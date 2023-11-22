https://crimea.ria.ru/20231122/dva-poezda-stolknulis-v-ulyanovskoy-oblasti-postradali-25-chelovek-1132981356.html

Поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области - много пострадавших

Поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области - много пострадавших - РИА Новости Крым, 22.11.2023

Поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области - много пострадавших

Как минимум 25 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда №354 "Пермь - Адлер" со стоящим маневровым тепловозом в Ульяновской области. Об РИА Новости Крым, 22.11.2023

2023-11-22T16:40

2023-11-22T16:40

2023-11-22T16:53

адлер

ульяновская область

поезд

железная дорога

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Как минимум 25 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда №354 "Пермь - Адлер" со стоящим маневровым тепловозом в Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.Предварительно установлено, что авария произошла на станции Бряндино в Ульяновской области в 14:49 в среду, 22 ноября.В результате аварии поезд не сошел с рельсов, уточнили в компании.В компании также сообщили, что по предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Причины происшествия устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Происшествия на железной дороге в КрымуСтрашная авария с поездом в Иране: 17 погибших и 50 раненыхВ аварии поезда в Баварии уже четверо погибших

https://crimea.ria.ru/20230502/v-bryanskoy-oblasti-poezd-soshel-s-relsov---chto-izvestno-1128494402.html

адлер

ульяновская область

пермь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

адлер, ульяновская область, поезд, железная дорога, происшествия, новости, пермь