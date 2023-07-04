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Под Севастополем опрокинулся грузовик без тормозов - РИА Новости Крым, 04.07.2023
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Под Севастополем опрокинулся грузовик без тормозов
Под Севастополем опрокинулся грузовик без тормозов - РИА Новости Крым, 04.07.2023
Под Севастополем опрокинулся грузовик без тормозов
Фура с грузом опрокинулась на спуске автодороги "Севастополь-Инкерман", предварительно установлено, что в грузовике с прицепом не сработали тормоза. Об этом... РИА Новости Крым, 04.07.2023
2023-07-04T13:08
2023-07-04T13:11
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Фура с грузом опрокинулась на спуске автодороги "Севастополь-Инкерман", предварительно установлено, что в грузовике с прицепом не сработали тормоза. Об этом сообщили в главке МВД по региону.Авария произошла утром во вторник на 13-м километре трассы "Севастополь-Инкерман". Полиция Севастополя проводит проверку по факту ДТП.Эксперты допускают, что причиной аварии могла стать неисправность тормозной системы грузовика. Проводится проверка, позже будет принято процессуальное решение.В результате аварии никто не пострадал."В настоящее время организован объезд данного участка автодороги через город Инкерман", - уточнили в пресс-службе.Ранее сообщалось, что с начала года на трассе "Таврида" произошло 30 аварий, в которых погибли шесть человек.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе осудили военного ЧФ за смертельное ДТПЖуткое ДТП в Свердловской области: погибли пять человекБезопасность детей: юрист напомнила основные правила
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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новости крыма, севастополь, инкерман, дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, новости
Под Севастополем опрокинулся грузовик без тормозов

МВД: на спуске автодороги "Севастополь-Инкерман" опрокинулась фура с грузом

13:08 04.07.2023 (обновлено: 13:11 04.07.2023)
 
© 92.мвд.рфДТП на автодороге "Севастополь-Инкерман"
ДТП на автодороге Севастополь-Инкерман
© 92.мвд.рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости Крым. Фура с грузом опрокинулась на спуске автодороги "Севастополь-Инкерман", предварительно установлено, что в грузовике с прицепом не сработали тормоза. Об этом сообщили в главке МВД по региону.
Авария произошла утром во вторник на 13-м километре трассы "Севастополь-Инкерман". Полиция Севастополя проводит проверку по факту ДТП.
"Установлено, что 60-летний водитель грузовика не справился с управлением и потерял контроль над груженным транспортным средством, в результате чего на спуске автодороги произошло опрокидывание", - говорится в сообщении.
Эксперты допускают, что причиной аварии могла стать неисправность тормозной системы грузовика. Проводится проверка, позже будет принято процессуальное решение.
В результате аварии никто не пострадал.
"В настоящее время организован объезд данного участка автодороги через город Инкерман", - уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что с начала года на трассе "Таврида" произошло 30 аварий, в которых погибли шесть человек.
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