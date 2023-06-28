https://crimea.ria.ru/20230628/bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-sredu-1129668813.html

Без осадков: погода в Крыму в среду

Без осадков: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 28.06.2023

Без осадков: погода в Крыму в среду

В среду в Крыму без осадков, лишь во второй половине дня в северных районах полуострова вероятны кратковременные дожди, грозы. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 28.06.2023

2023-06-28T00:01

2023-06-28T00:01

2023-06-28T00:01

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В среду в Крыму без осадков, лишь во второй половине дня в северных районах полуострова вероятны кратковременные дожди, грозы. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 27...29 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 26…28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, Днем воздух прогреется до +27...+29.В Феодосии ночью переменная облачность, без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +20..+22 градуса, днем +27...+29.

https://crimea.ria.ru/20230625/v-krymu-30-gradusnaya-zhara-kak-progrelos-more-1129584110.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр