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Жуткое ДТП в Свердловской области: погибли пять человек

Жуткое ДТП в Свердловской области: погибли пять человек - РИА Новости Крым, 03.07.2023

Жуткое ДТП в Свердловской области: погибли пять человек

Пять человек погибли в результате дорожной аварии на трассе Екатеринбург – Серов, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по региону. РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T09:11

2023-07-03T09:11

2023-07-03T09:11

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Пять человек погибли в результате дорожной аварии на трассе Екатеринбург – Серов, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по региону.По данным ведомства, авария произошла вечером в воскресенье на 44-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, гда столкнулись Mitsubishi Outlander и Hyundai Solaris.Как рассказали в ведомстве, при обследовании участка дороги в месте происшествия выявлены недостатки улично-дорожной сети в виде занижения обочины.Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вечером 1 июля под Симферополем водитель внедорожника сбил двух подростков на мопеде. Оба несовершеннолетних погибли.За день до этого на дорогах республики в ДТП погибли еще три человека. В Первомайском районе под колесами "ГАЗели" погиб 69-летний велосипедист, в Ялте водитель Renault Arkana насмерть сбил 27-летнего водителя мотоцикла, а в Раздольненском районе иномарка сбила пешехода, который скончался на месте.Ранее начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко сообщил, что с начала года на трассе "Таврида" произошло 30 аварий, в которых погибли шесть человек.Читайте также на РИА Новости Крым:Смертельное ДТП на севере Крыма: погиб 25-летний водитель ВАЗаАварий меньше, погибших - больше: почему в Крыму растет смертность в ДТПСмертельное ДТП в Крыму: погибли мотоциклист и подросток

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, транспорт, екатеринбург, гибдд, дтп