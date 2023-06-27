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Погода, трафик и ограничения: как работает Керченская переправа
Погода, трафик и ограничения: как работает Керченская переправа - РИА Новости Крым, 27.06.2023
Погода, трафик и ограничения: как работает Керченская переправа
Паромная переправа в Крым во вторник работает в штатном режиме, но ожидается усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
2023-06-27T10:45
2023-06-27T10:45
2023-06-27T10:45
новости крыма
керченская паромная переправа
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керчь
керченский пролив
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Погода на Керченской переправеВ районе Керченского пролива погода благоприятствует судоходству. Действующих штормовых предупреждений нет.Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.Работа Керченской переправыПосле запуска морского сообщения через пролив перевезено более 146,6 тысяч автотранспортных средств.На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.Читайте также на РИА Новости Крым:Очередь на Керченскую переправу растет: сколько машин ждут паромыСообщение с Крымом: как работают переправа, мост и сухопутный маршрутКратковременные дожди: погода в Крыму во вторник
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новости крыма, керченская паромная переправа, ситуация на керченской переправе, керчь, керченский пролив, сухопутный коридор в крым, сухопутный маршрут в крым, инфографика
Погода, трафик и ограничения: как работает Керченская переправа
Росморречфлот: на Керченской переправе 27 июня дождь с грозой и ветер до 10 м/с
Паромная переправа в Крым во вторник работает в штатном режиме, но ожидается усиление ветра до 14 м/с. Об этом сообщает пресс-служба Росморречфлота.
Погода на Керченской переправе
В районе Керченского пролива погода благоприятствует судоходству. Действующих штормовых предупреждений нет.
"Согласно прогнозу Росгидромета, 27 июня ветер северо-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с, без осадков. Видимость хорошая, высота волн 20-70 см, температура воздуха +25…27, температура воды в море +26…27", - говорится в сообщении.
Керченская переправа является метеозависимым транспортом, поэтому водителям при планировании поездок через пролив рекомендуют следить за актуальной обстановкой и погодой.
Работа Керченской переправы
После запуска морского сообщения через пролив перевезено более 146,6 тысяч автотранспортных средств.
"С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 182 025 пассажиров, 146 665 единиц автотранспорта и 18 707 железнодорожных вагонов. Работающими на линии паромами совокупно выполнено 4 443 рейса", - уточнили в Росморречфлоте.
На переправе с кубанской стороны продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской паромной переправе. Проехать по региону и переправиться в Крым на паромах могут только большегрузы с приоритетными грузами – продуктами питания и товарами первой необходимости. С крымской стороны пускают весь транспорт.
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