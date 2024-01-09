https://crimea.ria.ru/20240109/stolknovenie-dvukh-gruzovykh-poezdov-s-relsov-soshli-14-vagonov-s-uglem-1134045005.html

Столкновение двух грузовых поездов: с рельсов сошли 14 вагонов с углем

Столкновение двух грузовых поездов: с рельсов сошли 14 вагонов с углем - РИА Новости Крым, 09.01.2024

Столкновение двух грузовых поездов: с рельсов сошли 14 вагонов с углем

14 вагонов с углем сошли с рельсов при столкновении двух грузовых поездов в Чернышевском районе Забайкальского края. Об этом сообщили в региональном главке МЧС. РИА Новости Крым, 09.01.2024

2024-01-09T06:21

2024-01-09T06:21

2024-01-09T06:31

происшествия

поезд

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

новости

забайкальский край

логистика

москва

владивосток

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 янв – РИА Новости Крым. 14 вагонов с углем сошли с рельсов при столкновении двух грузовых поездов в Чернышевском районе Забайкальского края. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.Информация о происшествии на перегоне Бушулей – Алеур поступила спасателям 9 января в 01:50.В связи с остановкой движения задерживаются пассажирские поезда дальнего следования №9 Владивосток – Москва, №10 Москва – Владивосток. Все пассажиры обеспечены водой и питанием. Также отменен пригородный пассажирский поезд № 6217 сообщением Зилово – Чернышевск. "В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы. Спасатели устраняют последствия аварии. Всего к восстановительным работам привлечено 90 человек, 15 единиц техники из них от МЧС России 19 человек, три единицы техники. К месту следует оперативная группа ГУ МЧС России по Забайкальскому краю. На базе Главного управления работает постоянно действующий оперативный штаб", - добавили в МЧС.По факту инцидента возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России в Telegram-канале.Читайте также на РИА Новости Крым:Поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области - много пострадавшихЖуткое ДТП на переезде в Ростовской области: поезд протаранил легковушкуКрушение поездов в Индии: почти 300 погибших и 900 раненых

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владивосток

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, поезд, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), новости, забайкальский край, логистика, москва, владивосток