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Без осадков: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 28.06.2023
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Без осадков: погода в Крыму в среду
Без осадков: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Без осадков: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму без осадков, лишь во второй половине дня в северных районах полуострова вероятны кратковременные дожди, грозы. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T00:01
2023-06-28T00:01
крымская погода
погода в крыму
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севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В среду в Крыму без осадков, лишь во второй половине дня в северных районах полуострова вероятны кратковременные дожди, грозы. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 27...29 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 26…28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, Днем воздух прогреется до +27...+29.В Феодосии ночью переменная облачность, без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +20..+22 градуса, днем +27...+29.
https://crimea.ria.ru/20230625/v-krymu-30-gradusnaya-zhara-kak-progrelos-more-1129584110.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков: погода в Крыму в среду

В среду в Крыму без осадков и до +30

00:01 28.06.2023
 
© РИА Новости КрымСолнечная погода
Солнечная погода - РИА Новости, 1920, 28.06.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В среду в Крыму без осадков, лишь во второй половине дня в северных районах полуострова вероятны кратковременные дожди, грозы. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14…19, на побережье до 22 градусов; днем 25…30, в горах 19…24 градуса", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 27...29 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 26…28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, Днем воздух прогреется до +27...+29.
В Феодосии ночью переменная облачность, без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +20..+22 градуса, днем +27...+29.
На пляже в Алуште - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
25 июня, 18:47Радио "Спутник в Крыму"
В Крыму 30-градусная жара: как прогрелось море
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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