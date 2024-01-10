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Автокран столкнулся с шестью автомобилями – что известно - РИА Новости Крым, 10.01.2024
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Автокран столкнулся с шестью автомобилями – что известно
Автокран столкнулся с шестью автомобилями – что известно - РИА Новости Крым, 10.01.2024
Автокран столкнулся с шестью автомобилями – что известно
Один человек получил травмы в результате столкновения автокрана с шестью автомобилями в курортном Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба полиции... РИА Новости Крым, 10.01.2024
2024-01-10T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Один человек получил травмы в результате столкновения автокрана с шестью автомобилями в курортном Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.Уточняется, что авария произошла на улице Новороссийской в среду вечером.В результате столкновения с автокраном повреждения получили шесть автомобилей, один человек получил травмы. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС.Госавтоинспекторы также устанавливают других участников дорожного движения, чьи транспортные средства получили механические повреждения при попытке избежать столкновения со спецтранспортом.В среду днем смертельное ДТП с большегрузами произошло в Краснодарском крае, погиб водитель.Днем ранее восемь человек погибли при столкновении грузовика и маршрутного такси в Ставропольском крае.Читайте также на РИА Новости Крым:Массовое ДТП под Белогорском: пострадали три человекаРебенок и трое взрослых погибли в массовом ДТП на трассе "Нева"Занесло на встречку: три человека пострадали в ДТП под Белогорском
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дтп, геленджик, новости, умвд россии по краснодарскому краю, происшествия
Автокран столкнулся с шестью автомобилями – что известно

В массовом ДТП с участием автокрана в Геленджике повреждены шесть автомобилей

21:31 10.01.2024 (обновлено: 21:46 10.01.2024)
 
© 23 МВДАвтокран столкнулся с шестью автомобилями
Автокран столкнулся с шестью автомобилями
© 23 МВД
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 янв - РИА Новости Крым. Один человек получил травмы в результате столкновения автокрана с шестью автомобилями в курортном Геленджике. Об этом сообщает пресс-служба полиции Краснодарского края.
Уточняется, что авария произошла на улице Новороссийской в среду вечером.

"Предварительно установлено, что ДТП спровоцировал водитель автокрана, который не справился с управлением из-за неисправности тормозов автомобиля", – сказано в сообщении.

В результате столкновения с автокраном повреждения получили шесть автомобилей, один человек получил травмы. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ДПС.
Госавтоинспекторы также устанавливают других участников дорожного движения, чьи транспортные средства получили механические повреждения при попытке избежать столкновения со спецтранспортом.
© 23 МВДАвтокран столкнулся с шестью автомобилями
Автокран столкнулся с шестью автомобилями
1 из 3
Автокран столкнулся с шестью автомобилями
© 23 МВД
© 23 МВДАвтокран столкнулся с шестью автомобилями
Автокран столкнулся с шестью автомобилями
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Автокран столкнулся с шестью автомобилями
© 23 МВД
© 23 МВДАвтокран столкнулся с шестью автомобилями
Автокран столкнулся с шестью автомобилями
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Автокран столкнулся с шестью автомобилями
© 23 МВД
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Автокран столкнулся с шестью автомобилями
© 23 МВД
2 из 3
Автокран столкнулся с шестью автомобилями
© 23 МВД
3 из 3
Автокран столкнулся с шестью автомобилями
© 23 МВД
В среду днем смертельное ДТП с большегрузами произошло в Краснодарском крае, погиб водитель.
Днем ранее восемь человек погибли при столкновении грузовика и маршрутного такси в Ставропольском крае.
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