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Две фуры слетели в кювет в Крыму: есть погибший и раненый

Две фуры слетели в кювет в Крыму: есть погибший и раненый - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Две фуры слетели в кювет в Крыму: есть погибший и раненый

В Крыму в течение нескольких часов произошло два ДТП с большегрузным транспортом, в результате один человек погиб и один получил травмы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T16:49

2023-05-29T16:49

2023-05-29T17:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В Крыму в течение нескольких часов произошло два ДТП с большегрузным транспортом, в результате один человек погиб и один получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Первая авария произошла в понедельник около 12:40 в Симферопольском районе Крыма."На трассе "Таврида" в районе села Донское водитель грузового автомобиля съехал в кювет. Сотрудники МЧС России передали пострадавшего специалистам скорой медицинской помощи и обеспечили пожарную безопасность аварийного участка", - говорится в Telegram-канале МЧС.Второе дорожное происшествие случилось в 14:17 недалеко от села Ишунь Красноперекопского района. По данным республиканского МВД, 52-летний водитель автомобиля MAN TGA с полуприцепом, двигаясь со стороны Джанкоя в направлении Красноперекопска, не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части, где допустил опрокидывание."В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы, не совместимые с жизнью", - сказали в ведомстве.В обоих случаях водители грузовых автомобилей не справились с управлением, отметили в МЧС.Ранее в Севастополе водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в столб. Его доставили в больницу. Полиция проводит проверку по факту происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Таксист влетел в столб в Севастополе – водитель в больницеПравила размещения дорожных камер – Путин подписал законМассовое ДТП на Кубани: в аварии с шестью авто пострадали два человека

https://crimea.ria.ru/20230528/v-massovom-dtp-v-krymu-postradali-chetvero-1129017836.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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