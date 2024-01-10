Автокран столкнулся с шестью автомобилями – что известно

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Один человек получил травмы в результате столкновения автокрана с шестью автомобилями в курортном Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.Уточняется, что авария произошла на улице Новороссийской в среду вечером.В результате столкновения с автокраном повреждения получили шесть автомобилей, один человек получил травмы. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС.Госавтоинспекторы также устанавливают других участников дорожного движения, чьи транспортные средства получили механические повреждения при попытке избежать столкновения со спецтранспортом.В среду днем смертельное ДТП с большегрузами произошло в Краснодарском крае, погиб водитель.Днем ранее восемь человек погибли при столкновении грузовика и маршрутного такси в Ставропольском крае.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое ДТП под Белогорском: пострадали три человекаРебенок и трое взрослых погибли в массовом ДТП на трассе "Нева"Занесло на встречку: три человека пострадали в ДТП под Белогорском
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Один человек получил травмы в результате столкновения автокрана с шестью автомобилями в курортном Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.
Уточняется, что авария произошла на улице Новороссийской в среду вечером.
"Предварительно установлено, что ДТП спровоцировал водитель автокрана, который не справился с управлением из-за неисправности тормозов автомобиля", – сказано в сообщении.
В результате столкновения с автокраном повреждения получили шесть автомобилей, один человек получил травмы. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС.
Госавтоинспекторы также устанавливают других участников дорожного движения, чьи транспортные средства получили механические повреждения при попытке избежать столкновения со спецтранспортом.
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