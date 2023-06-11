https://crimea.ria.ru/20230611/zhutkoe-dtp-pod-bakhchisaraem-chetvero-pogibshikh-postradali-deti-1129316500.html

Жуткое ДТП под Бахчисараем: четверо погибших, пострадали дети

Жуткое ДТП под Бахчисараем: четверо погибших, пострадали дети - РИА Новости Крым, 11.06.2023

Жуткое ДТП под Бахчисараем: четверо погибших, пострадали дети

В Крыму недалеко от села Кочергино Бахчисарайского района столкнулись два автомобиля. В результате ДТП есть погибшие, а также пострадали несовершеннолетние,... РИА Новости Крым, 11.06.2023

2023-06-11T12:44

2023-06-11T12:44

2023-06-11T13:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Крыму недалеко от села Кочергино Бахчисарайского района столкнулись два автомобиля. В результате ДТП есть погибшие, а также пострадали несовершеннолетние, сообщили в МВД по РК.По предварительным данным, водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу автомобилем Renault, уточнили в пресс-службе МВД.В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД."Ход процессуальной проверки взят на контроль руководством прокуратуры Крыма", - сообщили в ведомстве. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения.Читате также на РИА Новости Крым:В Севастополе Mercedes сбил подросткаВ Симферополе водитель на переходе сбил пенсионеркуВодитель мотоцикла погиб в тройном ДТП в Симферополе

https://crimea.ria.ru/20230608/shest-let-za-gibel-rebenka-v-kerchi-osudili-vinovnika-rezonansnogo-dtp-1129262808.html

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