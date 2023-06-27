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Кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 26.06.2023
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Кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник
Кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 26.06.2023
Кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму в ночные часы сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди; днем осадки постепенно прекратятся. Об этом... РИА Новости Крым, 26.06.2023
2023-06-27T00:01
2023-06-26T23:34
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму в ночные часы сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди; днем осадки постепенно прекратятся. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза; днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 26...28 градусов.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 26…28 градусов.В Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке ночью переменная облачность, дождь с грозой, днем без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +19..+21 градус, Днем воздух прогреется до +27...+29.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +17..+19 градусов, днем +26...+28.
https://crimea.ria.ru/20230625/v-krymu-30-gradusnaya-zhara-kak-progrelos-more-1129584110.html
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крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Кратковременные дожди: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму кратковременные грозовые дожди и до +30

00:01 27.06.2023
 
© РИА Новости Крым . Виктор ВербичДождь
Дождь - РИА Новости, 1920, 27.06.2023
© РИА Новости Крым . Виктор Вербич
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июн - РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму в ночные часы сохранится неустойчивый характер погоды. Пройдут кратковременные грозовые дожди; днем осадки постепенно прекратятся. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.

"Ветер северо-западный 8-13 м/с, ночью и утром в южных и восточных районах до 17 м/с. Ночная температура воздуха составит 14…19, на побережье до 22 градусов; днем 25…30, в горах 19…24 градуса", - говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь, гроза; днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 16...18, днем 26...28 градусов.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер ночью северный, днем северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 18…20, днем 26…28 градусов.
В Ялте, Алуште, Феодосии и Судаке ночью переменная облачность, дождь с грозой, днем без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +19..+21 градус, Днем воздух прогреется до +27...+29.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +17..+19 градусов, днем +26...+28.
На пляже в Алуште - РИА Новости, 1920, 25.06.2023
25 июня, 18:47Радио "Спутник в Крыму"
В Крыму 30-градусная жара: как прогрелось море
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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