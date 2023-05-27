https://crimea.ria.ru/20230527/rebenok-i-vzroslyy-postradali-v-dtp-v-krymu-1129016190.html

Ребенок и взрослый пострадали в ДТП в Крыму

Ребенок и взрослый пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 27.05.2023

Ребенок и взрослый пострадали в ДТП в Крыму

Два человека, в том числе 8-летний ребенок, пострадали в аварии в Нижнегорском районе Крыма, полиция выясняет обстоятельства ДТП. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.05.2023

2023-05-27T22:34

2023-05-27T22:34

2023-05-27T22:34

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Два человека, в том числе 8-летний ребенок, пострадали в аварии в Нижнегорском районе Крыма, полиция выясняет обстоятельства ДТП. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.Авария произошла около 21:00 на автодороге Белогорск-Нижнегорский.Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Полиция начала проверку по факту аварии, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.Ранее в ДТП в Ялте пострадали ребенок и трое взрослых. 26 мая грузовик Shacman въехал в административное здание по улице Блюхера. Один из поступивших в Ливадийскую больницу находится в тяжелом состоянии. Здание абонентского отдела, куда въехал грузовик, серьезно пострадало и подлежит сносу. По факту ДТП прокуратура Крыма организовала проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте КамАЗ рухнул на здание: четыре человека в больницеВ центре Евпатории легковушка влетела в трамвайMercedes влетел в дерево на востоке Крыма – водитель погиб

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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