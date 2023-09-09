https://crimea.ria.ru/20230909/tseny-na-zhile-v-krymu-vzletyat-vmeste-s-samoletami--ekspert-1131272507.html
Цены на жилье в Крыму "взлетят" вместе с самолетами – эксперт
Цены на жилье в Крыму "взлетят" вместе с самолетами – эксперт - РИА Новости Крым, 09.09.2023
Цены на жилье в Крыму "взлетят" вместе с самолетами – эксперт
Цены на недвижимость в Крыму вырастут на 30-40% как только произойдет возобновление авиасообщения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил... РИА Новости Крым, 09.09.2023
2023-09-09T09:43
2023-09-09T09:43
2023-09-09T01:12
недвижимость в крыму
крым
мнения
жилье в крыму
общество
радио "спутник в крыму"
алексей рачков
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Руководитель агентства недвижимости Алексей Рачков. Что происходит с ценами на жилье осенью в Крыму?
Руководитель агентства недвижимости Алексей Рачков. Что происходит с ценами на жилье осенью в Крыму?
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым. Цены на недвижимость в Крыму вырастут на 30-40% как только произойдет возобновление авиасообщения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" озвучил руководитель агентства недвижимости Алексей Рачков.По словам гостя студии, сейчас рынок недвижимости полуострова "находится на дне". При этом эксперт подчеркнул, что данная ситуация связана в большей степени с логистическими сложностями,.По этой причине эксперт порекомендовал принявшим решение купить квартиру проводить сделки сейчас, не дожидаясь изменения ситуации. При этом он отметил, что при выборе нового жилья не следует ориентироваться на цены, озвученные крупными электронными площадками недвижимости, поскольку они не всегда объективно отражают ситуацию. Кроме того, в регион зашли несколько крупных материковых застройщиков с предложением на 30-70% выше рынка, добавил он.Чтобы новое жилье не принесло разочарования покупателю, он порекомендовал искать не конкретный объект, а выбирать локацию, которая по своим характеристикам отвечает требованиям будущего владельца. Здесь необходимо учесть не только местоположение, но и близость к прогулочным зонам, морю, развлекательным объектам, магазинам и т. д. Так как одни хотят жить в тишине и уединении, другим необходимы развлекательные центры в шаговой доступности. После покупки изменить что-то будет сложно, поэтому окончательное решение необходимо принимать очень взвешенно, резюмировал Рачков.Ранее директор по маркетингу и продажам крымской строительной компании Артур Дубровский заявил, что крымские застройщики лишены классических инструментов регулирования спроса на жилье в новостройках, в результате чего на региональном рынке недвижимости складывается не самая привлекательная ситуация для покупателей. В свою очередь директор по маркетингу и продажам крупной крымской компании-застройщика Дарья Осадчая сообщила, что крымские застройщики в шесть раз нарастили объем ввода жилья в эксплуатацию.Читайте также на РИА Новости Крым:Рынок недвижимости Крыма спасут передовые проекты и "пожизненные" кредиты"Звездный час неликвида": что с рынком недвижимости в КрымуКак купить жилье в ипотеку в Крыму: пошаговая инструкция от специалистов
https://crimea.ria.ru/20230813/pochemu-zastroyschiki-ne-smogut-snizit-tseny-na-novostroyki-v-krymu-1130691594.html
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РИА Новости Крым
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недвижимость в крыму, крым, мнения, жилье в крыму, общество, алексей рачков
Цены на жилье в Крыму "взлетят" вместе с самолетами – эксперт
Квартиры в Крыму подорожают на 30-40% сразу после возобновления авиаперелетов
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 сен – РИА Новости Крым.
Цены на недвижимость в Крыму вырастут на 30-40% как только произойдет возобновление авиасообщения. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму"
озвучил руководитель агентства недвижимости Алексей Рачков.
По словам гостя студии, сейчас рынок недвижимости полуострова "находится на дне". При этом эксперт подчеркнул, что данная ситуация связана в большей степени с логистическими сложностями,.
"После возобновление авиаперелетов в Крым цены на недвижимость в Крыму возрастут на 30-40%", – сказал Рачков.
По этой причине эксперт порекомендовал принявшим решение купить квартиру проводить сделки сейчас, не дожидаясь изменения ситуации. При этом он отметил, что при выборе нового жилья не следует ориентироваться на цены, озвученные крупными электронными площадками недвижимости, поскольку они не всегда объективно отражают ситуацию. Кроме того, в регион зашли несколько крупных материковых застройщиков с предложением на 30-70% выше рынка, добавил он.
Чтобы новое жилье не принесло разочарования покупателю, он порекомендовал искать не конкретный объект, а выбирать локацию, которая по своим характеристикам отвечает требованиям будущего владельца. Здесь необходимо учесть не только местоположение, но и близость к прогулочным зонам, морю, развлекательным объектам, магазинам и т. д. Так как одни хотят жить в тишине и уединении, другим необходимы развлекательные центры в шаговой доступности. После покупки изменить что-то будет сложно, поэтому окончательное решение необходимо принимать очень взвешенно, резюмировал Рачков.
Ранее директор по маркетингу и продажам крымской строительной компании Артур Дубровский заявил, что крымские застройщики лишены классических инструментов регулирования спроса
на жилье в новостройках, в результате чего на региональном рынке недвижимости складывается не самая привлекательная ситуация для покупателей. В свою очередь директор по маркетингу и продажам крупной крымской компании-застройщика Дарья Осадчая сообщила
, что крымские застройщики в шесть раз нарастили объем ввода жилья в эксплуатацию.
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