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Таксист влетел в столб в Севастополе – водитель в больнице
Таксист влетел в столб в Севастополе – водитель в больнице - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Таксист влетел в столб в Севастополе – водитель в больнице
Один человек пострадал в результате ДТП с участием легкового автомобиля в Севастополе, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T11:13
2023-05-29T11:13
2023-05-29T11:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Один человек пострадал в результате ДТП с участием легкового автомобиля в Севастополе, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в региональном МВД.Авария произошла в 02:26 минут на площади 50-летия СССР.Полиция устанавливает все обстоятельства дорожного происшествия.Как сообщалось, в ночь на понедельник на трассе Новороссийск-Керчь произошла авария с участием шести автомобилей. Два человека пострадали, еще троим помощь оказана на месте. Сотрудники Госавтоинспекции Кубани начали проверку по факту случившегося.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое ДТП на Кубани: в аварии с шестью авто пострадали два человекаРебенок и взрослый пострадали в ДТП в КрымMercedes влетел в дерево на востоке Крыма – водитель погиб
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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Таксист влетел в столб в Севастополе – водитель в больнице
МВД Севастополя: иномарка врезалась в столб на площади 50-летия СССР, водитель в больнице