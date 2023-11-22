https://crimea.ria.ru/20231122/dva-poezda-stolknulis-v-ulyanovskoy-oblasti-postradali-25-chelovek-1132981356.html
Поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области - много пострадавших
Поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области - много пострадавших - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области - много пострадавших
Как минимум 25 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда №354 "Пермь - Адлер" со стоящим маневровым тепловозом в Ульяновской области. Об РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T16:40
2023-11-22T16:40
2023-11-22T16:53
адлер
ульяновская область
поезд
железная дорога
происшествия
новости
пермь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1b/1130987741_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0f6e1eea7184fc1f06af46863e4e21e4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Как минимум 25 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда №354 "Пермь - Адлер" со стоящим маневровым тепловозом в Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.Предварительно установлено, что авария произошла на станции Бряндино в Ульяновской области в 14:49 в среду, 22 ноября.В результате аварии поезд не сошел с рельсов, уточнили в компании.В компании также сообщили, что по предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Причины происшествия устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Происшествия на железной дороге в КрымуСтрашная авария с поездом в Иране: 17 погибших и 50 раненыхВ аварии поезда в Баварии уже четверо погибших
https://crimea.ria.ru/20230502/v-bryanskoy-oblasti-poezd-soshel-s-relsov---chto-izvestno-1128494402.html
адлер
ульяновская область
пермь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/1b/1130987741_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_69d504ea63f3b45f4094cacb325d4821.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
адлер, ульяновская область, поезд, железная дорога, происшествия, новости, пермь
Поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области - много пострадавших
Пассажирский поезд столкнулся с тепловозом в Ульяновской области – 25 пострадавших
16:40 22.11.2023 (обновлено: 16:53 22.11.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Как минимум 25 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда №354 "Пермь - Адлер" со стоящим маневровым тепловозом в Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Предварительно установлено, что авария произошла на станции Бряндино в Ульяновской области в 14:49 в среду, 22 ноября.
"Пассажирский поезд №354 "Пермь - Адлер" столкнулся со стоящим маневровым тепловозом. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", – сказано в сообщении.
В результате аварии поезд не сошел с рельсов, уточнили в компании.
В компании также сообщили, что по предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Причины происшествия устанавливаются.
Читайте также на РИА Новости Крым: