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Правила размещения дорожных камер – Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 29.05.2023
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Правила размещения дорожных камер – Путин подписал закон
Правила размещения дорожных камер – Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 29.05.2023
Правила размещения дорожных камер – Путин подписал закон
Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости Крым, 29.05.2023
2023-05-29T14:36
2023-05-29T14:36
владимир путин (политик)
россия
закон и право
новости
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ситуация на дорогах крыма
транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Уточняется, что информация о месте установки камер и список фиксируемых ими нарушений будут опубликованы в интернете. Решение о появлении камеры могут принимать уполномоченный орган исполнительной власти региона или владелец автодороги по согласованию с территориальным органом МВД. При этом прибор должен быть сертифицирован.Если комплекс фиксации не отвечает установленным законом требованиям, то административная ответственность для водителей не предусматривается.Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:За опасное вождение на дорогах России должны ответить блогеры – мнениеВ России хотят изменить правила выдачи водительских удостоверений Сабвуфер и прямоток могут стать вне закона: как отреагируют автолюбители
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владимир путин (политик), россия, закон и право, новости, общество, ситуация на дорогах крыма, транспорт
Правила размещения дорожных камер – Путин подписал закон

Президент Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер в России

14:36 29.05.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКамера видеофиксации
Камера видеофиксации - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, стационарные дорожные камеры можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на перекрестках, где за год произошло более четырех ДТП, в местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение; на пешеходных переходах; в местах, где запрещена стоянка или остановка. Кроме того, место размещения камеры может определять ГИБДД.
Уточняется, что информация о месте установки камер и список фиксируемых ими нарушений будут опубликованы в интернете. Решение о появлении камеры могут принимать уполномоченный орган исполнительной власти региона или владелец автодороги по согласованию с территориальным органом МВД. При этом прибор должен быть сертифицирован.
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Владимир Путин (политик)РоссияЗакон и правоНовостиОбществоСитуация на дорогах КрымаТранспорт
 
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