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Сколько аварий произошло на трассе "Таврида" с начала года - РИА Новости Крым, 03.07.2023
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Сколько аварий произошло на трассе "Таврида" с начала года
Сколько аварий произошло на трассе "Таврида" с начала года - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Сколько аварий произошло на трассе "Таврида" с начала года
С начале года на трассе "Таврида" произошло 30 аварий, в которых погибли шесть человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава Управления ГИБДД... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T07:57
2023-07-03T07:44
радио "спутник в крыму"
анатолий борисенко
гибдд
дтп
дтп в крыму и севастополе
трасса таврида
происшествия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. С начале года на трассе "Таврида" произошло 30 аварий, в которых погибли шесть человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава Управления ГИБДД МВД Крыма Анатолий Борисенко.При этом на других дорогах Крыма ситуация несколько ухудшилась в сравнении с показателями прошлого года. В частности увеличилось число столкновений транспортных средств, поэтому есть и увеличение тяжести последствий таких аварий.Борисенко призвал водителей быть взаимно вежливыми и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и установленный скоростной режим.По словам главы Управления крымского ГИБДД, после присоединения новых субъектов к северных регионах республики увеличился поток грузового транспорта."Видя риски, в начале курортного сезона приблизили место дислокации нарядов к этим трассам. Также оказываем содействие территориальным органам ГИБДД и проводим мероприятия, направленные на выявление правонарушений, которые ведут к созданию аварийных ситуаций и приводят к авариям", – добавил Борисенко.Ранее Борисенко сообщил РИА Новости Крым, что самая аварийная трасса в Крыму, где происходит больше всего ДТП – это автодорога Джанкой-Симферополь-Алушта-Ялта.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП на севере Крыма: погиб 25-летний водитель ВАЗаДве фуры слетели в кювет в Крыму: есть погибший и раненыйНа трассе в Крыму перевернулась и загорелась "ГАЗель" с овощами
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анатолий борисенко, гибдд, дтп, дтп в крыму и севастополе, трасса таврида, происшествия, общество, новости крыма, крым
Сколько аварий произошло на трассе "Таврида" с начала года

В ГИБДД РК рассказали о числе аварий и смертей на трассе "Таврида" в Крыму

07:57 03.07.2023
 
© МВД по Республике КрымВ Крыму на трассе "Таврида" опрокинулся "КамАЗ" с песком
В Крыму на трассе Таврида опрокинулся КамАЗ с песком
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. С начале года на трассе "Таврида" произошло 30 аварий, в которых погибли шесть человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава Управления ГИБДД МВД Крыма Анатолий Борисенко.
"На трассе "Таврида" с начала года произошло 30 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли шесть человек, еще 30 пострадали", – сообщил Борисенко. Это в разы меньше, чем было до окончания строительства дороги, подчеркнул он.
При этом на других дорогах Крыма ситуация несколько ухудшилась в сравнении с показателями прошлого года. В частности увеличилось число столкновений транспортных средств, поэтому есть и увеличение тяжести последствий таких аварий.
Борисенко призвал водителей быть взаимно вежливыми и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и установленный скоростной режим.
По словам главы Управления крымского ГИБДД, после присоединения новых субъектов к северных регионах республики увеличился поток грузового транспорта.
"Видя риски, в начале курортного сезона приблизили место дислокации нарядов к этим трассам. Также оказываем содействие территориальным органам ГИБДД и проводим мероприятия, направленные на выявление правонарушений, которые ведут к созданию аварийных ситуаций и приводят к авариям", – добавил Борисенко.
Ранее Борисенко сообщил РИА Новости Крым, что самая аварийная трасса в Крыму, где происходит больше всего ДТП – это автодорога Джанкой-Симферополь-Алушта-Ялта.
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