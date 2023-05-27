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Ребенок и взрослый пострадали в ДТП в Крыму
Ребенок и взрослый пострадали в ДТП в Крыму - РИА Новости Крым, 27.05.2023
Ребенок и взрослый пострадали в ДТП в Крыму
Два человека, в том числе 8-летний ребенок, пострадали в аварии в Нижнегорском районе Крыма, полиция выясняет обстоятельства ДТП. Об этом сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 27.05.2023
2023-05-27T22:34
2023-05-27T22:34
2023-05-27T22:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Два человека, в том числе 8-летний ребенок, пострадали в аварии в Нижнегорском районе Крыма, полиция выясняет обстоятельства ДТП. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.Авария произошла около 21:00 на автодороге Белогорск-Нижнегорский.Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Полиция начала проверку по факту аварии, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.Ранее в ДТП в Ялте пострадали ребенок и трое взрослых. 26 мая грузовик Shacman въехал в административное здание по улице Блюхера. Один из поступивших в Ливадийскую больницу находится в тяжелом состоянии. Здание абонентского отдела, куда въехал грузовик, серьезно пострадало и подлежит сносу. По факту ДТП прокуратура Крыма организовала проверку.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте КамАЗ рухнул на здание: четыре человека в больницеВ центре Евпатории легковушка влетела в трамвайMercedes влетел в дерево на востоке Крыма – водитель погиб
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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дтп, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, дтп в крыму и севастополе, происшествия, крым, мвд по республике крым
Ребенок и взрослый пострадали в ДТП в Крыму
МВД Крыма: в ДТП в Нижнегорском районе пострадали 8-летний ребенок и взрослый
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Два человека, в том числе 8-летний ребенок, пострадали в аварии в Нижнегорском районе Крыма, полиция выясняет обстоятельства ДТП. Об этом сообщает пресс-служба республиканского главка МВД.
Авария произошла около 21:00 на автодороге Белогорск-Нижнегорский.
"По предварительным данным, водитель автомобиля KIA вблизи села Желябовка при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю ВАЗ 2107 и допустил столкновение. В результате ДТП пассажир и ребенок 2015 года рождения, находившиеся в автомобиле ВАЗ 2107, получили травмы", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Пострадавшие доставлены в медицинское учреждение. Полиция начала проверку по факту аварии, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства происшествия.
Ранее в ДТП в Ялте пострадали ребенок и трое взрослых. 26 мая грузовик Shacman въехал в административное здание по улице Блюхера. Один из поступивших в Ливадийскую больницу находится в тяжелом состоянии. Здание абонентского отдела, куда въехал грузовик, серьезно пострадало и подлежит сносу. По факту ДТП прокуратура Крыма организовала проверку.
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