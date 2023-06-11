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Жуткое ДТП под Бахчисараем: четверо погибших, пострадали дети - РИА Новости Крым, 11.06.2023
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Жуткое ДТП под Бахчисараем: четверо погибших, пострадали дети
Жуткое ДТП под Бахчисараем: четверо погибших, пострадали дети - РИА Новости Крым, 11.06.2023
Жуткое ДТП под Бахчисараем: четверо погибших, пострадали дети
В Крыму недалеко от села Кочергино Бахчисарайского района столкнулись два автомобиля. В результате ДТП есть погибшие, а также пострадали несовершеннолетние,... РИА Новости Крым, 11.06.2023
2023-06-11T12:44
2023-06-11T13:01
дтп
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бахчисарайский район
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Крыму недалеко от села Кочергино Бахчисарайского района столкнулись два автомобиля. В результате ДТП есть погибшие, а также пострадали несовершеннолетние, сообщили в МВД по РК.По предварительным данным, водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу автомобилем Renault, уточнили в пресс-службе МВД.В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД."Ход процессуальной проверки взят на контроль руководством прокуратуры Крыма", - сообщили в ведомстве. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения.Читате также на РИА Новости Крым:В Севастополе Mercedes сбил подросткаВ Симферополе водитель на переходе сбил пенсионеркуВодитель мотоцикла погиб в тройном ДТП в Симферополе
https://crimea.ria.ru/20230608/shest-let-za-gibel-rebenka-v-kerchi-osudili-vinovnika-rezonansnogo-dtp-1129262808.html
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дтп, дтп в крыму и севастополе, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, бахчисарайский район, происшествия, мвд по республике крым
Жуткое ДТП под Бахчисараем: четверо погибших, пострадали дети

Смертельное ДТП в Бахчисарайском районе - пострадали дети

12:44 11.06.2023 (обновлено: 13:01 11.06.2023)
 
© МВД по Республике КрымДТП в Бахчисарайском районе
ДТП в Бахчисарайском районе
© МВД по Республике Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июн – РИА Новости Крым. В Крыму недалеко от села Кочергино Бахчисарайского района столкнулись два автомобиля. В результате ДТП есть погибшие, а также пострадали несовершеннолетние, сообщили в МВД по РК.
По предварительным данным, водитель автомобиля Kia выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с движущимся навстречу автомобилем Renault, уточнили в пресс-службе МВД.

В результате ДТП на автодороге Береговое - Бахчисарай погибли женщина-водитель автомобиля Kia, водитель и два взрослых пассажира из Renault. Также пострадали четверо несовершеннолетних, находившихся в Renault. Обстоятельства уточняются", - говорится в сообщении.

В настоящее время на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД.
"Ход процессуальной проверки взят на контроль руководством прокуратуры Крыма", - сообщили в ведомстве. В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения.
© МВД по Республике КрымДТП в Бахчисарайском районе Крыма
ДТП в Бахчисарайском районе Крыма
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ДТП в Бахчисарайском районе Крыма
© МВД по Республике Крым
© МВД по Республике КрымДТП в Бахчисарайском районе Крыма
ДТП в Бахчисарайском районе Крыма
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© МВД по Республике Крым
© МВД по Республике КрымДТП в Бахчисарайском районе Крыма
ДТП в Бахчисарайском районе Крыма
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ДТП в Бахчисарайском районе Крыма
© МВД по Республике Крым
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ДТП в Бахчисарайском районе Крыма
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ДТП в Бахчисарайском районе Крыма
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ДТП в Бахчисарайском районе Крыма
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ДТП в Бахчисарайском районе Крыма
© МВД по Республике Крым
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ДТП в Бахчисарайском районе Крыма
© МВД по Республике Крым
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ДТП в Бахчисарайском районе Крыма
© МВД по Республике Крым
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