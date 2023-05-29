https://crimea.ria.ru/20230529/pravila-razmescheniya-dorozhnykh-kamer--putin-podpisal-zakon-1129046656.html

Правила размещения дорожных камер – Путин подписал закон

Правила размещения дорожных камер – Путин подписал закон - РИА Новости Крым, 29.05.2023

Правила размещения дорожных камер – Путин подписал закон

Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале... РИА Новости Крым, 29.05.2023

2023-05-29T14:36

2023-05-29T14:36

2023-05-29T14:36

владимир путин (политик)

россия

закон и право

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общество

ситуация на дорогах крыма

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин подписал закон о правилах размещения дорожных камер. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Уточняется, что информация о месте установки камер и список фиксируемых ими нарушений будут опубликованы в интернете. Решение о появлении камеры могут принимать уполномоченный орган исполнительной власти региона или владелец автодороги по согласованию с территориальным органом МВД. При этом прибор должен быть сертифицирован.Если комплекс фиксации не отвечает установленным законом требованиям, то административная ответственность для водителей не предусматривается.Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2024 года.Читайте также на РИА Новости Крым:За опасное вождение на дорогах России должны ответить блогеры – мнениеВ России хотят изменить правила выдачи водительских удостоверений Сабвуфер и прямоток могут стать вне закона: как отреагируют автолюбители

https://crimea.ria.ru/20220902/v-krymu-poyavitsya-novyy-nablyudatel-za-narusheniem-pdd-1124346328.html

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), россия, закон и право, новости, общество, ситуация на дорогах крыма, транспорт