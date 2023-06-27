https://crimea.ria.ru/20230627/kratkovremennye-dozhdi-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1129643211.html

Кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник

Кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 26.06.2023

Кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму в ночные часы сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди; днем осадки постепенно прекратятся. Об этом... РИА Новости Крым, 26.06.2023

2023-06-27T00:01

2023-06-27T00:01

2023-06-26T23:34

крымская погода

погода в крыму

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму в ночные часы сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди; днем осадки постепенно прекратятся. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза; днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 26...28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 26…28 градусов.В Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке ночью переменная облачность, дождь с грозой, днем без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +19..+21 градус, Днем воздух прогреется до +27...+29.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +17..+19 градусов, днем +26...+28.

https://crimea.ria.ru/20230625/v-krymu-30-gradusnaya-zhara-kak-progrelos-more-1129584110.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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