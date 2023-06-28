https://crimea.ria.ru/20230628/bez-osadkov-pogoda-v-krymu-v-sredu-1129668813.html
Без осадков: погода в Крыму в среду
Без осадков: погода в Крыму в среду - РИА Новости Крым, 28.06.2023
Без осадков: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму без осадков, лишь во второй половине дня в северных районах полуострова вероятны кратковременные дожди, грозы. Об этом сообщили в региональном... РИА Новости Крым, 28.06.2023
2023-06-28T00:01
2023-06-28T00:01
2023-06-28T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129470519_0:178:1280:898_1920x0_80_0_0_ac8e2cffa527697b5e982313582a0348.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В среду в Крыму без осадков, лишь во второй половине дня в северных районах полуострова вероятны кратковременные дожди, грозы. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 27...29 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 26…28 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, Днем воздух прогреется до +27...+29.В Феодосии ночью переменная облачность, без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +20..+22 градуса, днем +27...+29.
https://crimea.ria.ru/20230625/v-krymu-30-gradusnaya-zhara-kak-progrelos-more-1129584110.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129470519_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_9f30493585c7aa6a66fcead049ba9fa3.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Без осадков: погода в Крыму в среду
В среду в Крыму без осадков и до +30
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн - РИА Новости Крым. В среду в Крыму без осадков, лишь во второй половине дня в северных районах полуострова вероятны кратковременные дожди, грозы. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 14…19, на побережье до 22 градусов; днем 25…30, в горах 19…24 градуса", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 27...29 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 26…28 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории и Судаке также переменная облачность, без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +20...+22 градуса, Днем воздух прогреется до +27...+29.
В Феодосии ночью переменная облачность, без осадков, днем дождь с грозой. Температура воздуха ночью +20..+22 градуса, днем +27...+29.