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В районе Инкермана автофура протаранила пять машин
В районе Инкермана автофура протаранила пять машин - РИА Новости Крым, 03.07.2023
В районе Инкермана автофура протаранила пять машин
ДТП с участием автофуры и пяти легковых автомобилей произошло на трассе "Таврида" в районе Инкермана под Севастополем. Об этом сообщает прокуратура города... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T08:41
2023-07-03T08:41
2023-07-03T09:01
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. ДТП с участием автофуры и пяти легковых автомобилей произошло на трассе "Таврида" в районе Инкермана под Севастополем. Об этом сообщает прокуратура города Севастополя.По предварительной информации, ДТП произошло в 21.45 в воскресенье на 12 км автодороги "Севастополь-Инкерман" (участок трассы "Таврида"). По данным прокуратуры, житель Калининградской области 1957 года рождения за рулем грузового автомобиля "DAF" с полуприцепом не справился с управлением и допустил столкновение с пятью легковыми автомобилями.В результате ДТП 27-летний водитель автомобиля "Volkswagen Polo" получил телесные повреждения, он госпитализирован.В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при организации грузовых перевозок. Проверка, которую по данному факту проводят органы внутренних дел, находится на контроле прокуратуры Балаклавского района.
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новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, севастополь, инкерман, прокуратура города севастополя, транспорт, ситуация на дорогах крыма
В районе Инкермана автофура протаранила пять машин
Под Севастополем в районе Инкермана грузовик протаранил пять легковых автомобилей
08:41 03.07.2023 (обновлено: 09:01 03.07.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. ДТП с участием автофуры и пяти легковых автомобилей произошло на трассе "Таврида" в районе Инкермана под Севастополем. Об этом сообщает прокуратура города Севастополя.
"Организована проверка по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием фуры и нескольких легковых автомобилей в Инкермане", - проинформировали в ведомстве.
По предварительной информации, ДТП произошло в 21.45 в воскресенье на 12 км автодороги "Севастополь-Инкерман" (участок трассы "Таврида"). По данным прокуратуры, житель Калининградской области 1957 года рождения за рулем грузового автомобиля "DAF" с полуприцепом не справился с управлением и допустил столкновение с пятью легковыми автомобилями.
В результате ДТП 27-летний водитель автомобиля "Volkswagen Polo" получил телесные повреждения, он госпитализирован.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при организации грузовых перевозок. Проверка, которую по данному факту проводят органы внутренних дел, находится на контроле прокуратуры Балаклавского района.