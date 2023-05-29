Правила размещения дорожных камер – Путин подписал закон
Президент Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер в России
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКамера видеофиксации
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Так, стационарные дорожные камеры можно устанавливать на дорогах с выделенной полосой для маршрутных транспортных средств; на аварийно-опасных участках дорог; на перекрестках, где за год произошло более четырех ДТП, в местах проведения дорожных работ, ограничивающих движение; на пешеходных переходах; в местах, где запрещена стоянка или остановка. Кроме того, место размещения камеры может определять ГИБДД.
Уточняется, что информация о месте установки камер и список фиксируемых ими нарушений будут опубликованы в интернете. Решение о появлении камеры могут принимать уполномоченный орган исполнительной власти региона или владелец автодороги по согласованию с территориальным органом МВД. При этом прибор должен быть сертифицирован.
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Если комплекс фиксации не отвечает установленным законом требованиям, то административная ответственность для водителей не предусматривается.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.
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