП по Крыму и Севастополю получило около 200 заявлений граждан, – в прошлом году их было 100."В результате оставлено около ста протоколов об административных правонарушениях", – отметила Андреева.В общей сложности с недобросовестных собирателей просроченных задолженностей удалось взыскать 5 млн рублей штрафов, уточнила она.По словам Андреевой, факты "выбивания" денег с должников в Крыму существуют.Если же кредиторами допущено разглашение персональных данных граждан, то обращаться следует в Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, добавила она.В тех случаях, когда у крымчан возникают претензии к работе коллекторов, микрофинансовых организаций или банков по вопросам взыскания просроченной задолженности, Андреева рекомендует заявлять в республиканский главк ФСПП. Для этого нужно либо написать письмо, либо подать заявление через интернет-приемную, либо прийти на личный прием к приставу.По словам председателя общественной организации "Россия без долгов" Дениса Калугина, сектор "теневых взыскателей" в Крыму и в России в целом сегодня все-таки снижается. Это происходит и благодаря стараниям органов власти, более активной работе профильных служб, а также стремлению самого рынка "себя очищать, потому что для него это прежде всего бизнес"."Крупные организации не занимаются выбиванием долгов, связанных с нарушением закона, но часть организаций идет на это", – отметил он.По словам Калугина, есть виртуальные номера, с которых коллекторы звонят должникам с угрозами, по которым установить звонящего невозможно. Это по-прежнему остается проблемой. Однако ситуация все же существенно изменилась за последние 3-5 лет и "движется именно в ту цивилизованную формулу, о которой говорят законодатели и гражданские организации", подытожил он.Ранее сообщалось, почему крымчане стали брать больше кредитов и что будет с ценами в России на фоне инфляции. Читайте также на РИА Новости Крым:Центробанк планирует снизить ключевую ставку в 2024 году Цены на жилье в Крыму "взлетят" вместе с самолетами – эксперт Долговой капкан: почему растет задолженность россиян и что с этим делать

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, кредит, долги, екатерина андреева, федеральная служба судебных приставов (фссп), новости крыма, общество, деньги