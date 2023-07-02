https://crimea.ria.ru/20230702/bezopasnost-detey-yurist-napomnila-osnovnye-pravila-1129728366.html

Безопасность детей: юрист напомнила основные правила

Безопасность детей: юрист напомнила основные правила - РИА Новости Крым, 02.07.2023

Безопасность детей: юрист напомнила основные правила

Регулярные профилактические беседы и личный положительный пример родителей помогут научить ребенка соблюдать элементарные правила безопасности и предотвратить... РИА Новости Крым, 02.07.2023

2023-07-02T19:48

2023-07-02T19:48

2023-07-02T19:48

крым

радио "спутник в крыму"

мвд по республике крым

дети

безопасность

юлия зимарина

закон и право

общество

совет эксперта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл – РИА Новости Крым. Регулярные профилактические беседы и личный положительный пример родителей помогут научить ребенка соблюдать элементарные правила безопасности и предотвратить трагические случаи. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" напомнила юрисконсульт отделения правового и организационно-методического обеспечения правового отдела МВД по Республике Крым Юлия Зимарина.Когда личный пример заразителенТакже она напомнила, что детям запрещено употреблять спиртосодержащую продукцию, курить, не говоря уже об употреблении наркотических средств и психотропных веществ. По словам Зимариной, административная ответственность наступает с 16-ти летнего возраста, до этого времени ответственность несут родители ребенка или законные представители.В целях профилактики необходимо беседовать с ребенком и на своем примере показывать, что необходимо придерживаться здорового образа жизни, тогда дети "впитывают" положительный образ и модель поведения, советует гостья эфира.В случае выявления факта ненадлежащего присмотра за несовершеннолетними, правоохранительными органами будет рассмотрен вопрос о привлечении родителей или лиц, их заменяющих, к административной ответственности, уточнила она.Внимание: на дороге детиНесоблюдение несовершеннолетними пешеходами правил дорожного движения – это проблема, которая актуальна всегда, но особенно в летнее время, когда дети чаще бывают предоставлены сами себе."Основные правила движения, которые необходимо соблюдать, должны знать все пешеходы: ходить только по тротуарам, переходить улицу только на зеленый свет светофора или по пешеходному переходу. Также, переходя дорогу, нужно убедиться, что нет опасности в виде быстро приближающихся машин. Выйдя из автобуса, не нужно спешить обходить его, нужно подождать, пока он отъедет от остановки. Пересекая широкую улицу, необходимо посмотреть сначала налево, если машин нет, можно переходить, затем остановиться, посмотреть направо, убедиться в безопасности движения, и только тогда переходить", - перечислила Зимарина."Если с малолетнего возраста родитель приучает ребенка, в том числе и на своем примере, к элементарным правилам безопасности, то это поможет предотвратить трагические случаи", - уверена Зимарина.Ранее начальник Управления ГИБДД МВД по Республике Крым Анатолий Борисенко в пресс-центре РИА Новости Крым сообщил, что на дорогах Крыма с начала года погибли 70 человек, количество жертв выросло на 22 процента в сравнении с прошлым годом.Основными причинами аварий стали наезды на пешеходов, наезды на препятствия или стоящий транспорт, выезд на полосу встречного движения, нарушения при проезде железнодорожных переездов.Читайте также на РИА Новости Крым:Страшное ДТП с подростками в Судаке – возбуждено уголовное делоМассовое ДТП в Севастополе - пострадала 6-летняя девочкаЖуткое ДТП под Бахчисараем: четверо погибших, пострадали дети

https://crimea.ria.ru/20230629/deti-ne-rulyat-v-krymu-prizvali-roditeley-ne-pokupat-podrostkam-mopedy-1129715905.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мвд по республике крым, дети, безопасность, юлия зимарина, закон и право, общество, совет эксперта