Жуткое ДТП в Свердловской области: погибли пять человек
Пять человек погибли в результате столкновения двух авто в Свердловской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМашина скорой помощи
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл – РИА Новости Крым. Пять человек погибли в результате дорожной аварии на трассе Екатеринбург – Серов, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ГИБДД по региону.
По данным ведомства, авария произошла вечером в воскресенье на 44-м километре автодороги Екатеринбург – Нижний Тагил – Серов, гда столкнулись Mitsubishi Outlander и Hyundai Solaris.
"В результате дорожно-транспортного происшествия водитель Mitsubishi и три человека автомашины Hyundai скончались на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, пассажир автомашины Hyundai скончался в машине скорой помощи", - говорится в сообщении.
Как рассказали в ведомстве, при обследовании участка дороги в месте происшествия выявлены недостатки улично-дорожной сети в виде занижения обочины.
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вечером 1 июля под Симферополем водитель внедорожника сбил двух подростков на мопеде. Оба несовершеннолетних погибли.
За день до этого на дорогах республики в ДТП погибли еще три человека. В Первомайском районе под колесами "ГАЗели" погиб 69-летний велосипедист, в Ялте водитель Renault Arkana насмерть сбил 27-летнего водителя мотоцикла, а в Раздольненском районе иномарка сбила пешехода, который скончался на месте.
Ранее начальник крымского управления ГИБДД Анатолий Борисенко сообщил, что с начала года на трассе "Таврида" произошло 30 аварий, в которых погибли шесть человек.
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