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Погода, трафик и ограничения: как работает Керченская переправа

Погода, трафик и ограничения: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 27.06.2023

Погода, трафик и ограничения: как работает Керченская переправа

Паромная переправа в Крым во вторник работает в штатном режиме, но ожидается усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.

2023-06-27T10:45

2023-06-27T10:45

2023-06-27T10:45

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Погода на Керченской переправеВ районе Керченского пролива погода благоприятствует судоходству. Действующих штормовых предупреждений нет.Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 146,6 тысяч автотранспортных средств.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь на Керченскую переправу растет: сколько машин ждут паромыСообщение с Крымом: как работают переправа, мост и сухопутный маршрутКратковременные дожди: погода в Крыму во вторник

керчь

керченский пролив

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2023

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