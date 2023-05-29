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Две фуры слетели в кювет в Крыму: есть погибший и раненый
Две фуры слетели в кювет в Крыму: есть погибший и раненый - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Две фуры слетели в кювет в Крыму: есть погибший и раненый
В Крыму в течение нескольких часов произошло два ДТП с большегрузным транспортом, в результате один человек погиб и один получил травмы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T16:49
2023-05-29T16:49
2023-05-29T17:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В Крыму в течение нескольких часов произошло два ДТП с большегрузным транспортом, в результате один человек погиб и один получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.Первая авария произошла в понедельник около 12:40 в Симферопольском районе Крыма."На трассе "Таврида" в районе села Донское водитель грузового автомобиля съехал в кювет. Сотрудники МЧС России передали пострадавшего специалистам скорой медицинской помощи и обеспечили пожарную безопасность аварийного участка", - говорится в Telegram-канале МЧС.Второе дорожное происшествие случилось в 14:17 недалеко от села Ишунь Красноперекопского района. По данным республиканского МВД, 52-летний водитель автомобиля MAN TGA с полуприцепом, двигаясь со стороны Джанкоя в направлении Красноперекопска, не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части, где допустил опрокидывание."В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы, не совместимые с жизнью", - сказали в ведомстве.В обоих случаях водители грузовых автомобилей не справились с управлением, отметили в МЧС.Ранее в Севастополе водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в столб. Его доставили в больницу. Полиция проводит проверку по факту происшествия.Читайте также на РИА Новости Крым:Таксист влетел в столб в Севастополе – водитель в больницеПравила размещения дорожных камер – Путин подписал законМассовое ДТП на Кубани: в аварии с шестью авто пострадали два человека
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РИА Новости Крым
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Две фуры слетели в кювет в Крыму: есть погибший и раненый
В Крыму две фуры слетели в кювет: один водитель погиб, второй в больнице
16:49 29.05.2023 (обновлено: 17:01 29.05.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. В Крыму в течение нескольких часов произошло два ДТП с большегрузным транспортом, в результате один человек погиб и один получил травмы. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского главка МЧС России.
Первая авария произошла в понедельник около 12:40 в Симферопольском районе Крыма.
"На трассе "Таврида" в районе села Донское водитель грузового автомобиля съехал в кювет. Сотрудники МЧС России передали пострадавшего специалистам скорой медицинской помощи и обеспечили пожарную безопасность аварийного участка", - говорится в Telegram-канале МЧС.
Второе дорожное происшествие случилось в 14:17 недалеко от села Ишунь Красноперекопского района. По данным республиканского МВД, 52-летний водитель автомобиля MAN TGA с полуприцепом, двигаясь со стороны Джанкоя в направлении Красноперекопска, не выбрал безопасную скорость движения, выехал за пределы проезжей части, где допустил опрокидывание.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель получил травмы, не совместимые с жизнью", - сказали в ведомстве.
В обоих случаях водители грузовых автомобилей не справились с управлением, отметили в МЧС.
Ранее в Севастополе водитель легкового автомобиля не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в столб
. Его доставили в больницу. Полиция проводит проверку по факту происшествия.
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