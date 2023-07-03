https://crimea.ria.ru/20230703/v-rayone-inkermana-avtofura-protaranila-pyat-mashin-1129766471.html

В районе Инкермана автофура протаранила пять машин

В районе Инкермана автофура протаранила пять машин - РИА Новости Крым, 03.07.2023

В районе Инкермана автофура протаранила пять машин

ДТП с участием автофуры и пяти легковых автомобилей произошло на трассе "Таврида" в районе Инкермана под Севастополем. Об этом сообщает прокуратура города... РИА Новости Крым, 03.07.2023

2023-07-03T08:41

2023-07-03T08:41

2023-07-03T09:01

новости крыма

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

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ситуация на дорогах крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 июл - РИА Новости Крым. ДТП с участием автофуры и пяти легковых автомобилей произошло на трассе "Таврида" в районе Инкермана под Севастополем. Об этом сообщает прокуратура города Севастополя.По предварительной информации, ДТП произошло в 21.45 в воскресенье на 12 км автодороги "Севастополь-Инкерман" (участок трассы "Таврида"). По данным прокуратуры, житель Калининградской области 1957 года рождения за рулем грузового автомобиля "DAF" с полуприцепом не справился с управлением и допустил столкновение с пятью легковыми автомобилями.В результате ДТП 27-летний водитель автомобиля "Volkswagen Polo" получил телесные повреждения, он госпитализирован.В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при организации грузовых перевозок. Проверка, которую по данному факту проводят органы внутренних дел, находится на контроле прокуратуры Балаклавского района.

https://crimea.ria.ru/20230703/skolko-avariy-proizoshlo-na-trasse-tavrida-s-nachala-goda-1129687764.html

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