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В Евпатории у злостного нарушителя забрали машину за пьяную езду - РИА Новости Крым, 21.04.2024
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В Евпатории у злостного нарушителя забрали машину за пьяную езду
В Евпатории у злостного нарушителя забрали машину за пьяную езду - РИА Новости Крым, 21.04.2024
В Евпатории у злостного нарушителя забрали машину за пьяную езду
В Евпатории у 35-летнего местного жителя конфисковали автомобиль за неоднократное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 21.04.2024
2024-04-21T10:30
2024-04-21T10:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Евпатории у 35-летнего местного жителя конфисковали автомобиль за неоднократное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в республиканском МВД."Сотрудниками Госавтоинспекции Евпатории был остановлен водитель автомобиля Mitsubishi Lancer с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. В результате проверки по базам данных сотрудники полиции установили, что водитель в мае 2023 года уже был подвергнут административному наказанию за вождение в состоянии опьянения, - сказано в сообщении.За повторную езду в состоянии опьянения в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. "Судом в качестве наказания водителю назначены общественные работы на срок 150 часов с лишением права управления транспортным средством на два года. Суд также постановил конфисковать в собственность государства автомобиль Mitsubishi Lancer", - добавили в МВД.Накануне вечером водитель в Севастополе пьяный водитель выехал на встречную полосу движения и врезался в машину такси. В результате пострадали водитель и пассажир транспортного средства.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму поймали пьяного водителя рейсового автобуса с пассажирамиДва инспектора ДПС из Севастополя "погорели" на взяткеПьяный водитель без прав снес остановку в Керчи
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РИА Новости Крым
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В Евпатории у злостного нарушителя забрали машину за пьяную езду

В Евпатории у водителя конфисковали машину за езду в состоянии алкогольного опьянения

10:30 21.04.2024 (обновлено: 10:31 21.04.2024)
 
© МВД по Республике КрымВ Евпатории у злостного нарушителя забрали машину за пьяную езду
В Евпатории у злостного нарушителя забрали машину за пьяную езду
© МВД по Республике Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 апр - РИА Новости Крым. В Евпатории у 35-летнего местного жителя конфисковали автомобиль за неоднократное вождение в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в республиканском МВД.
"Сотрудниками Госавтоинспекции Евпатории был остановлен водитель автомобиля Mitsubishi Lancer с признаками алкогольного опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования водитель отказался. В результате проверки по базам данных сотрудники полиции установили, что водитель в мае 2023 года уже был подвергнут административному наказанию за вождение в состоянии опьянения, - сказано в сообщении.
За повторную езду в состоянии опьянения в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.
"Судом в качестве наказания водителю назначены общественные работы на срок 150 часов с лишением права управления транспортным средством на два года. Суд также постановил конфисковать в собственность государства автомобиль Mitsubishi Lancer", - добавили в МВД.
Накануне вечером водитель в Севастополе пьяный водитель выехал на встречную полосу движения и врезался в машину такси. В результате пострадали водитель и пассажир транспортного средства.
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