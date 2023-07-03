https://crimea.ria.ru/20230703/skolko-avariy-proizoshlo-na-trasse-tavrida-s-nachala-goda-1129687764.html

Сколько аварий произошло на трассе "Таврида" с начала года

Сколько аварий произошло на трассе "Таврида" с начала года - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Сколько аварий произошло на трассе "Таврида" с начала года

С начале года на трассе "Таврида" произошло 30 аварий, в которых погибли шесть человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава Управления ГИБДД... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T07:57

2023-07-03T07:57

2023-07-03T07:44

радио "спутник в крыму"

анатолий борисенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. С начале года на трассе "Таврида" произошло 30 аварий, в которых погибли шесть человек. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил глава Управления ГИБДД МВД Крыма Анатолий Борисенко.При этом на других дорогах Крыма ситуация несколько ухудшилась в сравнении с показателями прошлого года. В частности увеличилось число столкновений транспортных средств, поэтому есть и увеличение тяжести последствий таких аварий.Борисенко призвал водителей быть взаимно вежливыми и неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и установленный скоростной режим.По словам главы Управления крымского ГИБДД, после присоединения новых субъектов к северных регионах республики увеличился поток грузового транспорта."Видя риски, в начале курортного сезона приблизили место дислокации нарядов к этим трассам. Также оказываем содействие территориальным органам ГИБДД и проводим мероприятия, направленные на выявление правонарушений, которые ведут к созданию аварийных ситуаций и приводят к авариям", – добавил Борисенко.Ранее Борисенко сообщил РИА Новости Крым, что самая аварийная трасса в Крыму, где происходит больше всего ДТП – это автодорога Джанкой-Симферополь-Алушта-Ялта.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП на севере Крыма: погиб 25-летний водитель ВАЗаДве фуры слетели в кювет в Крыму: есть погибший и раненыйНа трассе в Крыму перевернулась и загорелась "ГАЗель" с овощами

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