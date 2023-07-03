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Жуткое ДТП в Свердловской области: погибли пять человек - РИА Новости Крым, 03.07.2023
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Жуткое ДТП в Свердловской области: погибли пять человек
Жуткое ДТП в Свердловской области: погибли пять человек - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Жуткое ДТП в Свердловской области: погибли пять человек
Пять человек погибли в результате дорожной аварии на трассе Екатеринбург – Серов, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по региону. РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T09:11
2023-07-03T09:11
новости
транспорт
екатеринбург
гибдд
дтп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Пять человек погибли в результате дорожной аварии на трассе Екатеринбург – Серов, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по региону.По данным ведомства, авария произошла вечером в воскресенье на 44-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, гда столкнулись Mitsubishi Outlander и Hyundai Solaris.Как рассказали в ведомстве, при обследовании участка дороги в месте происшествия выявлены недостатки улично-дорожной сети в виде занижения обочины.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вечером 1 июля под Симферополем водитель внедорожника сбил двух подростков на мопеде. Оба несовершеннолетних погибли.За день до этого на дорогах республики в ДТП погибли еще три человека. В Первомайском районе под колесами "ГАЗели" погиб 69-летний велосипедист, в Ялте водитель Renault Arkana насмерть сбил 27-летнего водителя мотоцикла, а в Раздольненском районе иномарка сбила пешехода, который скончался на месте.Ранее начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко сообщил, что с начала года на трассе "Таврида" произошло 30 аварий, в которых погибли шесть человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП на севере Крыма: погиб 25-летний водитель ВАЗаАварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТПСмертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подросток
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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новости, транспорт, екатеринбург, гибдд, дтп
Жуткое ДТП в Свердловской области: погибли пять человек

Пять человек погибли в результате столкновения двух авто в Свердловской области

09:11 03.07.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Пять человек погибли в результате дорожной аварии на трассе Екатеринбург – Серов, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла вечером в воскресенье на 44-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, гда столкнулись Mitsubishi Outlander и Hyundai Solaris.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Mitsubishi и три человека автомашины Hyundai скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, пассажир автомашины Hyundai скончался в машине скорой помощи", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, при обследовании участка дороги в месте происшествия выявлены недостатки улично-дорожной сети в виде занижения обочины.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вечером 1 июля под Симферополем водитель внедорожника сбил двух подростков на мопеде. Оба несовершеннолетних погибли.
За день до этого на дорогах республики в ДТП погибли еще три человека. В Первомайском районе под колесами "ГАЗели" погиб 69-летний велосипедист, в Ялте водитель Renault Arkana насмерть сбил 27-летнего водителя мотоцикла, а в Раздольненском районе иномарка сбила пешехода, который скончался на месте.
Ранее начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко сообщил, что с начала года на трассе "Таврида" произошло 30 аварий, в которых погибли шесть человек.
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НовостиТранспортЕкатеринбургГИБДДДТП
 
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