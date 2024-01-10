https://crimea.ria.ru/20240110/avtokran-stolknulsya-s-shestyu-avtomobilyami--chto-izvestno-1134098943.html

Автокран столкнулся с шестью автомобилями – что известно

Автокран столкнулся с шестью автомобилями – что известно - РИА Новости Крым, 10.01.2024

Автокран столкнулся с шестью автомобилями – что известно

Один человек получил травмы в результате столкновения автокрана с шестью автомобилями в курортном Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 10.01.2024

2024-01-10T21:31

2024-01-10T21:31

2024-01-10T21:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Один человек получил травмы в результате столкновения автокрана с шестью автомобилями в курортном Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.Уточняется, что авария произошла на улице Новороссийской в среду вечером.В результате столкновения с автокраном повреждения получили шесть автомобилей, один человек получил травмы. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС.Госавтоинспекторы также устанавливают других участников дорожного движения, чьи транспортные средства получили механические повреждения при попытке избежать столкновения со спецтранспортом.В среду днем смертельное ДТП с большегрузами произошло в Краснодарском крае, погиб водитель.Днем ранее восемь человек погибли при столкновении грузовика и маршрутного такси в Ставропольском крае.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое ДТП под Белогорском: пострадали три человекаРебенок и трое взрослых погибли в массовом ДТП на трассе "Нева"Занесло на встречку: три человека пострадали в ДТП под Белогорском

https://crimea.ria.ru/20240107/bmw-kh5-vyletel-s-dorogi-i-vrezalsya-v-derevo-pogib-podrostok-1134033182.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дтп, геленджик, новости, умвд россии по краснодарскому краю, происшествия