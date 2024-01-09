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Столкновение двух грузовых поездов: с рельсов сошли 14 вагонов с углем - РИА Новости Крым, 09.01.2024
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Столкновение двух грузовых поездов: с рельсов сошли 14 вагонов с углем
Столкновение двух грузовых поездов: с рельсов сошли 14 вагонов с углем - РИА Новости Крым, 09.01.2024
Столкновение двух грузовых поездов: с рельсов сошли 14 вагонов с углем
14 вагонов с углем сошли с рельсов при столкновении двух грузовых поездов в Чернышевском районе Забайкальского края. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости Крым, 09.01.2024
2024-01-09T06:21
2024-01-09T06:31
происшествия
поезд
мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
новости
забайкальский край
логистика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. 14 вагонов с углем сошли с рельсов при столкновении двух грузовых поездов в Чернышевском районе Забайкальского края. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.Информация о происшествии на перегоне Бушулей – Алеур поступила спасателям 9 января в 01:50.В связи с остановкой движения задерживаются пассажирские поезда дальнего следования №9 Владивосток – Москва, №10 Москва – Владивосток. Все пассажиры обеспечены водой и питанием. Также отменен пригородный пассажирский поезд № 6217 сообщением Зилово – Чернышевск. "В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Спасатели устраняют последствия аварии. Всего к восстановительным работам привлечено 90 человек, 15 единиц техники из них от МЧС России 19 человек, три единицы техники. К месту следует оперативная группа ГУ МЧС России по Забайкальскому краю. На базе Главного управления работает постоянно действующий оперативный штаб", - добавили в МЧС.По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России в Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области - много пострадавшихЖуткое ДТП на переезде в Ростовской области: поезд протаранил легковушкуКрушение поездов в Индии: почти 300 погибших и 900 раненых
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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96
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происшествия, поезд, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, забайкальский край, логистика, москва, владивосток
Столкновение двух грузовых поездов: с рельсов сошли 14 вагонов с углем

14 вагонов с углем сошли с рельсов при столкновении грузовых поездов в Забайкальском крае

06:21 09.01.2024 (обновлено: 06:31 09.01.2024)
 
© МЧС забайкальского края14 вагонов сошли с рельсов при столкновении двух грузовых поездов в Забайкальском крае
14 вагонов сошли с рельсов при столкновении двух грузовых поездов в Забайкальском крае
© МЧС забайкальского края
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. 14 вагонов с углем сошли с рельсов при столкновении двух грузовых поездов в Чернышевском районе Забайкальского края. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Информация о происшествии на перегоне Бушулей – Алеур поступила спасателям 9 января в 01:50.
"Произошли сход и столкновение средней части локомотива нечетного грузового порожнего поезда с вагонами четного грузового поезда. В результате столкновения 14 вагонов с углем сошли с рельсов, из которых пять вагонов опрокинулись на бок, девять сошли тележками, а также наклонены две секции локомотива одного из поездов. Движение остановлено в четном и нечетном направлениях", – сказано в сообщении.
В связи с остановкой движения задерживаются пассажирские поезда дальнего следования №9 Владивосток – Москва, №10 Москва – Владивосток. Все пассажиры обеспечены водой и питанием. Также отменен пригородный пассажирский поезд № 6217 сообщением Зилово – Чернышевск.
"В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Спасатели устраняют последствия аварии. Всего к восстановительным работам привлечено 90 человек, 15 единиц техники из них от МЧС России 19 человек, три единицы техники. К месту следует оперативная группа ГУ МЧС России по Забайкальскому краю. На базе Главного управления работает постоянно действующий оперативный штаб", - добавили в МЧС.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России в Telegram-канале.
"Забайкальским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК", — говорится в публикации ведомства.
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ПроисшествияПоездМЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)НовостиЗабайкальский крайЛогистикаМоскваВладивосток
 
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