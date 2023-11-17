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Крымчане задолжали по кредитам около 13 млн – коллекторы активизировались - РИА Новости Крым, 17.11.2023
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Крымчане задолжали по кредитам около 13 млн – коллекторы активизировались
Крымчане задолжали по кредитам около 13 млн – коллекторы активизировались - РИА Новости Крым, 17.11.2023
Крымчане задолжали по кредитам около 13 млн – коллекторы активизировались
Крымчане задолжали банкам и микрокредитным организациям около 13 миллионов рублей, это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Во столько же выросло и число... РИА Новости Крым, 17.11.2023
2023-11-17T08:31
2023-11-17T09:19
крым
радио "спутник в крыму"
кредит
долги
екатерина андреева
федеральная служба судебных приставов (фссп)
новости крыма
общество
деньги
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Крымчане задолжали банкам и микрокредитным организациям около 13 миллионов рублей, это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Во столько же выросло и число жалоб граждан на коллекторов и МФО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замначальника отдела крымского управления Федеральной службы судебных приставов Екатерина Андреева.Для сравнения, за аналогичный период прошлого года производств было 188, а долг крымчан в ноябре составлял 7 млн рублей, то есть почти вдвое меньше.При этом вдвое увеличилось число жалоб граждан на коллекторов и микрокредитные организации, отмечает представитель ведомства. По словам Андреевой, за минувший период года главное управление ФССП по Крыму и Севастополю получило около 200 заявлений граждан, – в прошлом году их было 100."В результате оставлено около ста протоколов об административных правонарушениях", – отметила Андреева.В общей сложности с недобросовестных собирателей просроченных задолженностей удалось взыскать 5 млн рублей штрафов, уточнила она.По словам Андреевой, факты "выбивания" денег с должников в Крыму существуют.Если же кредиторами допущено разглашение персональных данных граждан, то обращаться следует в Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, добавила она.В тех случаях, когда у крымчан возникают претензии к работе коллекторов, микрофинансовых организаций или банков по вопросам взыскания просроченной задолженности, Андреева рекомендует заявлять в республиканский главк ФСПП. Для этого нужно либо написать письмо, либо подать заявление через интернет-приемную, либо прийти на личный прием к приставу.По словам председателя общественной организации "Россия без долгов" Дениса Калугина, сектор "теневых взыскателей" в Крыму и в России в целом сегодня все-таки снижается. Это происходит и благодаря стараниям органов власти, более активной работе профильных служб, а также стремлению самого рынка "себя очищать, потому что для него это прежде всего бизнес"."Крупные организации не занимаются выбиванием долгов, связанных с нарушением закона, но часть организаций идет на это", – отметил он.По словам Калугина, есть виртуальные номера, с которых коллекторы звонят должникам с угрозами, по которым установить звонящего невозможно. Это по-прежнему остается проблемой. Однако ситуация все же существенно изменилась за последние 3-5 лет и "движется именно в ту цивилизованную формулу, о которой говорят законодатели и гражданские организации", подытожил он.Ранее сообщалось, почему крымчане стали брать больше кредитов и что будет с ценами в России на фоне инфляции. Читайте также на РИА Новости Крым:Центробанк планирует снизить ключевую ставку в 2024 году Цены на жилье в Крыму "взлетят" вместе с самолетами – эксперт Долговой капкан: почему растет задолженность россиян и что с этим делать
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крым, кредит, долги, екатерина андреева, федеральная служба судебных приставов (фссп), новости крыма, общество, деньги
Крымчане задолжали по кредитам около 13 млн – коллекторы активизировались

Крымчане должны кредитным организациям около 13 млн рублей – ФСПП

08:31 17.11.2023 (обновлено: 09:19 17.11.2023)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбъявления о кредитах. Архивное фото
Объявления о кредитах. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.11.2023
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. Крымчане задолжали банкам и микрокредитным организациям около 13 миллионов рублей, это почти вдвое больше, чем в прошлом году. Во столько же выросло и число жалоб граждан на коллекторов и МФО. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщила замначальника отдела крымского управления Федеральной службы судебных приставов Екатерина Андреева.
"За десять месяцев года возбуждено порядка 109 тысяч исполнительных производств, взыскателями по которым являются кредитные организации, на общую сумму порядка 13 миллионов рублей", – сообщила Андреева.
Для сравнения, за аналогичный период прошлого года производств было 188, а долг крымчан в ноябре составлял 7 млн рублей, то есть почти вдвое меньше.
При этом вдвое увеличилось число жалоб граждан на коллекторов и микрокредитные организации, отмечает представитель ведомства. По словам Андреевой, за минувший период года главное управление ФССП по Крыму и Севастополю получило около 200 заявлений граждан, – в прошлом году их было 100.
"В результате оставлено около ста протоколов об административных правонарушениях", – отметила Андреева.
В общей сложности с недобросовестных собирателей просроченных задолженностей удалось взыскать 5 млн рублей штрафов, уточнила она.
По словам Андреевой, факты "выбивания" денег с должников в Крыму существуют.

"Такие случаи, к сожалению, есть. Если коллекторы применяют физическое насилие, не дай бог, угрозы убийством либо причинение вреда здоровью, пытаются изъять либо портят имущество, и в действиях неустановленных лиц усматриваются признаки преступления, гражданам необходимо обращаться в полицию", – сказала Андреева.

Если же кредиторами допущено разглашение персональных данных граждан, то обращаться следует в Управление федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций, добавила она.
В тех случаях, когда у крымчан возникают претензии к работе коллекторов, микрофинансовых организаций или банков по вопросам взыскания просроченной задолженности, Андреева рекомендует заявлять в республиканский главк ФСПП. Для этого нужно либо написать письмо, либо подать заявление через интернет-приемную, либо прийти на личный прием к приставу.
По словам председателя общественной организации "Россия без долгов" Дениса Калугина, сектор "теневых взыскателей" в Крыму и в России в целом сегодня все-таки снижается. Это происходит и благодаря стараниям органов власти, более активной работе профильных служб, а также стремлению самого рынка "себя очищать, потому что для него это прежде всего бизнес".
"Крупные организации не занимаются выбиванием долгов, связанных с нарушением закона, но часть организаций идет на это", – отметил он.
По словам Калугина, есть виртуальные номера, с которых коллекторы звонят должникам с угрозами, по которым установить звонящего невозможно. Это по-прежнему остается проблемой. Однако ситуация все же существенно изменилась за последние 3-5 лет и "движется именно в ту цивилизованную формулу, о которой говорят законодатели и гражданские организации", подытожил он.
Ранее сообщалось, почему крымчане стали брать больше кредитов и что будет с ценами в России на фоне инфляции.
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