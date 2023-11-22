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Поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области - много пострадавших - РИА Новости Крым, 22.11.2023
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Поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области - много пострадавших
Поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области - много пострадавших - РИА Новости Крым, 22.11.2023
Поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области - много пострадавших
Как минимум 25 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда №354 "Пермь - Адлер" со стоящим маневровым тепловозом в Ульяновской области. Об РИА Новости Крым, 22.11.2023
2023-11-22T16:40
2023-11-22T16:53
адлер
ульяновская область
поезд
железная дорога
происшествия
новости
пермь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Как минимум 25 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда №354 "Пермь - Адлер" со стоящим маневровым тепловозом в Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.Предварительно установлено, что авария произошла на станции Бряндино в Ульяновской области в 14:49 в среду, 22 ноября.В результате аварии поезд не сошел с рельсов, уточнили в компании.В компании также сообщили, что по предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Причины происшествия устанавливаются.Читайте также на РИА Новости Крым:Происшествия на железной дороге в КрымуСтрашная авария с поездом в Иране: 17 погибших и 50 раненыхВ аварии поезда в Баварии уже четверо погибших
https://crimea.ria.ru/20230502/v-bryanskoy-oblasti-poezd-soshel-s-relsov---chto-izvestno-1128494402.html
адлер
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адлер, ульяновская область, поезд, железная дорога, происшествия, новости, пермь
Поезда столкнулись лоб в лоб в Ульяновской области - много пострадавших

Пассажирский поезд столкнулся с тепловозом в Ульяновской области – 25 пострадавших

16:40 22.11.2023 (обновлено: 16:53 22.11.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Аверин / Перейти в фотобанкРабота бригады скорой помощи
Работа бригады скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя — РИА Новости Крым. Как минимум 25 человек пострадали в результате столкновения пассажирского поезда №354 "Пермь - Адлер" со стоящим маневровым тепловозом в Ульяновской области. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Предварительно установлено, что авария произошла на станции Бряндино в Ульяновской области в 14:49 в среду, 22 ноября.
"Пассажирский поезд №354 "Пермь - Адлер" столкнулся со стоящим маневровым тепловозом. Машинист успел применить экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось", – сказано в сообщении.
В результате аварии поезд не сошел с рельсов, уточнили в компании.
В компании также сообщили, что по предварительным данным, за медицинской помощью с ушибами обратились 25 пассажиров, среди них один несовершеннолетний. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Причины происшествия устанавливаются.
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