Жуткое ДТП под Бахчисараем: четверо погибших, пострадали дети

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Крыму недалеко от села Кочергино Бахчисарайского района столкнулись два автомобиля. В результате ДТП есть погибшие, а также пострадали несовершеннолетние, сообщили в МВД по РК.По предварительным данным, водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу автомобилем Renault, уточнили в пресс-службе МВД.В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД."Ход процессуальной проверки взят на контроль руководством прокуратуры Крыма", - сообщили в ведомстве. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения.Читате также на РИА Новости Крым:В Севастополе Mercedes сбил подросткаВ Симферополе водитель на переходе сбил пенсионеркуВодитель мотоцикла погиб в тройном ДТП в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Крыму недалеко от села Кочергино Бахчисарайского района столкнулись два автомобиля. В результате ДТП есть погибшие, а также пострадали несовершеннолетние, сообщили в МВД по РК.
По предварительным данным, водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу автомобилем Renault, уточнили в пресс-службе МВД.
В результате ДТП на автодороге Береговое - Бахчисарай погибли женщина-водитель автомобиля Kia, водитель и два взрослых пассажира из Renault. Также пострадали четверо несовершеннолетних, находившихся в Renault. Обстоятельства уточняются", - говорится в сообщении.
В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
"Ход процессуальной проверки взят на контроль руководством прокуратуры Крыма", - сообщили в ведомстве. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения.
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