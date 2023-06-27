https://crimea.ria.ru/20230627/kratkovremennye-dozhdi-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1129643211.html
Кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник
Кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму в ночные часы сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди; днем осадки постепенно прекратятся. Об этом... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-27T00:01
2023-06-27T00:01
2023-06-26T23:34
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129482231_0:132:1280:852_1920x0_80_0_0_c5e825bcb4f6ec800b6ab1d601f779be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму в ночные часы сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди; днем осадки постепенно прекратятся. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза; днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 26...28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 26…28 градусов.В Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке ночью переменная облачность, дождь с грозой, днем без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +19..+21 градус, Днем воздух прогреется до +27...+29.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +17..+19 градусов, днем +26...+28.
https://crimea.ria.ru/20230625/v-krymu-30-gradusnaya-zhara-kak-progrelos-more-1129584110.html
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/13/1129482231_78:0:1214:852_1920x0_80_0_0_8f4dd6b68a69c2038b7d2b6872456d81.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму кратковременные грозовые дожди и до +30
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму в ночные часы сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди; днем осадки постепенно прекратятся. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью и утром в южных и восточных районах до 17 м/с. Ночная температура воздуха составит 14…19, на побережье до 22 градусов; днем 25…30, в горах 19…24 градуса", - говорится в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза; днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 26...28 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 26…28 градусов.
В Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке ночью переменная облачность, дождь с грозой, днем без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +19..+21 градус, Днем воздух прогреется до +27...+29.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +17..+19 градусов, днем +26...+28.