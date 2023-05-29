https://crimea.ria.ru/20230529/taksist-vletel-v-stolb-v-sevastopole--voditel-v-bolnitse-1129038317.html

Таксист влетел в столб в Севастополе – водитель в больнице

Таксист влетел в столб в Севастополе – водитель в больнице - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Таксист влетел в столб в Севастополе – водитель в больнице

Один человек пострадал в результате ДТП с участием легкового автомобиля в Севастополе, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T11:13

2023-05-29T11:13

2023-05-29T11:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате ДТП с участием легкового автомобиля в Севастополе, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в региональном МВД.Авария произошла в 02:26 минут на площади 50-летия СССР.Полиция устанавливает все обстоятельства дорожного происшествия.Как сообщалось, в ночь на понедельник на трассе Новороссийск-Керчь произошла авария с участием шести автомобилей. Два человека пострадали, еще троим помощь оказана на месте. Сотрудники Госавтоинспекции Кубани начали проверку по факту случившегося.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое ДТП на Кубани: в аварии с шестью авто пострадали два человекаРебенок и взрослый пострадали в ДТП в КрымMercedes влетел в дерево на востоке Крыма – водитель погиб

https://crimea.ria.ru/20230529/massovoe-dtp-na-kubani-v-avarii-s-shestyu-avto-postradali-dva-cheloveka-1129035687.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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