Рейтинг@Mail.ru
В районе Инкермана автофура протаранила пять машин - РИА Новости Крым, 03.07.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230703/v-rayone-inkermana-avtofura-protaranila-pyat-mashin-1129766471.html
В районе Инкермана автофура протаранила пять машин
В районе Инкермана автофура протаранила пять машин - РИА Новости Крым, 03.07.2023
В районе Инкермана автофура протаранила пять машин
ДТП с участием автофуры и пяти легковых автомобилей произошло на трассе "Таврида" в районе Инкермана под Севастополем. Об этом сообщает прокуратура города... РИА Новости Крым, 03.07.2023
2023-07-03T08:41
2023-07-03T09:01
новости крыма
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
севастополь
инкерман
прокуратура города севастополя
транспорт
ситуация на дорогах крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/03/1129766823_0:52:3457:1997_1920x0_80_0_0_cdf0bb473130be751e3031bf80a5cfa2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. ДТП с участием автофуры и пяти легковых автомобилей произошло на трассе "Таврида" в районе Инкермана под Севастополем. Об этом сообщает прокуратура города Севастополя.По предварительной информации, ДТП произошло в 21.45 в воскресенье на 12 км автодороги "Севастополь-Инкерман" (участок трассы "Таврида"). По данным прокуратуры, житель Калининградской области 1957 года рождения за рулем грузового автомобиля "DAF" с полуприцепом не справился с управлением и допустил столкновение с пятью легковыми автомобилями.В результате ДТП 27-летний водитель автомобиля "Volkswagen Polo" получил телесные повреждения, он госпитализирован.В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при организации грузовых перевозок. Проверка, которую по данному факту проводят органы внутренних дел, находится на контроле прокуратуры Балаклавского района.
https://crimea.ria.ru/20230703/skolko-avariy-proizoshlo-na-trasse-tavrida-s-nachala-goda-1129687764.html
севастополь
инкерман
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/03/1129766823_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_2b9358a7c0a9726e17125503ba44c2f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости крыма, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, севастополь, инкерман, прокуратура города севастополя, транспорт, ситуация на дорогах крыма
В районе Инкермана автофура протаранила пять машин

Под Севастополем в районе Инкермана грузовик протаранил пять легковых автомобилей

08:41 03.07.2023 (обновлено: 09:01 03.07.2023)
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.07.2023
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. ДТП с участием автофуры и пяти легковых автомобилей произошло на трассе "Таврида" в районе Инкермана под Севастополем. Об этом сообщает прокуратура города Севастополя.

"Организована проверка по сообщению о дорожно-транспортном происшествии с участием фуры и нескольких легковых автомобилей в Инкермане", - проинформировали в ведомстве.

По предварительной информации, ДТП произошло в 21.45 в воскресенье на 12 км автодороги "Севастополь-Инкерман" (участок трассы "Таврида"). По данным прокуратуры, житель Калининградской области 1957 года рождения за рулем грузового автомобиля "DAF" с полуприцепом не справился с управлением и допустил столкновение с пятью легковыми автомобилями.
В результате ДТП 27-летний водитель автомобиля "Volkswagen Polo" получил телесные повреждения, он госпитализирован.
В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при организации грузовых перевозок. Проверка, которую по данному факту проводят органы внутренних дел, находится на контроле прокуратуры Балаклавского района.
В Крыму на трассе Таврида опрокинулся КамАЗ с песком
07:57Радио "Спутник в Крыму"
Сколько аварий произошло на трассе "Таврида" с начала года
Новости КрымаСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТПСевастопольИнкерманПрокуратура города СевастополяТранспортСитуация на дорогах Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:41В районе Инкермана автофура протаранила пять машин
08:27Кто чаще всего становится жертвой мошенников в Крыму
08:11Ситуация на Крымском мосту: данные минтранса РК
07:57Сколько аварий произошло на трассе "Таврида" с начала года
07:24Берег отваги: как сражались защитники Севастополя
07:01Где в Симферополе не будет света в понедельник
00:01Сухо и жарко: погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 3 июля
22:23В Артеке открылся Международный детский кинофестиваль "Алые паруса"
21:48На Крымском мосту со стороны Кубани работает 80 досмотровых точек
20:30Главные события и заявления дня: 2 июля
19:50Затор со стороны Керчи перед Крымским мостом сократился
19:48Безопасность детей: юрист напомнила основные правила
19:14На месте ЧП на Кубани работают специалисты Минобороны - власти
19:07В Крым идет 35-градусная жара
18:45Запорожские аграрии приступили к уборке озимых
18:20Как вести себя при встрече со змеей – главное правило
17:58Почему Европа не может обойтись без "русского масла": мнение эксперта
17:33Взрыв в Краснодарском крае - что известно
17:04Российские специалисты завершают восстановление Скадовского порта
Лента новостейМолния