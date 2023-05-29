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Таксист влетел в столб в Севастополе – водитель в больнице - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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Таксист влетел в столб в Севастополе – водитель в больнице
Таксист влетел в столб в Севастополе – водитель в больнице - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Таксист влетел в столб в Севастополе – водитель в больнице
Один человек пострадал в результате ДТП с участием легкового автомобиля в Севастополе, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T11:13
2023-05-29T11:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате ДТП с участием легкового автомобиля в Севастополе, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в региональном МВД.Авария произошла в 02:26 минут на площади 50-летия СССР.Полиция устанавливает все обстоятельства дорожного происшествия.Как сообщалось, в ночь на понедельник на трассе Новороссийск-Керчь произошла авария с участием шести автомобилей. Два человека пострадали, еще троим помощь оказана на месте. Сотрудники Госавтоинспекции Кубани начали проверку по факту случившегося.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое ДТП на Кубани: в аварии с шестью авто пострадали два человекаРебенок и взрослый пострадали в ДТП в КрымMercedes влетел в дерево на востоке Крыма – водитель погиб
https://crimea.ria.ru/20230529/massovoe-dtp-na-kubani-v-avarii-s-shestyu-avto-postradali-dva-cheloveka-1129035687.html
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Таксист влетел в столб в Севастополе – водитель в больнице

МВД Севастополя: иномарка врезалась в столб на площади 50-летия СССР, водитель в больнице

11:13 29.05.2023
 
© Пресс-служба УМВД России по СевастополюВ Севастополе автомобиль такси влетел в столб – водитель в больнице
В Севастополе автомобиль такси влетел в столб – водитель в больнице
© Пресс-служба УМВД России по Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате ДТП с участием легкового автомобиля в Севастополе, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в региональном МВД.
Авария произошла в 02:26 минут на площади 50-летия СССР.
"47-летний водитель автомобиля Renault не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на световую опору. В результате ДТП водитель с травмами различной степени тяжести госпитализирован в городскую больницу", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Полиция устанавливает все обстоятельства дорожного происшествия.
Как сообщалось, в ночь на понедельник на трассе Новороссийск-Керчь произошла авария с участием шести автомобилей. Два человека пострадали, еще троим помощь оказана на месте. Сотрудники Госавтоинспекции Кубани начали проверку по факту случившегося.
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